«Аль-Наср» купил хавбека «Ланса» Фофана за 25 млн евро
«Аль-Наср» объявил о трансфере Секо Фофана.
28-летний полузащитник перешел в саудовскую команду из «Ланса». По информации The Athletic, сумма трансфера составила 25 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Лиги 1 Фофана провел 35 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Жаль еще Ланс, теперь в ЛЧ себя проявить шансов совсем мало
Хоть сезоны бы поиграл, гимн послушал живьем и тогда уж на заработки в Аль Насральню