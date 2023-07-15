«Милан» и АЗ устно согласовали трансфер Рейндерса за 20+ млн евро
Тейани Рейндерс близок к переходу в «Милан».
Итальянский клуб достиг устной договоренности с АЗ о трансфере полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. «Россонери» предложили 20 миллионов евро и бонусы.
Рейндерс пройдет медосмотр в «Милане» в начале следующей недели.
24-летний нидерландец провел в Эредивизи-2022/23 34 игры, в которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
И да, от балласта избавиться тоже надо бы уже
Нужно зарекомендовавших себя брать
Мне нравятся приобретения- Пулишич быстроногии дриблер, Лофтус Чик и Реиндерс мощные игроки. Во всяком случае теперь Интер не будет нас растаптывать в полузащите- легковесности прошлого сезона точно не будет. Главные проблемы решаются- опорная зона не так уязвима, игроки мощные и высокие будет не пропускать со стандартов и забивать со стандартов.