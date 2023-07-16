Уэйн Руни: «К Месси в «Интер» приехали все друзья и тренер, которому он доверяет. Но в МЛС нелегко: переезды, разные условия в городах, интенсивный футбол»
Уэйн Руни уверен, что Лионелю Месси придется потрудиться в МЛС.
«Для него все подготовлено. К нему приехали все его друзья! Бускетс и Жорди Альба подписали контракты с «Интер Майами», может, и Иньеста к ним присоединится. И Луис Суарес. К тому же у Месси теперь есть тренер, который ему нравится и которому он доверяет.
То, что МЛС удалось привлечь Месси, особенно с учетом происходящего в Саудовской Аравии, это мощно.
Здесь ему будет нелегко. Это прозвучит безумно, но футболисты, приезжающие сюда, обнаруживают, что это тяжелая лига. Переезды, разные условия в разных городах, энергичный и интенсивный футбол», – отметил главный тренер «Ди Си Юнайтед» в интервью The Times.
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