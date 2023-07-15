«Зенит» выиграл Суперкубок, ни разу не пробив в створ в основное время
«Зенит» выиграл OLIMPBET Суперкубок России, ни разу не пробив в створ в основное время.
Основное время завершилось вничью со счетом 0:0. Победу в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4).
Петербуржская команда за 90 минут игры не нанесли ни одного удара в створ ворот Игоря Акинфеева.
Всего «Зенит» три раза бил в сторону ворот соперника. ЦСКА нанес 4 удара в створ ворот Михаила Кержакова.
- Нет
- А Суперкубок есть
О каком унижении можно говорить?
Без обид