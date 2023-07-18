«Аль-Наср» купил хавбека «Ланса» Фофана за 25 млн евро

«Аль-Наср» объявил о трансфере Секо Фофана.

28-летний полузащитник перешел в саудовскую команду из « ». По информации The Athletic, сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лиги 1 провел 35 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: https://twitter.com/AlNassrFC_EN/