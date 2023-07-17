Вильмар Барриос: «Зенит» – лучший клуб России! Отмечаем победу в Суперкубке и начинаем думать об РПЛ»

Вильмар Барриос назвал «Зенит» лучшим клубом России.

« » – лучший клуб России! Сейчас мы отмечаем победу в Суперкубке и начинаем думать об РПЛ», – сказал полузащитник.

Колумбиец выступает за петербуржскую команду с сезона-2018/19. Он провел 151 матч в составе «Зенита» и выиграл 9 трофеев.

Сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России-2023, одержав победу над ЦСКА (0:0, пен. 5:4). Сезон Мир РПЛ-2023/24 стартует 21 июля.