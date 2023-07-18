«Милан» покупает Рейндерса у АЗ за 19+4 млн евро. Хавбек прилетел в Италию, утром медосмотр

Тейани Рейндерс переходит в «Милан».

Как передает журналист Антонио Витиелло, «россонери» заплатят 20 млн евро, также предусмотрены бонусы. По данным инсайдера , игрок обойдется в 19+4 млн евро.

Полузащитник уже прилетел в . Утром он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт.

В Эредивизи-2022/23 24-летний футболист провел 34 игры и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/MikeVerweij