Бускетс про «Интер Майами»: «Клуб произвел на меня впечатление, когда я приезжал с «Барсой». Не терпится помочь ему добиться успеха»
Серджи Бускетс прокомментировал переход в «Интер Майами».
«Это особенная и захватывающая возможность, которой я очень рад воспользоваться.
Я с нетерпением жду следующего шага в карьере в составе «Интер Майами».
Клуб произвел на меня большое впечатление, когда я приехал сюда с «Барселоной» в прошлом году, и теперь я готов с радостью сам его представлять.
Мне не терпится помочь этому амбициозному клубу добиться успеха, к которому он стремится», – заявил экс-полузащитник «Барселоны».
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