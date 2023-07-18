Роналду не собирается уходить из сборной Португалии: «Хочу провести хороший Евро. Мне всегда есть что доказывать – если доказывать нечего, то ты мертв духовно»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фернанду Сантуш квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Португалии.

– Мне всегда есть что доказывать. Когда доказывать нечего, это признак того, что ты мертв духовно. Каждый год мне всегда есть что доказывать.

Я могу подавать пример долголетия – думаю, в свои 38 лет я еще могу делать полезные вещи. Что конкретно? Голы, передачи, хорошая подготовка, успешное выступление в квалификации, хороший чемпионат Европы.

Я собираюсь продолжать делать то, что делал в ходе своей 21-летней карьеры, – наслаждаться футболом. Все еще чувствую себя полезным и важным. Я продолжаю получать удовольствие от футбола, который мне нравится больше всего в жизни.

– Вы общались с Фернанду Сантушем после его ухода из сборной?

– У меня не было такой возможности, – сказал 38-летний нападающий «Аль-Насра».

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45 комментариев

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fargys
Когда тебе ничего и никому не нужно доказывать означает, что ты преодолел подростковые комплексы и сформировался во взрослую и психологически здоровую человеческую особь.
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Михо
Уровень европейского футбола упал, так что конечно будет сверкать на Евро, набрав форму в пустыне😃
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Альтависта
Жаль, что в целом симпатичная команда вылетит в 1/8.
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Манковский
Зачем ехать на помойный евро, где играют футболисты из клубов чей уровень упал, лучше оставаться в топовой СА лиге и играть против лучших.
+12
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Burel
Соболезнования болельщикам Португалии. Этот старый мешок будет сидеть там ло 45 лет, пока есть возможность набивать стату с лихтенштейнами
+15
-5
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no_one_perfect
Ответ fargys
Когда тебе ничего и никому не нужно доказывать означает, что ты преодолел подростковые комплексы и сформировался во взрослую и психологически здоровую человеческую особь.
…как Мостовой?
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Mcconaughey_lol
Такой бессвязный поток сознания это его интервью. Фляга уже конкретно засвистела. Жаль, что великий чемпион не может осознанно и объективно оценить свое текущее карьерное положение. Только и делает, что сливает в унитаз свое наследие
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Александр Северный
объясните ему уже, что играя с командами уровня Люксембурга, он всё равно не достигнет величия Месси в сборной.
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alexmixer9
Грустно, реально талантливое поколение португальцев, будет отлетать в 1/8 из за дедушки пустынного
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Lacrosse-style goal
Потом захочет провести хороший ЧМ. Потом ещё один евро. А. Там 45 - Кришти ягодка опять. Можно ещё один ЧМ в штрафной простоять. Если у тренерского штаба так и не хватит яйчишек перестать деда в сборную вызывать.
+8
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Papa Paolo
Ответ no_one_perfect
…как Мостовой?
Нет, Мостовой гибрид
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AF007
В UFC, которое по спортивной составляющей недалеко ушло от реслинга, такие борзые клоуны еще смотрятся гармонично, но из футбола подобных персонажей надо гнать ссаными тряпками в "Южную Африку"
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Tiestorzn17
Да всем ты уж все доказал, все и так знают что ты пешеход бесполезный. Пенку пробить или в штрафной добить что то с 5 метров - вот и все на что ты способен последние лет 5.
А ну и штрафные конечно божественные, как я мог их забыть…
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porosenochek
Главное опять не сбиться на доказательство того, что это всё-таки он забил гол...
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Гамаль Хайдаров
на ЧМ уже доказал что ей лучше без тебя
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Ебздрогыч
Минус один фаворит на Евро
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VERBLYUD
Футбол накажет кришти за это. Он провалит очередной крупный турнир сборных, а Месси выиграет Кубок Америки-2024.
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CTPEKO3ETC
Кристину так просто не выгнать из сборной, все равно приедет)
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atomio
сочувствую твоим сборникам.
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Игорь Климов
Почему этот Кринж так не любит сборную Португалии, раз не хочет уступать место молодым и более лучшим игрокам, ради своей статистики?
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нелюбитель футбола
А ещё я буду и дальше показывать пример, как нырять и стану первым, кто всё -таки забьёт гол волосами ... А Сантушу не звоню потому, что не знаю его номера телефона... И номера телефона ТХ у меня тоже никогда не было... Зато Моргану я звоню каждый день... А-ха-ха-ха... 😄👏👏👏..
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Бронислав Каминский
Кринжу надо и на ЧМ ехать.Может получится забить свой первый гол в плей-офф бггг
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Sergeev55
Он ещё потом скажет, что готов на ЧМ-2026 поехать, чтобы установить рекорд - 6 чемпионат мира
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Ronny92
Мда, Рамушу придётся терпеть эту диву
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Блуждающий странник
Юношеский максимализм у Криша не проходит... Если раньше такая позиция вызывала восхищение, то сейчас такое читать минимум нелепо. 38 лет, а он всё не может вырасти и перестать доказывать что-то, в первую очередь самому себе. Камон, ты один из лучших игроков в истории, кому и что ты доказывать хочешь? Последними потугами он отпускает Месси всё дальше и дальше от себя, последнее хорошо запоминается
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