«Американцы не понимают футбол, они живут в другом мире. Невозможно все время побеждать». Савичевич об увольнении Мальдини из «Милана»

Деян Савичевич раскритиковал руководство «Милана» за увольнение Паоло Мальдини.

Ранее «Милан» объявил об уходе Мальдини с должности технического директора. Сообщалось, что причиной увольнения стали разногласия с владельцем клуба.

«Я не ожидал, что уйдет. Невозможно все время побеждать.

Американцы не понимают футбол, они живут в другом мире по сравнению с Европой», – сказал бывший игрок « » в интервью Sky Sport.

«Милан» занял 4-е место в Серии А, а в уступил «Интеру» в 1/2 финала.