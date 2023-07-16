Бускетс про «Интер Майами»: «Клуб произвел на меня впечатление, когда я приезжал с «Барсой». Не терпится помочь ему добиться успеха»

Серджи Бускетс прокомментировал переход в «Интер Майами».

«Это особенная и захватывающая возможность, которой я очень рад воспользоваться.

Я с нетерпением жду следующего шага в карьере в составе « ».

Клуб произвел на меня большое впечатление, когда я приехал сюда с «Барселоной» в прошлом году, и теперь я готов с радостью сам его представлять.

Мне не терпится помочь этому амбициозному клубу добиться успеха, к которому он стремится», – заявил экс-полузащитник «Барселоны».

Бускетс перешел в «Интер Майами». Контракт – до 2025 года