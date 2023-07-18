Роналду не собирается уходить из сборной Португалии: «Хочу провести хороший Евро. Мне всегда есть что доказывать – если доказывать нечего, то ты мертв духовно»

Криштиану Роналду заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Португалии.

– Мне всегда есть что доказывать. Когда доказывать нечего, это признак того, что ты мертв духовно. Каждый год мне всегда есть что доказывать.

Я могу подавать пример долголетия – думаю, в свои 38 лет я еще могу делать полезные вещи. Что конкретно? Голы, передачи, хорошая подготовка, успешное выступление в квалификации, хороший чемпионат Европы.

Я собираюсь продолжать делать то, что делал в ходе своей 21-летней карьеры, – наслаждаться футболом. Все еще чувствую себя полезным и важным. Я продолжаю получать удовольствие от футбола, который мне нравится больше всего в жизни.

– Вы общались с после его ухода из сборной?

– У меня не было такой возможности, – сказал 38-летний нападающий « ».