Роналду не собирается уходить из сборной Португалии: «Хочу провести хороший Евро. Мне всегда есть что доказывать – если доказывать нечего, то ты мертв духовно»
Криштиану Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Португалии.
– Мне всегда есть что доказывать. Когда доказывать нечего, это признак того, что ты мертв духовно. Каждый год мне всегда есть что доказывать.
Я могу подавать пример долголетия – думаю, в свои 38 лет я еще могу делать полезные вещи. Что конкретно? Голы, передачи, хорошая подготовка, успешное выступление в квалификации, хороший чемпионат Европы.
Я собираюсь продолжать делать то, что делал в ходе своей 21-летней карьеры, – наслаждаться футболом. Все еще чувствую себя полезным и важным. Я продолжаю получать удовольствие от футбола, который мне нравится больше всего в жизни.
– Вы общались с Фернанду Сантушем после его ухода из сборной?
– У меня не было такой возможности, – сказал 38-летний нападающий «Аль-Насра».
А ну и штрафные конечно божественные, как я мог их забыть…