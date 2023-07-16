Криштиану Роналду отрицает попытки убедить Отавио перейти из «Порту» в «Аль-Наср».

«Говорят о многих футболистах. Я не общаюсь с ними, потому что я не агент.

Говорят про Отавио и еще про 10-15 игроков. Но новостей пока нет. Очевидно, мы собираемся усилить команду, но конкретных имен пока нет», – заявил форвард.

Также португалец опроверг информацию о том, что «Аль-Наср» уже согласовал трансфер Отавио: «Полная ложь. Пресса пишет новости, но пока ничего не решено. Мы знаем, что усилим состав, это ясно, но конкретики нет».

Роналду убеждает Отавио перейти в «Аль-Наср». 28-летнему хавбеку предлагают 13,5 млн евро в год и бонусы – в 5 раз больше, чем в «Порту»