Глава «Зенита» Илюхина: «В 2023-м у нас 23 трофея. Самый титулованный клуб страны в XXI веке!»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Елена Илюхина Футбол

Елена Илюхина отметила успехи «Зенита» после победы в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Вчера клуб из Санкт-Петербурга обыграл ЦСКА в серии пенальти.

«В 2023 году у «Зенита» 23 трофея. Самый титулованный клуб страны в XXI веке!

В достижениях не бывает конечной точки, двигаемся дальше!» – заявила председатель совета директоров «Зенита».

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33 комментария

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ivanfedorov8888
Больше всего попыток выйти из группы лиги Европы в 21 веке
+25
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+18
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леннорыч-абрамович
Треблы - ничто, 23 трофея за год - все
+23
-5
+18
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Антон
Ты ещё кто?
+9
-1
+8
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PIT-BUL
А комплексы перед Москвой так и останутся (
+8
-2
+6
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Spartakus1984
Ответ Kenny De Schepper
даа, тушинское шапито со своими копа дель соль о таком может только мечтать
У Спартака 22 чемпионства.ТЫ Шапито со своим комментом
+9
-5
+4
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Yuri Kudryavtsev
Ответ Циник Петербургский
Не сыпьте соль на бромантановые раны ;) Хватит этого кликбейта. Давайте лучше что-нибудь про футбол. Про трансферы, например.
Марио Фернандес пришел в "Зенит" е славы доигрывать карьерную программу.
+3
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Вячеслав Суворов
Ответ леннорыч-абрамович
Треблы - ничто, 23 трофея за год - все
Если португалоязычных разогнать то и играть то некому.
+4
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Tydeus
Ответ ivanfedorov8888
Больше всего попыток выйти из группы лиги Европы в 21 веке
Когда Зенит не выходил из группы Лиги Европы? Хоть один прецедент
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-3
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Yuri Kudryavtsev
Не в 2023-м году, а к 2023-му году. "Зенит" не ха один год все трофеи выиграл.
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avcgloronalduMU
вся верхушка рфс этого хочет - продолжение гегемонии зенита и Питера
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ivanfedorov8888
Больше всего попыток выйти из группы лиги Европы в 21 веке
Так рекорды в группе ЛЕ у Спартака и ЦСКА, 4 места. Зенит всегда выходит из группы ЛЕ
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Spartakus1984
Ответ Kenny De Schepper
грош цена бромантановым чемпионствам пищевика
грош цена газпромовским чемпионствам кабинетным
+3
-3
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Барберис
Ответ ivanfedorov8888
Больше всего попыток выйти из группы лиги Европы в 21 веке
)))))))))))))
+1
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Причёска Бэйла
Ответ ivanfedorov8888
Больше всего попыток выйти из группы лиги Европы в 21 веке
Это про партак? Только не из группы, а квалификации.
+2
-2
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Олег Кузнецов
Ответ леннорыч-абрамович
Треблы - ничто, 23 трофея за год - все
Вроде уже на спортсе пришли к консенсусу в чем секрет побед Зенита последние годы....Поводов для гордости не наблюдается, особенно после таких заявлений Илюхиной
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Виктор
Ответ Spartakus1984
У Спартака 22 чемпионства.ТЫ Шапито со своим комментом
Илюхина о двадцать первом веке. Ты в каком веке живёшь?
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Александр Жердин
Ответ Islam Gasanov
Первый парень на деревне это Зенит,за пределами деревни может попасться Брюгге и все величие тут же испаряется
Не напомнишь, а что это за команда 4( четыре!) раза подряд занимала почётное четвёртое место в группе ЛЧ? Вот где величие! Зениту такое и не снилось!
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леннорыч-абрамович
Ответ Виктор
А ты, похоже, прекрасно разбираешься во вкусе этого.
жаль, что ты все без разбора хаваешь и принимаешь за здоровое питание
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Виктор
Ответ леннорыч-абрамович
Интересно, есть ли среди поклонников Зенита люди, понимающие, что все их победы имеют привкус 💩?
А ты, похоже, прекрасно разбираешься во вкусе этого.
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sled
Елда-центр, самый титулованный долгострой XXI века! Илюхина и там держит марку!!!
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Dmitriy Racheev
Хочу передать привет этой прекрасной женщине и прошу ведущих поставить в эфир гимн Лиги Чемпионов
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Islam Gasanov
Первый парень на деревне это Зенит,за пределами деревни может попасться Брюгге и все величие тут же испаряется
+2
-2
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Танович
Ниже же была новость о том, что у Зенита 22 внутренних трофея теперь. Ещё Кубок уефа и суперкубок уефа? 24?
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Simone
Смешно 🤣
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