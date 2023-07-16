«Зенит» поблагодарил болельщиков за поддержку на Суперкубке: «Ваша энергия помогла стать самым титулованным клубом в российской истории»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики OLIMPBET Суперкубок России Ак Барс Арена Футбол

«Зенит» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

В субботу «Зенит» в Казани победил ЦСКА. Основное время завершилось 0:0, по пенальти выиграл клуб из Санкт‑Петербурга – 5:4.

«Зенит» благодарит болельщиков за потрясающую поддержку в Казани 💙.

Сине-бело-голубые выражают благодарность всем и каждому, кто поддержал команду на трибунах «Ак Барс Арены».

Ваша энергия помогла команде одержать победу и стать самым титулованным клубом в российской истории. Мы слышали каждый голос, и это было очень круто!» – говорится в сообщении петербургского клуба.

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26 комментариев

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igls54
Поддержка уж точно была лучше самой игры Зенита
+11
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Спартак Уокер
Болельщики Зенита и ЦСКА в этом матче молодцы
+8
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Виктор
Ответ igls54
Поддержка уж точно была лучше самой игры Зенита
Счёт на табло.
+14
-8
+6
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Удар Кержакова
Я думаю болельщики Спартака сейчас начнут оспаривать то , что Зенит самый титулованный клуб России. Хотя это всего лишь сухая статистика, которую сложно не увидеть.
+9
-4
+5
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UNAFFECTED
Это вам не сборище нанятых позорищ на сцене
+3
-1
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Назар Игорь
Ответ PIT-BUL
Бюджетникам оплатили билеты в РЖД туда и обратно?
А при чëм тут РЖД? Это не Локо, уважаемый, это Зенит.
+3
-1
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Vićtor Diaź
Ответ Valikkk
Но за воротами на домашних матчах все равно будет цирк, а не фанаты
На кубковый матч с тереком уберут сцену и вернут возможность прихода фанатов
+2
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dmitry.tchidakin
Ответ Удар Кержакова
Я думаю болельщики Спартака сейчас начнут оспаривать то , что Зенит самый титулованный клуб России. Хотя это всего лишь сухая статистика, которую сложно не увидеть.
Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика
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Yapyapo
Ответ Виктор
Счёт на табло.
0-0?
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Заборостроитель
https://www.sports.ru/football/1067217917.html
Борисыч после этого обиделся и гегемония расцвела.😀
Молодцы с той звездой.
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Владислав88
Ответ Burel
То есть зенит сам свою историю считает с приходом Газпрома ? ясненько.. А я думал, с 1925 года
Россия история начинается с 1991 года. Первый титул был в 1999 году, второй в 2003, когда газпрома ещё и билзко не было.
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Юрий Бондарь
Ответ Назар Игорь
А при чëм тут РЖД? Это не Локо, уважаемый, это Зенит.
Ну, хотя бы для того, что большинство добирались до Казани по ж/д, и если бы это были бюджетники, то пришлось бы оплатить проезд)
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Удар Кержакова
Ответ hulk&boloto
Оказывается и поддержка нужна была только для каких-то "достижений". Футбол для зрителей, ну да...
С логикой совсем беда? Имеется ввиду, что без болельщиков Зенит бы не стал самым титулованным клубом России.
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Честный контроль
Ну что ж Зенит стал самым титулованным клубом России, но у Армейцев есть все шансы отобрать этот титул уже в следующем году! В любом случае соперничать за самый титулованный клуб России могут только 2 команды ЦСКА и Зенит! Остальные рядом не валялись.
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dmitry.tchidakin
Ну вот побьёт Зенит все спартаковские рекорды, дальше что? Ради чего Миллеру дальше жить?
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Nerazzurri-88
Хорошая шиза была. Жаль, коней было больше раза в полтора и громче были они. Но тем приятнее заткнуть это кодло.
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Burel
То есть зенит сам свою историю считает с приходом Газпрома ? ясненько.. А я думал, с 1925 года
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Aleksandr Aleksandr
Как там Акинфеев?Кержаков ПЕРВЫЙ в РПЛ!!!
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леннорыч-абрамович
Главный болельщик Зенита - Никитка Ермаков
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