«Аль-Наср» купил хавбека «Ланса» Фофана за 25 млн евро

Теги Ланс лига 1 Франция трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Секо Фофана Футбол

«Аль-Наср» объявил о трансфере Секо Фофана.

28-летний полузащитник перешел в саудовскую команду из «Ланса». По информации The Athletic, сумма трансфера составила 25 миллионов евро. 

В прошедшем сезоне Лиги 1 Фофана провел 35 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Фото: https://twitter.com/AlNassrFC_EN/

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19 комментариев

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Алексей Гусев
поздно засветился, рано закончил...
+24
-1
+23
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Born is the King
Крутой опорник. Будет получше того же Деклана ,но за 25
+14
-8
+6
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noti22
Ему 28 лет, поиграет лет 5-7 в Аравии, а потом можно на пенсию в МЛС
+10
-4
+6
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Los Galácticos
Не знаю на счёт 11 Аспиликуэт, но вот команду из 11 Фофана реально собрать можно.
+6
-2
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Взвешенный вомбат Китая
Блин, он еще когда в Удинезе играл, я всё удивлялся, почему никто из итал топов его не хочет забрать. Офигенный полузащитник.
Жаль еще Ланс, теперь в ЛЧ себя проявить шансов совсем мало
+3
0
+3
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Гуркюфф
Остаётся вопрос как Ланс собирается достойно выступить в ЛЧ.
+2
0
+2
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Большой Сэми
Ответ noti22
Ему 28 лет, поиграет лет 5-7 в Аравии, а потом можно на пенсию в МЛС
Он уже на пенсии
+2
0
+2
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Ola BP
Когда поверил, что скоро арабская Лига будет в топе)
+4
-3
+1
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Карабас Барабас
Недавно писали фифа забанили аль наср наверное баблишка подкинули
+1
0
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max bogomazov
Опенда,Фофана дальше кто на выход ?
+1
0
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Большой Сэми
Ответ Born is the King
Крутой опорник. Будет получше того же Деклана ,но за 25
🤦🏻‍♂️и кто-то же это плюсует
+2
-1
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хавбек+
неплохо, подобные топари середнякам АПЛ дороже обходятся
+1
-1
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Человек1991
В Аль Насре одни фофаны собираются)
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Марат Люсьеныч
Один из любимых игроков. Всегда удивляло почему он не в топ-клубе
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Tiestorzn17
Его команда только вышла в ЛЧ, как можно ехать между верблюдами мяч пинать вместо этого?!
Хоть сезоны бы поиграл, гимн послушал живьем и тогда уж на заработки в Аль Насральню
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Tollie
Ответ Алексей Гусев
поздно засветился, рано закончил...
...вовремя решил заработать баблишка
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