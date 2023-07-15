«Милан» и АЗ устно согласовали трансфер Рейндерса за 20+ млн евро

Тейани Рейндерс близок к переходу в «Милан».

Итальянский клуб достиг устной договоренности с о трансфере полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. «Россонери» предложили 20 миллионов евро и бонусы.

пройдет медосмотр в « » в начале следующей недели.

24-летний нидерландец провел в Эредивизи-2022/23 34 игры, в которых забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.