«Медийные клубы играют, а крымские не будут? Странно». Директор «Севастополя» о возможном неучастии в Кубке России
Гендиректор «Севастополя» удивлен, что клуб может не поучаствовать в Кубке России.
Ранее «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия во Второй лиге. В связи с этим УАФ потребовала от ФИФА и УЕФА исключить Россию из состава организаций. В УЕФА заявили, что участие крымских клубов в турнирах под эгидой РФС запрещено.
В мае стало известно, что Вторую лигу реформируют и разделят на два дивизиона, один из которых будет любительским. Это подтвердили генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и глава ФНЛ Наиль Измайлов.
Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый ответил на вопрос, будет ли клуб участвовать в следующем сезоне Фонбет Кубка России.
– Вообще нет информации. Я ничего не могу сказать.
– Просто крымские клубы не могут играть в турнирах под эгидой РФС.
– Это как? Медийные клубы играют, а мы не будем играть? Для меня это будет странно, – заявил Чалый.
Крымский клуб теперь может выступать во Второй лиге. Это не смутит УЕФА?
РФС пляшет под дудку заокеанских кукловодов и международной футбольной мафии !
Привыкли и вашим и нашим !
Не получится )))
Могут и не пережить утрату !
Можно будет объединенный сделать , как Газзаев мечтал !