«Милан» интересуется Икарди. Форвард «ПСЖ» обойдется в 15-20 млн евро, проблема – в зарплате

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Мауро Икарди деньги Футбол

Мауро Икарди может присоединиться к «Милану».

По данным Sport Mediaset, «ПСЖ» будет готов продать форварда за 15-20 млн евро, и для «россонери» это не станет проблемой, в отличие от высокой зарплаты аргентинца.

Игрок получает 7 млн евро, и ему придется пойти на уступки, чтобы получить возможность вернуться в Серию А.

Икарди не собирается переходить в Саудовскую Аравию, несмотря на поступающие ему запросы. При этом у него остается вариант с «Галатасараем», за который он играл на правах аренды в этом сезоне и забил 22 гола за 24 матча в чемпионате Турции.

Как утверждает журналист Алессандро Скьявоне, Икарди ждет звонка из «Милана» и предпочел бы присоединиться именно к этой команде.

Подробно со статистикой экс-нападающего «Интера» можно ознакомиться здесь.

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24 комментария

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a2wai
Для Милана хороший вариант будет.
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10ztv
ванда разберётся, а он в коридоре подождёт
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Los Galácticos
Ответ Сахарный ватник
Как же бесит эта охота Милана за сбитыми лётчиками.
Икарди все еще топ игрок, ему всего 30 лет для Серии А он сейчас в самом расцвете сил, темболее чемпионат знает отлично.
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damondiamond
у многих проблема в зарплате
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WEARETHECHAMPIONS
Проблема там в другом, точнее - в другой))
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Almaz KENZHEBEKOV
было бы идеально, да чемпионат для него родной
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DolJun
лукаку-икарди это была бы огненная связка для милана и интеровских болел)
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takehiko
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
было бы идеально, да чемпионат для него родной
Да, но получит взбучку от фанов Интера
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Александр Кот
Чем интересуется Рома в этом сезоне, тем и Милан. Закономерность?))
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Paolo Rossi
Проблема в Ванде
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Josep
Проблема не в зарплате (хотя и в ней тоже), а в голове.
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Аркадий Аркадич
Единственный нормальный игрок среди всех, кем интересовался Милан в это ТО. Но 7млн - это перебор, аппетиты после ПСЖ нужно поумерить.
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Любезный Коссутий
сперва надо продать сдувшегося Рэбича и табурета Ориги.
либо обмен Рэбича на Икарди, с доплатой
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Е.Р.
Он дешманский по зп
На его зарплату льготы по налогам, и с его личкой он будет обходиться Мылу меньше чем условный Корреа Интеру.
Если решит личные проблемы, то составит конкуренцию Осимхену за лучшего напа Сериала.
А если Виктор уедет, то вообще лучшим станет без вариантов. В Сериале и конкурировать ему толком не с кем. Иммобиле разве что.
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Милан137
Я просто в шоке от Монкады 🤦‍♂️🤡 ...
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London.is.blue
Это идеальный трансфер для всех.

Во-первых у Милана появится лучший форвард лиги после Лаутаро.

Во-вторых можно будет поугорать над свидетелями Возрождения Серии А, когда сдавший не особо мотивированный Икарди буднично забьет свои 20-25 голов. Тот же выскочка Осимхен на фоне Икарди будет выглядеть как бревно обыкновенное, коим он и является.
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Милан137
Мальдини был очень плохой менеджер да ? 🤦‍♂️ ...
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Милан137
Ну как вам трансферы Монкады ? 🤦‍♂️🤡 ...
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songbilong
для полного счастья миланистам не хватает его (нет)
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Паровоз19
проблема в зарплате и ванде
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Фан Рубина
Посредственный игрок.
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Любезный Коссутий
Сарай платит 7, неужели Милан не сможет?
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Савелий Сокол
Не надо, пожалуйста! Только не его, тем более за такие деньги!
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