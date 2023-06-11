«Американцы не понимают футбол, они живут в другом мире. Невозможно все время побеждать». Савичевич об увольнении Мальдини из «Милана»
Деян Савичевич раскритиковал руководство «Милана» за увольнение Паоло Мальдини.
Ранее «Милан» объявил об уходе Мальдини с должности технического директора. Сообщалось, что причиной увольнения стали разногласия с владельцем клуба.
«Я не ожидал, что Мальдини уйдет. Невозможно все время побеждать.
Американцы не понимают футбол, они живут в другом мире по сравнению с Европой», – сказал бывший игрок «Милана» в интервью Sky Sport.
«Милан» занял 4-е место в Серии А, а в Лиге чемпионов уступил «Интеру» в 1/2 финала.
Другой вариант - Савичевич берет покупает клуб и управляет им как европеец, с убытками, но на свои деньги