Вильмар Барриос: «Зенит» – лучший клуб России! Отмечаем победу в Суперкубке и начинаем думать об РПЛ»

Теги Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Вильмар Барриос Футбол

Вильмар Барриос назвал «Зенит» лучшим клубом России.

«Зенит» – лучший клуб России! Сейчас мы отмечаем победу в Суперкубке и начинаем думать об РПЛ», – сказал полузащитник. 

Колумбиец выступает за петербуржскую команду с сезона-2018/19. Он провел 151 матч в составе «Зенита» и выиграл 9 трофеев. 

Сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России-2023, одержав победу над ЦСКА (0:0, пен. 5:4). Сезон Мир РПЛ-2023/24 стартует 21 июля. 

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6 комментариев

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юра георгиевский
Гегемон опять всех наклонять будет подряд, без разбора. Опять какой-то клуб из тушино будет ныть по две недели подряд.
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