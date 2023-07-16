Уэйн Руни: «К Месси в «Интер» приехали все друзья и тренер, которому он доверяет. Но в МЛС нелегко: переезды, разные условия в городах, интенсивный футбол»

Уэйн Руни уверен, что Лионелю Месси придется потрудиться в МЛС.

«Для него все подготовлено. К нему приехали все его друзья! Бускетс и подписали контракты с « », может, и к ним присоединится. И Луис . К тому же у теперь есть тренер, который ему нравится и которому он доверяет.

То, что МЛС удалось привлечь Месси, особенно с учетом происходящего в Саудовской Аравии, это мощно.

Здесь ему будет нелегко. Это прозвучит безумно, но футболисты, приезжающие сюда, обнаруживают, что это тяжелая лига. Переезды, разные условия в разных городах, энергичный и интенсивный футбол», – отметил главный тренер «Ди Си Юнайтед» в интервью The Times.