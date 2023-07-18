Илкай Гюндоган: «Хочу вернуть «Барсу» на вершину в Европе. ЛЧ – волшебный турнир»

«Барселона» представила Илкая Гюндогана в качестве игрока команды.

В ходе презентации Гюндоган высказался о целях «Барселоны» в еврокубках.

«Я хочу вернуть «Барсу» на вершину в Европе. Возможность присоединиться к этой команде – это источник гордости и честь. У нас есть возможность вернуть хорошие результаты в Европе.

– волшебный, очень особенный турнир. В нем очень тонкая грань между вылетом и проходом дальше, но наша команда способна бороться и пытаться пройти как можно дальше.

Я несколько лет пытался выиграть Лигу чемпионов в «Манчестер Сити». Несколько месяцев назад мне наконец-то это удалось. Надеюсь, этот опыт позволит мне помочь команде попытаться выиграть», – сказал .