«Интер» хочет закрыть сделку по Онана до завтра. «МЮ» заплатит около 55 млн евро за вратаря (Альфредо Педулла)

Сделка по переходу Андре Онана может быть закрыта в ближайшее время.

Сегодня представители « » и « » проведут созвон, на котором обсудят детали трансфера. Итальянцы хотят закрыть сделку к завтрашнему дню, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Ожидается, что манкунианцы заплатят за вратаря чуть меньше 55 миллионов евро, но окончательная сумма трансфера еще обсуждается.

В прошедшем сезоне Серии А Онана провел 24 матча и пропустил 24 гола. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.