Веа об увольнении Мальдини из «Милана»: «Видели, сколько времени заняло у Пепа выиграть ЛЧ с «Сити»? Паоло проделал хорошую работу, у него отличные навыки»
Джордж Веа высказался об увольнении Паоло Мальдини из «Милана».
Ранее Мальдини и Фредерик Массара покинули должности директоров «Милана». Сообщалось, что отставки вызваны разногласиями с руководством.
«Паоло [Мальдини] – чемпион. Когда я услышал [об увольнении], то сказал ему: «Паоло, не нужно расстраиваться. Такова работа, любая работа требует результата». «Милан» проиграл в полуфинале Лиги чемпионов, и это стало поводом его уволить. Но он проделал в клубе хорошую работу.
Вы видели, сколько времени потребовалось Гвардиоле, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Сити»? Гвардиола очень хорош. Это требует времени, но Паоло обладает отличными навыками и все равно добьется успеха в качестве менеджера», – сказал экс-форвард «Милана», ныне являющийся президентом Либерии, в интервью La Gazzetta dello Sport.
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возможно, это был лишь повод избавиться от неудобного для боссов топ-сотрудника