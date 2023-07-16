Бускетс про «Интер Майами»: «Клуб произвел на меня впечатление, когда я приезжал с «Барсой». Не терпится помочь ему добиться успеха»

Теги МЛС Барселона Ла Лига Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Серджи Бускетс прокомментировал переход в «Интер Майами».

«Это особенная и захватывающая возможность, которой я очень рад воспользоваться.

Я с нетерпением жду следующего шага в карьере в составе «Интер Майами».

Клуб произвел на меня большое впечатление, когда я приехал сюда с «Барселоной» в прошлом году, и теперь я готов с радостью сам его представлять.

Мне не терпится помочь этому амбициозному клубу добиться успеха, к которому он стремится», – заявил экс-полузащитник «Барселоны».

Бускетс перешел в «Интер Майами». Контракт – до 2025 года

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9 комментариев

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NickN
Альба на подходе. Не хватает Иньесты
+8
0
+8
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Ben Shelton
Ответ NickN
Альба на подходе. Не хватает Иньесты
и суареса
+6
0
+6
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Petran_grek
как в старые добрые времена ,все пенсионеры едут в США, заработать бабла и завершить карьеру!
+2
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Vinnipukh Vinni
Ответ Petran_grek
как в старые добрые времена ,все пенсионеры едут в США, заработать бабла и завершить карьеру!
Бабло сейчас зарабатывают в Саудовской Аравии. Так что просто завершить карьеру.
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Антон Фалафель
Ну да капец прям как впечатлил с последнего места беспросветный аутсайдер
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Фут.Боль
А Интер Майами стремится к успеху?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Ben Shelton
и суареса
У Суареса большие проблемы с коленом.
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falkao2013
Ответ Petran_grek
как в старые добрые времена ,все пенсионеры едут в США, заработать бабла и завершить карьеру!
Это всяко лучше,чем ехать в возрасте 28-31 лет в саудовский пузырь.
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