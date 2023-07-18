Артета о Месси в МЛС: «Невероятно для США. Лео только своим присутствием устроит революцию»

Теги Микель Артета МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Арсенал Интер Майами Футбол

Микель Артета считает, что МЛС изменится после перехода Лионеля Месси.

– Что вы думаете о переходе Месси в МЛС?

– Месси устроит революцию и изменит лигу только своим присутствием, тем, чего он добился, что значит для мирового футбола. Резонанс, который он произведет, будет исключительным. Для США невероятно, что он решил приехать сюда, – сказал главный тренер «Арсенала».

Этим летом Месси стал игроком «Интер Майами».

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9 комментариев

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rigobersong
Сравните как весь мир радуется переходу Месси в МЛС, он уже с народом ходит по магазинам, а кто-то сидит в небоскребе и без охраны никуда рыпнуться не может, уже не говоря о том, что у Месси настоящая семья, а не искуственная для показухи на люди:))
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Игорь Климов
Ответ Фут.Боль
Споры фанатов кто лучше, Месси или Роналду, перерастают в споры какая лига лучше, МЛС и СА.
По факту Лео Месси превосходит практически по всем скиллам и трофеям этого Кринжа7, а к вопросу какая лига лучшая, то ответ известный - MLS в рейтинге стоит чуть выше, значит опережает Саудовскую Аравию.
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atomio
да понятное дело что МЛС и США для жизни и пенсии много лучше чем эти пески в пустыне с дикой жарой, и Кринжалду это понимает конечно. Да, насыпали много в карман ему, но и Месси насыпали так же очень много. Именно ему, а не гелевому фрукту предложили вариант с МЛС, хотя пески предлагали так же, с еще большими деньгами чем прокисшей клубничке. И вот это вью - это по сути концентрированный хейт с дикой обидой на весь мир, что никто не видит "успешного красивого криштиану" (ну кроме его глорья из числа начальных классов). 38 лет человеку, а мозги и мысли как были на уровне босяцкого 17-летнего парня с Мадейры, который мечтал быть самым красивым, богатым - так и остались.
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Блуждающий странник
Революцию в чем? Стоит понимать, что даже революцию внутри Интер Майами вряд ли он устроит. Из аутсайдера в середняки это максимум, больше рекламных контрактов и финансов, но глобально МЛС как уступал всем европейским турнирам, так и уступает. Про СА даже и говорить не стоит. Любой аутсайдер ведущего европейского чемпионата разберет на атомы эти две "сильнейшие лиги". И если в МЛС пару фаворитов ещё дадут бой грозному Сассуоло, то в СА все поголовно лягут под каток
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Владимир Самсонов
Ответ Игорь Климов
Месси лучше? Лучше. MLS по рейтингу выше, чем СА? Выше. Так почему бы я написал наоборот?!!!!!!!!
Очевидно же, что про чемпионата. Ну и потому что каверкаете фамилию из-за банального хейта. И да, Месси лучше Роналду, но португалец великий игрок. Однако, оба уже на пенсии и реально на силу чемпионатов фактически не влияют
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