«Медийные клубы играют, а крымские не будут? Странно». Директор «Севастополя» о возможном неучастии в Кубке России

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России ФК Севастополь Валерий Чалый чемпионат Крыма Winline Медиалига Футбол

Гендиректор «Севастополя» удивлен, что клуб может не поучаствовать в Кубке России.

Ранее «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия во Второй лиге. В связи с этим УАФ потребовала от ФИФА и УЕФА исключить Россию из состава организаций. В УЕФА заявили, что участие крымских клубов в турнирах под эгидой РФС запрещено.

В мае стало известно, что Вторую лигу реформируют и разделят на два дивизиона, один из которых будет любительским. Это подтвердили генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и глава ФНЛ Наиль Измайлов.

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый ответил на вопрос, будет ли клуб участвовать в следующем сезоне Фонбет Кубка России.

– Вообще нет информации. Я ничего не могу сказать.

– Просто крымские клубы не могут играть в турнирах под эгидой РФС.

– Это как? Медийные клубы играют, а мы не будем играть? Для меня это будет странно, – заявил Чалый.

Крымский клуб теперь может выступать во Второй лиге. Это не смутит УЕФА?

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38 комментариев

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Усатая Козляра
свалился же этот Крым на голову
+49
-11
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Balt
Вот что он нагнетает? Вот мало сейчас проблем ещё и этот лезет со своим "ну а чё, ну а чё?" Вот прям он не в курсе про всю канву ситуации про включение крымских клубов в чемпионат России и турниры под эгидой РФС, да. Странно ему. Не было бы проблем то сразу бы и включили. Но очевидно что проблемы с этим вопросом есть.
+23
-6
+17
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Amalfitano
Если политическое руководство страны говорит, что Крым это Россия, тогда нет никаких преград для участия крымских клубов во внутрироссийских соревнований. Если же крымские клубы не допущены до таких соревнований у народа появляются сомнения.
+23
-15
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HI MARS
Так крымские клубы не российские
+11
-5
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Umnik9
Ответ Balt
Вот что он нагнетает? Вот мало сейчас проблем ещё и этот лезет со своим "ну а чё, ну а чё?" Вот прям он не в курсе про всю канву ситуации про включение крымских клубов в чемпионат России и турниры под эгидой РФС, да. Странно ему. Не было бы проблем то сразу бы и включили. Но очевидно что проблемы с этим вопросом есть.
экстремист?
+10
-4
+6
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Владимир Пипия
Может, но цена будет дорогой, России попросят из FIFA.....
+5
-2
+3
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Dinamik1
Мы сейчас живем в каком то зазеркалье.Власть вобще ни чего решить не может.
+3
0
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Umnik9
Так РФС это не Россия, это отдельное государство, а это уже как бы мятеж)
+7
-5
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Ковид 07.10.52
( лет, как вернули, а так и не понял куда....
+3
-1
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Ковид 07.10.52
Ответ Amalfitano
Если политическое руководство страны говорит, что Крым это Россия, тогда нет никаких преград для участия крымских клубов во внутрироссийских соревнований. Если же крымские клубы не допущены до таких соревнований у народа появляются сомнения.
Если слушать , что они говорят, то .....
+3
-1
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Vitaly Leontich
Ответ Усатая Козляра
свалился же этот Крым на голову
Как камни с неба
+3
-2
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Hong Kil
Ответ OldRedWhite
Так мы до острова Змеиный договоримся )))
Ну вот как коридор закроем, то вполне и на острове можно
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velvetdust2008
Ответ Hong Kil
Почему нельзя просто в Геленджике зарегистрировать крымские клубы, а играют пусть в Крыму?
По российским регламентам нельзя играть в других регионах)
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Alexander Baranov
Крым это не про российский футбол
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Hong Kil
Почему нельзя просто в Геленджике зарегистрировать крымские клубы, а играют пусть в Крыму?
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Timur Iliasov
Л-логика🤣
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laudrup
Ответ Усатая Козляра
свалился же этот Крым на голову
Ты правильно подобрал себе ник .
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OldRedWhite
Ответ Balt
Вот что он нагнетает? Вот мало сейчас проблем ещё и этот лезет со своим "ну а чё, ну а чё?" Вот прям он не в курсе про всю канву ситуации про включение крымских клубов в чемпионат России и турниры под эгидой РФС, да. Странно ему. Не было бы проблем то сразу бы и включили. Но очевидно что проблемы с этим вопросом есть.
Какие такие проблемы ?
РФС пляшет под дудку заокеанских кукловодов и международной футбольной мафии !
Привыкли и вашим и нашим !
Не получится )))
+1
-1
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Balt
Ответ OldRedWhite
Какие такие проблемы ? РФС пляшет под дудку заокеанских кукловодов и международной футбольной мафии ! Привыкли и вашим и нашим ! Не получится )))
Комментарий удален пользователем
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OldRedWhite
Ответ Balt
Комментарий удален пользователем
Опасаюсь , как бы там в УЕФА суицидом дело не закончилось , если поймут , что нас пока вернуть не получается …
Могут и не пережить утрату !
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Umnik9
Ответ Marina_Greta
Вы всегда в таком положении, вам не привыкать, опытом делитесь? Спасибо, не надо, стойте дальше так)
Логика, не женская наука, самый тупой перевод стрелок, премия в номинации)
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
почему так боятся крымских клуб,как будто Крым это массоны или рептилоиды
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Hong Kil
Ответ OldRedWhite
Геленджик не резиновый ! Лучше уже тогда в Херсоне !
Лучше в Одессе! Может чуть позже.
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OldRedWhite
Ответ Hong Kil
Лучше в Одессе! Может чуть позже.
Так мы до острова Змеиный договоримся )))
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OldRedWhite
Ответ Hong Kil
Ну вот как коридор закроем, то вполне и на острове можно
+/ А оттуда уже рукой подать и до Чемпионата Румынии!
Можно будет объединенный сделать , как Газзаев мечтал !
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