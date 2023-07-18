Бруну отклонил два предложения из Саудовской Аравии. Португалец станет капитаном «МЮ» в новом сезоне

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Бруну Фернандеш Фабрицио Романо Футбол

Бруну Фернандеш отказался переходить в чемпионат Саудовской Аравии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в прошлом месяце Бруну отклонил как минимум два предложения от клубов Саудовской Аравии.

Ожидается, что в новом сезоне португалец станет основным капитаном «Манчестер Юнайтед» после того, как главный тренер команды Эрик тен Хаг лишил этого статуса Харри Магуайра.

В АПЛ-2022/23 Бруну отметился 8 голами и 8 голевыми передачами в 36 матчах. Подробная статистика 28-летнего полузащитника доступна здесь.

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16 комментариев

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udiekemen
Ну ему туда слишком рано, зарабатывает нормально+ будет капитаном Мю, любой мы остался
+14
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Andrey Yaroslavtsev
Станет капитаном или ожидается?
+3
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Максим Коршунов
Ответ Дани Алисса
жалко,что просирает совй талант во втором Манчестерском
Любит: Челси.

Мне кажется, что вам пока нельзя оценивать команды. На каком месте среди лондонских коллективов сейчас Челси? В четверку то там войдет?
+3
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Under
Да господи, никто бы его и не продал
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Геворг-Цветной Ара-Первый
скол ко можно одни и те же новости по сто раз постить?!!
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GuruFutbola
Побоялся, что чужие волосы будут отбирать его голы)
+5
-5
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Burel
А в ветке про 26-летнего Невеша местные менеджеры по продажам писали, что никто не откажется от таких предложееий
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Аморалинни
Жаль. Лучше бы ушел
На его театр смотреть противно
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мс-мешок
Ответ Дани Алисса
жалко,что просирает совй талант во втором Манчестерском
мнение школьника
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