Артета о Месси в МЛС: «Невероятно для США. Лео только своим присутствием устроит революцию»

Микель Артета считает, что МЛС изменится после перехода Лионеля Месси.

– Что вы думаете о переходе Месси в ?

– Месси устроит революцию и изменит лигу только своим присутствием, тем, чего он добился, что значит для мирового футбола. Резонанс, который он произведет, будет исключительным. Для США невероятно, что он решил приехать сюда, – сказал главный тренер « ».

Этим летом стал игроком « ».