Илкай Гюндоган: «Хочу вернуть «Барсу» на вершину в Европе. ЛЧ – волшебный турнир»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Футбол

«Барселона» представила Илкая Гюндогана в качестве игрока команды.

В ходе презентации Гюндоган высказался о целях «Барселоны» в еврокубках.

«Я хочу вернуть «Барсу» на вершину в Европе. Возможность присоединиться к этой команде – это источник гордости и честь. У нас есть возможность вернуть хорошие результаты в Европе.

Лига чемпионов – волшебный, очень особенный турнир. В нем очень тонкая грань между вылетом и проходом дальше, но наша команда способна бороться и пытаться пройти как можно дальше.

Я несколько лет пытался выиграть Лигу чемпионов в «Манчестер Сити». Несколько месяцев назад мне наконец-то это удалось. Надеюсь, этот опыт позволит мне помочь команде попытаться выиграть», – сказал Гюндоган.

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24 комментария

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VuNePonimaete
Илкай зимой: ну Лига Европы тоже неплохой турнир
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Сергей Галынский
Ты просто давно не играл в Лиге Европы
Вот где волшебство
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Диер Ташкент
С Гюндоганом шансы возрастает у Барсы покорить ЛЕ в новом сезоне
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10ztv
В 1/8 ЛЕ пройти бы хоть
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i love it
Ответ Сергей Галынский
Ты просто давно не играл в Лиге Европы Вот где волшебство
А тот кто первый в ЛЛ не едет в ЛЧ???
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ljolik888
Ждём отличную игру Илкая , помощь молодым игрокам -
опытом и победным характером . Защиту титула чемпиона Испании и конечно пробраться как можно выше в лиге чемпионов. Состав не плохой и тут все в руках у Хави !
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buFFon
чёт много Я-кает..
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GuruFutbola
Ждем в этом сезоне кубок лч в стиле Барсы, а не сидя в своей штрафной весь матч, потом же будет не смыть этот позор)
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Кино Музыка
Сама скромность.
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as009595@icloud.com
В Барсе и Илкая будет как минимум три финала лч, а потом в ле, а что Бавария Барса чем не вывеска финала лч?)
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Kaka_GOAT
Однажды выиграл ЛЧ с помощью арабских цистерны и начал петь, тогда что должны говорить Кроос и Модрич?
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Сергей Галынский
Ты просто давно не играл в Лиге Европы Вот где волшебство
Теперь у него появилась такая возможность 😁
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Макс Коновалов 1000
Ответ VuNePonimaete
Илкай зимой: ну Лига Европы тоже неплохой турнир
Ахахаа 🤣
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Sweeet
Ответ VuNePonimaete
Илкай зимой: ну Лига Европы тоже неплохой турнир
Но не ЛЧ, всё-таки, не ЛЧ... Сливаемся от Униона!
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Kaka_GOAT
Ответ GuruFutbola
Ждем в этом сезоне кубок лч в стиле Барсы, а не сидя в своей штрафной весь матч, потом же будет не смыть этот позор)
В стиле барсы не получится
Эвребе давно ушёл на пенсию,да и про Айтекина ничего не слышно
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