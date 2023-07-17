«Интер» предложил «Атлетико» 15 млн евро за Морату

«Интер» предпринял первую попытку купить Альваро Морату.

Как сообщает Sportitalia, «нерадзурри» направили « » предложение на сумму 15 млн евро. Испанский форвард стал одной из целей команды после срыва сделки с Ромелу Лукаку («Челси»).

Ранее сообщалось, что уже дал согласие на переход в «Рому», но римляне еще не договорились с его клубом.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 30-летний нападающий забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.