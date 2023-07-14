«Интер» отдал Сатриано «Бресту» в аренду. Форвард уже играл за французский клуб в 2022-м

«Брест» арендовал нападающего «Интера» Мартина Сатриано.

22-летний футболист вернулся во французскую команду, за которую играл во второй половине сезона-2021/22 и забил 4 гола в Лиге 1.

Форвард будет играть во Франции до конца сезона. Он взял 7-й номер.

Прошлый сезон , проведший 1 матч за сборную Уругвая, провел в «Эмполи» и за 31 матч в Серии А отметился 2 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: sb29.bzh