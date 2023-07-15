«Зенит» выиграл Суперкубок, ни разу не пробив в створ в основное время

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Михаил Кержаков премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Футбол

«Зенит» выиграл OLIMPBET Суперкубок России, ни разу не пробив в створ в основное время.

Основное время завершилось вничью со счетом 0:0. Победу в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4).

Петербуржская команда за 90 минут игры не нанесли ни одного удара в створ ворот Игоря Акинфеева.

Всего «Зенит» три раза бил в сторону ворот соперника. ЦСКА нанес 4 удара в створ ворот Михаила Кержакова.

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37 комментариев

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Los Galácticos
Это как в танках получить ачивку - взять базу противника будучи не обнаруженным на поле боя :))
+29
-7
+22
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IceBear27
- Видишь удары в створ?
- Нет
- А Суперкубок есть
+22
-3
+19
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ВладимирНеПутин
Ударов нет, а кубок есть
+13
-2
+11
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Даниил Гутин
Ответ юра георгиевский
19-летний Роберт Ренан издевательски забил гол «панёнкой», этим самым унизив 37-летнего вратаря Игоря Акинфеева.
Лев Яшин: "Взять пенальти невозможно. А если взят, значит бьющий ошибся"
О каком унижении можно говорить?
+9
0
+9
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Сергей Пашков
Теперь ещё и в створ не надо бить, чтобы титулы брать. Да чтож такое-то
+13
-4
+9
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hammers
Зенит взял кубок имени Михаила Кержакова. что поделать, надо учиться забивать свои моменты. а у нас продолжают забивать НА эти самые моменты...
+6
-2
+4
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Сергей Пашков
Ответ Los Galácticos
Это как в танках получить ачивку - взять базу противника будучи не обнаруженным на поле боя :))
медаль Рейдер)
+6
-2
+4
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igls54
Спасибо, Миша!
+6
-2
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San9
Открыли ачивку)
+7
-3
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Markus 812
Чемпион берет титулы, даже не ударив в створ ворот🤣
+3
0
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prus_3
Вы еще количество точных пасов посчитайте и прослезитесь.
+3
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Вова Пупкин
Победителей не судят!
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pav11k
нИ разу*
Без обид
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Jovana Jovičić
Ответ cektor
Везет сильнейшим )
У них вратарь вытащил 2 пенальти, глупо называть это везением
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sneguvkin
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Ответ RembaXXX
Объективно говоря удары Малкома и Бакаева должны быть отменены, они остановились при разбеге, нарушив правила, то есть даже тут победа с душком от газпрома и Карасева. Но вообще, уровень чемпиона довольно уныл, ЦСКА далеко не лучший матч провел и откровенно возил всю игру Газпром, могли несколько раз забить, Кержаков выручил. Так что радость питерских не очень понятна, скорее стоит стыдливо промолчать и порадоваться, что еврокубков нет, а то бы там кипрские ноунеймы с Андерлехтами и Малагами снова насовали бы по самое не балуйся)
качественно страдаешь, покоритель Лудогорцев, Пльзеней, Ференцварошев, АИКов, Вардаров)))
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Kimbo Slice
Ответ Сергей Пашков
медаль Рейдер)
у меня есть рейдер кстати)
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Orgazmatron IGO
Ответ Peter Parker
Кто-то еще играет в этот не стыдный геймплеесодержащий кхм…продукт?
Уж получше всяких пиксельных военных ремёсел для детей пятилетних.
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Peter Parker
Ответ Los Galácticos
Это как в танках получить ачивку - взять базу противника будучи не обнаруженным на поле боя :))
Кто-то еще играет в этот не стыдный геймплеесодержащий кхм…продукт?
0
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Ветер
В одной матче такое получается, а на длинной дистанции, придéтся подключать админресурс с карманными фармами.
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samarskij-kuzmich
Талант Семака и Медведева ))
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Вячеслав Котов
бразильская система
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Onion
План сразу был в том, чтобы решающий удар Акинфеева пробил Ренан)
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