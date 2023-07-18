«Милан» покупает Рейндерса у АЗ за 19+4 млн евро. Хавбек прилетел в Италию, утром медосмотр
Тейани Рейндерс переходит в «Милан».
Как передает журналист Антонио Витиелло, «россонери» заплатят АЗ 20 млн евро, также предусмотрены бонусы. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, игрок обойдется в 19+4 млн евро.
Полузащитник уже прилетел в Милан. Утром он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт.
В Эредивизи-2022/23 24-летний футболист провел 34 игры и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/MikeVerweij
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