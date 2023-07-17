«Интер» предложил «Атлетико» 15 млн евро за Морату
«Интер» предпринял первую попытку купить Альваро Морату.
Как сообщает Sportitalia, «нерадзурри» направили «Атлетико» предложение на сумму 15 млн евро. Испанский форвард стал одной из целей команды после срыва сделки с Ромелу Лукаку («Челси»).
Ранее сообщалось, что Мората уже дал согласие на переход в «Рому», но римляне еще не договорились с его клубом.
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 30-летний нападающий забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Он прям не хуже Ибрагимовича идет , если смотреть на статус команд )
хотя не особо понятно что в нем там все нашли , да неплохой нападающий, но не прям топ
Короче что Тареми, что Мората вполне нормальные трансферы в нынешними бюджетами наших итальянских грандов.
мне тут рассказывали