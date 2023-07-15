«Милан» и АЗ устно согласовали трансфер Рейндерса за 20+ млн евро

Теги Милан высшая лига Нидерланды серия А Италия возможные трансферы АЗ Тейани Рейндерс Футбол

Тейани Рейндерс близок к переходу в «Милан».

Итальянский клуб достиг устной договоренности с АЗ о трансфере полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. «Россонери» предложили 20 миллионов евро и бонусы. 

Рейндерс пройдет медосмотр в «Милане» в начале следующей недели. 

24-летний нидерландец провел в Эредивизи-2022/23 34 игры, в которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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HI MARS
Тонали кормит всю миланскую семью
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Юферов
Даже не знаю, что сказать. Перекроили полузащиту, продали Тонали. Теперь вот Рейндерс, Лофтус, Пулишич, опять же, где-то тут. Я искренне надеюсь, что команда станет от всего этого конкурентоспособнее. До сих пор переживаю потерю Мальдини, Массары, Тонали, упущение Тюрама и отказ от Камады.
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<~Inter~>
Ответ Lindeman
Чемпионат с такими трансферами не выигрывают
Также как Наполи не должен был выигрывать с Хвичей и Кимом. По факту же никто даже не знает что из себя представляет данный игрок, но уже ставят на него клеймо
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NuevoCinemaParadiso
Слишком много новичков ожидается, надеюсь Пиоли сможет адаптировать всех и эффективно применять.

И да, от балласта избавиться тоже надо бы уже
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зак
Ответ HI MARS
Тонали кормит всю миланскую семью
истинный Миланиста)
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Bayern Munich Mia San Mia
История Шарля Де Калатаре ничему не научила? Такой же мутный, непонятный персонаж, который банально уровень Серии А может не потянуть. Кот в мешке.
Нужно зарекомендовавших себя брать
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ya_za_ac_milan
Хороший трансфер. Игрок физически сильный, выносливый, играет как в нападении так и в защите. То есть Милан две восьмёрки купил-Лофтус Чик и Реиндерс. Крунич на подстраховке будет подчищать, больше на защиту играть. Что самое важное на мой взгляд, что Лофтус Чик, что Реиндерс на рывках могут протаскивать мяч до штрафной соперника. Тонали был медленный на ногах его крыли зачастую, Беннасер в силу антропометрии не мог протащить мяч. А тут 2 коня здоровых, как раз игроки под Пиоли идеальные. А десятка Пиоли не нужна, команда играет без креатива, строго на переходных моментах, протащить мяч до Леао. Раньше Тео и Браимка на рывках доставляли мяч. Сейчас опций поприбавилось.
Мне нравятся приобретения- Пулишич быстроногии дриблер, Лофтус Чик и Реиндерс мощные игроки. Во всяком случае теперь Интер не будет нас растаптывать в полузащите- легковесности прошлого сезона точно не будет. Главные проблемы решаются- опорная зона не так уязвима, игроки мощные и высокие будет не пропускать со стандартов и забивать со стандартов.
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ya_za_ac_milan
Все равно есть ощущение, что нужен ещё один полузащитник. Лофтус-Чик-Реиндерс-Крунич, на замене Побега. Нужен молодой талантливый игрок, чтобы постепенно рос набирался опыта. Надо либо Мусу подписать, либо Камаду бесплатно забрать- он может играть в полузащите.Беннасер полгода пропустит.
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Юферов
Даже не знаю, что сказать. Перекроили полузащиту, продали Тонали. Теперь вот Рейндерс, Лофтус, Пулишич, опять же, где-то тут. Я искренне надеюсь, что команда станет от всего этого конкурентоспособнее. До сих пор переживаю потерю Мальдини, Массары, Тонали, упущение Тюрама и отказ от Камады.
Хоть бы Камада мимо СериАла не пролетел. В принципе Рома для него нормальный вариант.
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Игорь Новиков
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
История Шарля Де Калатаре ничему не научила? Такой же мутный, непонятный персонаж, который банально уровень Серии А может не потянуть. Кот в мешке. Нужно зарекомендовавших себя брать
Принципиально разные истории. Ничего общего.
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<~Inter~>
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
История Шарля Де Калатаре ничему не научила? Такой же мутный, непонятный персонаж, который банально уровень Серии А может не потянуть. Кот в мешке. Нужно зарекомендовавших себя брать
нужно просто проводить правильную оценку игроков исходя из того подходят ли его качества тренеру и команде
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<~Inter~>
Ответ Andrey Yaroslavtsev
А если тренера уволят, по среди сезона?
Можно выбрать нового тренера у которого будут схожие идеи и игрокам не придётся учиться новому по ходу сезона
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ya_za_ac_milan
Ответ За Валенсию с 1999
А как же воспитанники? Или только перезагоревших умеют покупать?
Побега же никуда не делся. Потихонечку будет расти и вливаться в состав. Я думаю он вполне может повторить судьбу Калабрии.
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