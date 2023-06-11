«Американцы не понимают футбол, они живут в другом мире. Невозможно все время побеждать». Савичевич об увольнении Мальдини из «Милана»

Теги Милан Паоло Мальдини серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Деян Савичевич Джерри Кардинале Футбол

Деян Савичевич раскритиковал руководство «Милана» за увольнение Паоло Мальдини.

Ранее «Милан» объявил об уходе Мальдини с должности технического директора. Сообщалось, что причиной увольнения стали разногласия с владельцем клуба.

«Я не ожидал, что Мальдини уйдет. Невозможно все время побеждать.

Американцы не понимают футбол, они живут в другом мире по сравнению с Европой», – сказал бывший игрок «Милана» в интервью Sky Sport.

«Милан» занял 4-е место в Серии А, а в Лиге чемпионов уступил «Интеру» в 1/2 финала.

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15 комментариев

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Buzya
Ответ Mohnatiy
Как можно уволить Мальдини из Милана??? Это же синонимы практически ☝🏻
У американцев нет понятия семьи. Только если это не семья Торетто)
+16
-3
+13
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kreator.vvv
Ответ Surviving
Никто так не играет потому что нету 2-х лярдного состава как у сити, который богатый папик и в это лето заполнит.
можно и со звёздным и дорогим составом пролетать мимо, как "фанера над Парижем"..
+5
-1
+4
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Mohnatiy
Как можно уволить Мальдини из Милана??? Это же синонимы практически ☝🏻
+5
-2
+3
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ta-tosha
зато американцы профи в том, как делать спорт сверх прибыльным. Сейчас спорт - это бизнес, нет бизнеса - без разницы это Мальдини, или Марадона.
Другой вариант - Савичевич берет покупает клуб и управляет им как европеец, с убытками, но на свои деньги
+3
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+2
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dmitry.tchidakin
Америкосам вообще не важно побеждать. Им важно зашибать бабло
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T622222
Конечно футбол то у них Американский )
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Kolg
Нехер было продавать пиндосам клуб
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deadjoker
Побеждать? Посмотрите на Боули :)) он сделал все чтобы все время проигрывать
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Зеленый хвостик
Судя по Байдену амеры вообще мало что понимаю
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Balt
У нас также про чиновников можно сказать что они не понимают футбол и живут в другом мире. Милану грех жаловаться. Далеко не худшие времена испытывают.
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SaH4r.
Ответ Buzya
У американцев нет понятия семьи. Только если это не семья Торетто)
sorry man, only businnes
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