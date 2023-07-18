Бруну отклонил два предложения из Саудовской Аравии. Португалец станет капитаном «МЮ» в новом сезоне

Бруну Фернандеш отказался переходить в чемпионат Саудовской Аравии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в прошлом месяце отклонил как минимум два предложения от клубов Саудовской Аравии.

Ожидается, что в новом сезоне португалец станет основным капитаном « » после того, как главный тренер команды Эрик тен Хаг лишил этого статуса Харри Магуайра.

В АПЛ-2022/23 Бруну отметился 8 голами и 8 голевыми передачами в 36 матчах. Подробная статистика 28-летнего полузащитника доступна здесь.