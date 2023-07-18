Вратарь «Герты» Герсбек ночью подрался на сборе в Австрии, у пострадавшего сломан нос и выбит зуб. Футболиста допросила полиция, клуб его отстранил

Вратарь «Герты» Мариус Герсбек подрался во время сбора команды в Австрии.

По информации Sport Bild, инцидент произошел воскресенье между 2 и 4 часами ночи на дороге в Целль-ам-Зе. Перед этим футболиста видели в отеле команды с фанатами.

Пострадавшим оказался 22-летний мужчина – у него сломан нос и выбит зуб. Пострадавшему пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью. Герсбек был доставлен в полицейский участок и допрошен.

Сообщается, что 28-летний голкипер был отправлен в Берлин до окончания сборов. Официальное заявление клуба по инциденту ожидается в ближайшее время.

Герсбек – воспитанник «Герты». С 2019 года голкипер выступал за « » и вернулся в берлинский клуб этим летом.