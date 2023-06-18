Президент УЕФА о Саудовской Аравии: «Кто из звезд на пике формы уезжал туда? Игроки хотят побеждать в топ-турнирах, а они – в Европе»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Александер Чеферин деньги Футбол

Александер Чеферин высказался о переезде игроков топ-5 лиг в чемпионат Саудовской Аравии.

«Назовите мне хотя бы одного игрока топ-уровня, который на пике формы или в начале карьеры уехал играть в Саудовскую Аравию?

Дело не только в деньгах. Игроки хотят выигрывать топовые турниры, а они – в Европе».

Об уходе Роналду и Месси из европейских лиг

«Мы их не теряли. Они все еще играют в футбол. В конце карьеры некоторые игроки уезжают куда-нибудь подзаработать», – сказал президент УЕФА.

Президент УЕФА о вложениях саудовских клубов в возрастных звезд: «Это ошибка. Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол»

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17 комментариев

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CriminalJoint62
Как же у него бомбит. Это все Катарские хозяева приказали
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Andrew Petrov
зачеферило Сашу от миражей аравийских🤗
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AF007
Образцово пинает криштиануса
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Barca, Liverpool_forever
Какой некрасивый президент 😁
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Барсик Юрана
Уничтожение верблюда в прямом эфире
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А.Э.РАСИМ
Президент УЕФА не понимает одного.

Ветераны поддерживали традиции европейского футбола, они передавали опыт.
Они возвращались в свои страны, как Кранкль, Маттеус, а теперь уходят туда.
Теряется школа.
Это важно.
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Valik Slovo
Если бы они перешли в Катар, на родину его друга из псж, он бы так не говорил)
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Balt
Да что вы, дело не деньгах? Ах, ну надо же, ну никогда футболисты с именами не ехали никуда ради денег.
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EVERGREEN
как бы этому товарищу не пришлось извиняться
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Balt
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Чего он так взъелся на СА?
Денег хочет.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Balt
Денег хочет.
Значит меркантильный интерес.
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