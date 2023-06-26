Мауро Икарди может присоединиться к «Милану».

По данным Sport Mediaset, « » будет готов продать форварда за 15-20 млн евро, и для «россонери» это не станет проблемой, в отличие от высокой зарплаты аргентинца.

Игрок получает 7 млн евро, и ему придется пойти на уступки, чтобы получить возможность вернуться в Серию А.

не собирается переходить в Саудовскую Аравию, несмотря на поступающие ему запросы. При этом у него остается вариант с « », за который он играл на правах аренды в этом сезоне и забил 22 гола за 24 матча в чемпионате Турции.

Как утверждает журналист Алессандро Скьявоне, Икарди ждет звонка из « » и предпочел бы присоединиться именно к этой команде.

Подробно со статистикой экс-нападающего «Интера» можно ознакомиться здесь.