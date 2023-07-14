Карасев о Мажиче: «Милорад старается привнести в работу судей европейский подход. Ставит нас на рельсы УЕФА»

Сергей Карасев рассказал о работе нового главы департамента судейства Милорада Мажича.

– Летом у российских судей появился новый босс – Милорад Мажич. Что он уже изменил в подготовке?

– Милорад старается привнести в нашу работу европейский подход. Что логично: человек много работал в Европе, везде был, все знает. Поэтому сейчас пытается поставить нас на рельсы УЕФА - в плане методики, работы ВАР: [объясняет] где вмешиваться, а где - нет.

Пока был недельный сбор, на котором все познакомились и узнали новые требования. Перед стартом чемпионата проведем еще один и снова проговорим все моменты.

– Писали, что Мажич устроил тесты, которые провалили два арбитра.

– На самом деле, был стандартный тест, который используется последние 4-5 лет практически во всех странах. А не сдали его только из-за травм. Пересдадут через месяц, ничего страшного, – сказал арбитр.