«Зенит» поблагодарил болельщиков за поддержку на Суперкубке: «Ваша энергия помогла стать самым титулованным клубом в российской истории»

«Зенит» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

В субботу «Зенит» в Казани победил ЦСКА. Основное время завершилось 0:0, по пенальти выиграл клуб из Санкт‑Петербурга – 5:4.

«Зенит» благодарит болельщиков за потрясающую поддержку в Казани 💙.

Сине-бело-голубые выражают благодарность всем и каждому, кто поддержал команду на трибунах «Ак Барс Арены».

Ваша энергия помогла команде одержать победу и стать самым титулованным клубом в российской истории. Мы слышали каждый голос, и это было очень круто!» – говорится в сообщении петербургского клуба.