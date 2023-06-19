Веа об увольнении Мальдини из «Милана»: «Видели, сколько времени заняло у Пепа выиграть ЛЧ с «Сити»? Паоло проделал хорошую работу, у него отличные навыки»

Теги Милан Паоло Мальдини Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Джордж Веа Футбол

Джордж Веа высказался об увольнении Паоло Мальдини из «Милана».

Ранее Мальдини и Фредерик Массара покинули должности директоров «Милана». Сообщалось, что отставки вызваны разногласиями с руководством.

«Паоло [Мальдини] – чемпион. Когда я услышал [об увольнении], то сказал ему: «Паоло, не нужно расстраиваться. Такова работа, любая работа требует результата». «Милан» проиграл в полуфинале Лиги чемпионов, и это стало поводом его уволить. Но он проделал в клубе хорошую работу.

Вы видели, сколько времени потребовалось Гвардиоле, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Сити»? Гвардиола очень хорош. Это требует времени, но Паоло обладает отличными навыками и все равно добьется успеха в качестве менеджера», – сказал экс-форвард «Милана», ныне являющийся президентом Либерии, в интервью La Gazzetta dello Sport.

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10 комментариев

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27nvn
Но Мальдини уволили не из-за того, что Милан не выиграл в полуфинале ЛЧ, а дело в том, что американский владелец Милана предъявил Мальдини и Массаре за летние трансферы. В частности больше 30 лямов за Де Кетеларе.
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Давид Agabekyan
С "великолепными" летними трансферами Мальдини Милану ещё долго мучится придётся
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alexis2020
Когда говорят о Мальдини, вспоминается Милан - и наоборот. Главному игроку в истории клуба нужно было дать шанс, тем более Милан провёл неплохой сезон и в прошлом году выиграл чемпионство
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igls54
Так Пеп - тренер, а Мальдини - директор. Где логика?
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& Co1366
Мальдини - легенда Милана, как игрок! Как менеджер пока не состоялся так быстро, как хотелось. имхо: он не остановится, продолжит в другом клубе. Успехов Паоло на новом поприще!
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Евгений Кузнецов
ошибаются с трансферами практически все! вспомните хотя бы МЮ и Погба, Челси и Шевченко, Реал и Азара, Барселону и... хотя, там много получится)

возможно, это был лишь повод избавиться от неудобного для боссов топ-сотрудника
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Alex Del-Piero
Ответ Давид Agabekyan
И то и то благодаря Пиоли, а не руководства
а кто отстоял Пиоли когда владельцы хотели бригаду Рангника притащить?
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Артур Мкртычян
Ответ llolishe
10 лет без ЛЧ-любого тренера с говном бы смешали)А Гвардиолу все отмазывают
ну так сити это не реал или бавария. они как бы в ЛЧ не имели никогда успехов. поэтому Пепу дали время. от того что Сити менял бы каждый год тренера, они ещё дальше от лч бы были
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