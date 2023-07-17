«Интер» предложил «Атлетико» 15 млн евро за Морату

Теги Интер Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Альваро Мората деньги Футбол

«Интер» предпринял первую попытку купить Альваро Морату.

Как сообщает Sportitalia, «нерадзурри» направили «Атлетико» предложение на сумму 15 млн евро. Испанский форвард стал одной из целей команды после срыва сделки с Ромелу Лукаку («Челси»).

Ранее сообщалось, что Мората уже дал согласие на переход в «Рому», но римляне еще не договорились с его клубом.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 30-летний нападающий забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

 

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19 комментариев

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Hans Castorp
Реал , Ювентус , Челси , Атлетико, теперь возможно Интер
Он прям не хуже Ибрагимовича идет , если смотреть на статус команд )
хотя не особо понятно что в нем там все нашли , да неплохой нападающий, но не прям топ
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Dmitry Belikov
Честно говоря - сомнительный трансфер.... Мората не особо забивной, у него другие плюсы, а у Интера лишь один форвард уровня убийцы....
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Алексей Гусев
я одно не пойму, не уж то в руководстве Интера кто то верит что Мората сможет Лашутару сменить? А если нет, они по сути взаимозаменимы, но оба не наконечники.
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Shirshov
Не факт что это альтернатива Лукаку.У Интера было две пары напов,Лаутаро-Джеко и Лукаку-Корреа.Тюрам пришел на замену Джеко. С Лукаку понятно,Корреа продают.Мората приходит на смену Корреа,при этом кого возьмут вместо Лукаку интересно.
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ya_za_ac_milan
У интера сильная полузащита, от форварда зачастую требуется только 2 вещи- цепляться за мячи и замыкать передачи. Нужен классический центрфорвард, а Мората то не такой. Он хорош во многом но, только не в завершении. Слабый трансфер для интера. А вот Мехди Тареми хорошо может зайти. Иранец очень забивной.
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ya_za_ac_milan
Мда Итальянские гранды борятся непонятно за кого- Мората, Тареми, Скамакка. Но такова обстановка сил. Серия А бедный чемпионат- что Интер, что Милан должны по полной экономить и торговаться, чтобы не попасть на файрплей и при этом усилиться. Кто то пишет, что Интер и Милан дураки- надо было Опенду, Балогуна, Дэвида подписывать. Сейчас даже сломанный Окафор лямов 35 стоит, или сырой Экитике. Что тут говорить о Балогуне.
Короче что Тареми, что Мората вполне нормальные трансферы в нынешними бюджетами наших итальянских грандов.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Hans Castorp
Реал , Ювентус , Челси , Атлетико, теперь возможно Интер Он прям не хуже Ибрагимовича идет , если смотреть на статус команд ) хотя не особо понятно что в нем там все нашли , да неплохой нападающий, но не прям топ
он делает много какой-то там работы. как
мне тут рассказывали
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Дмитрий Крутенко
Ответ Газонокосильщик Хави
он делает много какой-то там работы. как мне тут рассказывали
Возле стадиона подметает?)
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Справедливости Ради
Ответ Varenicks
Смотришь на этот трансфер и кажется, что выкуп Лукаку был бы и не такой плохой покупкой
Ещё не известно в какой он форме с его формой, в том числе и психологической судя по тому что он мочит
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Shirshov
Ответ Е.Р.
Сапату
Да,скорее всего так и будет.Не будет Интер все 50 лямов сливать,вырученные за Онану
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