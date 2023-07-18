Артета о Месси в МЛС: «Невероятно для США. Лео только своим присутствием устроит революцию»
Микель Артета считает, что МЛС изменится после перехода Лионеля Месси.
– Что вы думаете о переходе Месси в МЛС?
– Месси устроит революцию и изменит лигу только своим присутствием, тем, чего он добился, что значит для мирового футбола. Резонанс, который он произведет, будет исключительным. Для США невероятно, что он решил приехать сюда, – сказал главный тренер «Арсенала».
Этим летом Месси стал игроком «Интер Майами».
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