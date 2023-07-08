«Медийные клубы играют, а крымские не будут? Странно». Директор «Севастополя» о возможном неучастии в Кубке России

Гендиректор «Севастополя» удивлен, что клуб может не поучаствовать в Кубке России.

Ранее « » и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия во лиге. В связи с этим УАФ потребовала от ФИФА и УЕФА исключить Россию из состава организаций. В УЕФА заявили, что участие крымских клубов в турнирах под эгидой РФС запрещено.

В мае стало известно, что Вторую лигу реформируют и разделят на два дивизиона, один из которых будет любительским. Это подтвердили генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и глава ФНЛ Наиль Измайлов.

Генеральный директор «Севастополя» ответил на вопрос, будет ли клуб участвовать в следующем сезоне Фонбет Кубка России.

– Вообще нет информации. Я ничего не могу сказать.

– Просто крымские клубы не могут играть в турнирах под эгидой РФС.

– Это как? Медийные клубы играют, а мы не будем играть? Для меня это будет странно, – заявил Чалый.

Крымский клуб теперь может выступать во Второй лиге. Это не смутит УЕФА?