«Интер» хочет закрыть сделку по Онана до завтра. «МЮ» заплатит около 55 млн евро за вратаря (Альфредо Педулла)

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана Футбол

Сделка по переходу Андре Онана может быть закрыта в ближайшее время.

Сегодня представители «Интера» и «Манчестер Юнайтед» проведут созвон, на котором обсудят детали трансфера. Итальянцы хотят закрыть сделку к завтрашнему дню, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Ожидается, что манкунианцы заплатят за вратаря чуть меньше 55 миллионов евро, но окончательная сумма трансфера еще обсуждается.

В прошедшем сезоне Серии А Онана провел 24 матча и пропустил 24 гола. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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22 комментария

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Axmat Cecenov
Ответ Макс Фет
Ханданович ушел, Онана ушел, кто играть будет?
Зоммер
+5
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+5
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<~Inter~>
Ответ Макс Фет
Ханданович ушел, Онана ушел, кто играть будет?
Ещё двух вратарей будут подписывать
+4
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rigobersong
Ответ Миллиардер Рахим
Ору с сообщений про Онану, что якобы Интер не заметит потерю бойца и это совсем не важный игрок))
С другой стороны футбол Индзаги не настолько заточен под контроль, что бы искать каких-то уникальных в этом плане вратарей вроде Эдерсона и Онаны, главное что Интер адекватно реагирует на потери игроков и тут же закрывает проблемные позиции:)
+4
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Joey Ramone
Ответ Макс Фет
Ханданович ушел, Онана ушел, кто играть будет?
И 3-ий вратарь Кордац тоже ушёл - у Интера ни одного вратаря не осталось.
+1
0
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rigobersong
Ответ Е.Р.
Напоминает ситуацию с Хакими. Отдают топаря за не самые великие деньги. Что Хакими замены так и не подобрали. 2 года без правого фланга вообще, что щас с Ананай та же история будет.
Думфрис: ну да, ну да пошел я на...:))
+1
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Макс Фет
Ханданович ушел, Онана ушел, кто играть будет?
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DolJun
быстрей бы, а то там даже 30 на лукаку наскрести не могут
+2
-2
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Макс Фет
Ответ <~Inter~>
Ещё двух вратарей будут подписывать
если Ллориса то это провал
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Yu123
Ответ Axmat Cecenov
Зоммер
там Нойер начала сезона пропустит, не факт что его отпустят
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Dm Kznts
Ответ Миллиардер Рахим
Ору с сообщений про Онану, что якобы Интер не заметит потерю бойца и это совсем не важный игрок))
а кто это говорит?
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Миллиардер Рахим
Ответ Е.Р.
ты чё? там Трубен и Зуммер приедут@!@@##!@@!!!
Ахахахха
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Vlados 86
Ответ Миллиардер Рахим
Ору с сообщений про Онану, что якобы Интер не заметит потерю бойца и это совсем не важный игрок))
Скорее манки сильно переоценивают навыки Онаны. С дедом Самиром скудетто брали, а он ногами в 34 года играть научился. Если дефы между собой не умеют быстро разыгрывать и выходить из под прессинга, то там никакой вратарь не поможет.
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llolishe
Ответ Утя Ваткин
Осталось центрального нападающего купить и можно брать требл.
Кубок Гонконга+кубок газона+кубок самой экологичного клуба?
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