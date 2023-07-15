Сергеев о «Зените»: «Хотим поставить рекорд РПЛ – пройти сезон без поражений»
Иван Сергеев хочет, чтобы «Зенит» провел чемпионат без поражений.
– Какой следующий рекорд побьет «Зенит»?
– Дальше чемпионат и Кубок – будем надеяться, что выиграем [и их]. Каждый хочет побеждать, от игры к игре и от сезона к сезону.
Хотим поставить рекорд РПЛ: пройти сезон без поражений. Потом посмотрим на статистику, – сказал форвард «Зенита».
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