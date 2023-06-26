«Милан» интересуется Икарди. Форвард «ПСЖ» обойдется в 15-20 млн евро, проблема – в зарплате
Мауро Икарди может присоединиться к «Милану».
По данным Sport Mediaset, «ПСЖ» будет готов продать форварда за 15-20 млн евро, и для «россонери» это не станет проблемой, в отличие от высокой зарплаты аргентинца.
Игрок получает 7 млн евро, и ему придется пойти на уступки, чтобы получить возможность вернуться в Серию А.
Икарди не собирается переходить в Саудовскую Аравию, несмотря на поступающие ему запросы. При этом у него остается вариант с «Галатасараем», за который он играл на правах аренды в этом сезоне и забил 22 гола за 24 матча в чемпионате Турции.
Как утверждает журналист Алессандро Скьявоне, Икарди ждет звонка из «Милана» и предпочел бы присоединиться именно к этой команде.
Подробно со статистикой экс-нападающего «Интера» можно ознакомиться здесь.
либо обмен Рэбича на Икарди, с доплатой
На его зарплату льготы по налогам, и с его личкой он будет обходиться Мылу меньше чем условный Корреа Интеру.
Если решит личные проблемы, то составит конкуренцию Осимхену за лучшего напа Сериала.
А если Виктор уедет, то вообще лучшим станет без вариантов. В Сериале и конкурировать ему толком не с кем. Иммобиле разве что.
Во-первых у Милана появится лучший форвард лиги после Лаутаро.
Во-вторых можно будет поугорать над свидетелями Возрождения Серии А, когда сдавший не особо мотивированный Икарди буднично забьет свои 20-25 голов. Тот же выскочка Осимхен на фоне Икарди будет выглядеть как бревно обыкновенное, коим он и является.