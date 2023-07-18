«Милан» покупает Рейндерса у АЗ за 19+4 млн евро. Хавбек прилетел в Италию, утром медосмотр

Теги Милан высшая лига Нидерланды серия А Италия возможные трансферы АЗ Джанлука Ди Марцио Тейани Рейндерс деньги Футбол

Тейани Рейндерс переходит в «Милан».

Как передает журналист Антонио Витиелло, «россонери» заплатят АЗ 20 млн евро, также предусмотрены бонусы. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, игрок обойдется в 19+4 млн евро.

Полузащитник уже прилетел в Милан. Утром он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт.

В Эредивизи-2022/23 24-летний футболист провел 34 игры и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/MikeVerweij

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5 комментариев

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Микель Венгер
честно сказать, не догадывался о существовании этого игрока до слухов о переходе в милан. можете подсказать, что это и с чем это едят?
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ya_za_ac_milan
Вот у меня есть сомнения по поводу Лофтуса Чика и Пулишича. Могут сломаться и не оправдать возложенных надежд. Но этот паренек Реиндерс как по мне точно выстрелит. Ментально сильный игрок, уверенный в себе, лидер. Скорость и техника есть, пас хороший и видение поля. Игровой интеллект высокий. Все при нем. Должен заиграть.
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ya_za_ac_milan
И все таки мне непонятен дальнейший трансфер Мусы. Нужен разрушитель, опорник. Лофтус Чик не разрушитель атак, Реиндерс тоже, Муса тоже скорее в нападении чем в защите пользу принесет. Нужен Кессье в общем... Либо Пиоли придумал что то необычное, во владение мячом играть будет. След трансфер Мусы мне умом не понять. Нелогичный, хотя возможно Крунич основным будет, а Муса будет менять уставшего Реиндерса или Лофтуса Чика.
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