Глава «Зенита» Илюхина: «В 2023-м у нас 23 трофея. Самый титулованный клуб страны в XXI веке!»

Елена Илюхина отметила успехи «Зенита» после победы в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Вчера клуб из Санкт-Петербурга обыграл ЦСКА в серии пенальти.

«В 2023 году у «Зенита» 23 трофея. Самый титулованный клуб страны в XXI веке!

В достижениях не бывает конечной точки, двигаемся дальше!» – заявила председатель совета директоров «Зенита».

«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти

Федотов сломал новую схему Семака компактностью и переиграл по моментам. «Зениту» тяжело без Вендела

«Зенит» – самый титулованный в России: 22 внутренних трофея (10 с Семаком), обошли ЦСКА