Глава «Зенита» Илюхина: «В 2023-м у нас 23 трофея. Самый титулованный клуб страны в XXI веке!»
Елена Илюхина отметила успехи «Зенита» после победы в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Вчера клуб из Санкт-Петербурга обыграл ЦСКА в серии пенальти.
«В 2023 году у «Зенита» 23 трофея. Самый титулованный клуб страны в XXI веке!
В достижениях не бывает конечной точки, двигаемся дальше!» – заявила председатель совета директоров «Зенита».
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