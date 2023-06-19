Веа об увольнении Мальдини из «Милана»: «Видели, сколько времени заняло у Пепа выиграть ЛЧ с «Сити»? Паоло проделал хорошую работу, у него отличные навыки»

Джордж Веа высказался об увольнении Паоло Мальдини из «Милана».

Ранее Мальдини и Фредерик Массара покинули должности директоров « ». Сообщалось, что отставки вызваны разногласиями с руководством.

« [Мальдини] – чемпион. Когда я услышал [об увольнении], то сказал ему: «Паоло, не нужно расстраиваться. Такова работа, любая работа требует результата». «Милан» проиграл в полуфинале Лиги чемпионов, и это стало поводом его уволить. Но он проделал в клубе хорошую работу.

Вы видели, сколько времени потребовалось , чтобы выиграть Лигу чемпионов с « »? Гвардиола очень хорош. Это требует времени, но Паоло обладает отличными навыками и все равно добьется успеха в качестве менеджера», – сказал экс-форвард «Милана», ныне являющийся президентом Либерии, в интервью La Gazzetta dello Sport.

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