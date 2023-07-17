Дюков о Мажиче: «Он проделал большую работу на Кипре. У него есть подходы к улучшению работы ВАР»
Александр Дюков рассказал, почему Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС.
— Какое-то время назад мы выбрали путь на привлечение специалистов с европейским опытом, арбитров высокого уровня в прошлом, которые могут организовать титаническую работу по подготовке судей. У нас работал Кашшаи, потом Перейра. По известным причинам он ушел.
Был период, когда мы руководили судейством российскими силами. Но какое-то время назад познакомились с Мажичем и приняли решение пригласить его.
— Почему?
— Он себя отлично зарекомендовал. Проделал большую работу на Кипре.
— Стоит ли ждать улучшений в российском судействе?
— Посмотрим, время покажет. Его отличает системный подход к работе. Он очень требовательный человек. Повысятся требования к физической подготовке арбитров. У него есть свои подходы к улучшению системы работы ВАР. Запасемся терпением и посмотрим, – сказал президент РФС.
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