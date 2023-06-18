Президент УЕФА о Саудовской Аравии: «Кто из звезд на пике формы уезжал туда? Игроки хотят побеждать в топ-турнирах, а они – в Европе»
Александер Чеферин высказался о переезде игроков топ-5 лиг в чемпионат Саудовской Аравии.
«Назовите мне хотя бы одного игрока топ-уровня, который на пике формы или в начале карьеры уехал играть в Саудовскую Аравию?
Дело не только в деньгах. Игроки хотят выигрывать топовые турниры, а они – в Европе».
Об уходе Роналду и Месси из европейских лиг
«Мы их не теряли. Они все еще играют в футбол. В конце карьеры некоторые игроки уезжают куда-нибудь подзаработать», – сказал президент УЕФА.
Президент УЕФА о вложениях саудовских клубов в возрастных звезд: «Это ошибка. Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол»
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Ветераны поддерживали традиции европейского футбола, они передавали опыт.
Они возвращались в свои страны, как Кранкль, Маттеус, а теперь уходят туда.
Теряется школа.
Это важно.