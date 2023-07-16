Уэйн Руни: «К Месси в «Интер» приехали все друзья и тренер, которому он доверяет. Но в МЛС нелегко: переезды, разные условия в городах, интенсивный футбол»

Теги Уэйн Руни МЛС Ди Си Юнайтед Андрес Иньеста Лионель Месси Луис Суарес Херардо Мартино Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Уэйн Руни уверен, что Лионелю Месси придется потрудиться в МЛС.

«Для него все подготовлено. К нему приехали все его друзья! Бускетс и Жорди Альба подписали контракты с «Интер Майами», может, и Иньеста к ним присоединится. И Луис Суарес. К тому же у Месси теперь есть тренер, который ему нравится и которому он доверяет.

То, что МЛС удалось привлечь Месси, особенно с учетом происходящего в Саудовской Аравии, это мощно.

Здесь ему будет нелегко. Это прозвучит безумно, но футболисты, приезжающие сюда, обнаруживают, что это тяжелая лига. Переезды, разные условия в разных городах, энергичный и интенсивный футбол», – отметил главный тренер «Ди Си Юнайтед» в интервью The Times.

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9 комментариев

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DolJun
Ответ Игорь Климов
А зачем вообще Руни отмазывать Лео Месси?! Или ты ещё не придумал чего написать, чтобы хейтить Месси?
не хейчу месси, ты меня с кем-то путаешь. а вот зачем руни отмазывать лионеля - известно только руни, иначе не понимаю зачем этот извиняющийся тон и попытка завысить ожидания от лиги, которую разрывает рики пуг
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