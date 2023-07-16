Роналду о том, что «Аль-Наср» покупает Отавио: «Полная ложь, пока ничего не решено. Я не общаюсь с игроками, я не агент»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Португалия Порту возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Отавио Футбол

Криштиану Роналду отрицает попытки убедить Отавио перейти из «Порту» в «Аль-Наср».

«Говорят о многих футболистах. Я не общаюсь с ними, потому что я не агент.

Говорят про Отавио и еще про 10-15 игроков. Но новостей пока нет. Очевидно, мы собираемся усилить команду, но конкретных имен пока нет», – заявил форвард.

Также португалец опроверг информацию о том, что «Аль-Наср» уже согласовал трансфер Отавио: «Полная ложь. Пресса пишет новости, но пока ничего не решено. Мы знаем, что усилим состав, это ясно, но конкретики нет».

Роналду убеждает Отавио перейти в «Аль-Наср». 28-летнему хавбеку предлагают 13,5 млн евро в год и бонусы – в 5 раз больше, чем в «Порту»

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11 комментариев

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Антон Фалафель
Ну хз, ответы раздает будто тех дир команды или тренер
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Гамарджоба Генацвале
А зачем вообще спрашивали его?
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Mayer
Он не решает, но знает, что это полная ложь

Ясно, спасибо, что хоть детьми не клялся
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Этот Райола хочет денег
Ну я пока не решил, кого мы точно подпишем и кто будет проходить в основной состав- скромно сказал Рон
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Манковский
Да он даже руками махал на Евро-16 загородив в тех. зоне Сантуша.
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real19024ver
Ответ Mayer
Он не решает, но знает, что это полная ложь Ясно, спасибо, что хоть детьми не клялся
Решать и знать - два разных понятия. Я, конечно, понимаю, что русский язык сам по себе сложный, но не так сильно же....
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GuruFutbola
Рядом с кринжом даже верблюд деградирует
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RUSLAN USMANKULYYEW
Разве у Аль Насра не бан на трансферы?
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Direct free kick
После тупого удаления Отавиу из-за которого Порту вылетел в ЛЧ от миланского середняка ему дорога в Аль-Наср
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Bender rules
Щас как усилятся, что Роналду и тут на скамейку присядет😂
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