Сергеев о «Зените»: «Хотим поставить рекорд РПЛ – пройти сезон без поражений»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Иван Сергеев Чемпионат.com Футбол

Иван Сергеев хочет, чтобы «Зенит» провел чемпионат без поражений.

– Какой следующий рекорд побьет «Зенит»?

– Дальше чемпионат и Кубок – будем надеяться, что выиграем [и их]. Каждый хочет побеждать, от игры к игре и от сезона к сезону.

Хотим поставить рекорд РПЛ: пройти сезон без поражений. Потом посмотрим на статистику, – сказал форвард «Зенита».

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30 комментариев

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Мовсар Германия
в каком туре там Зенит с Тереком играет?))
+23
-6
+17
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Алексей Ненахов
Ответ Edo Milanian
Пфф. Надо выше планку - без пропущенных мячей.
Да чего уж там , без россиян в составе
+18
-6
+12
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Мовсар Германия
в каком туре там Зенит с Тереком играет?))
😂😂 С Тереком только в 2015 году могут сыграть
+10
-5
+5
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Edo Milanian
Пфф. Надо выше планку - без пропущенных мячей.
+7
-4
+3
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Edo Milanian
Пфф. Надо выше планку - без пропущенных мячей.
Да чего уж там мелочиться без жк и без кк
+3
-1
+2
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Andrey Yaroslavtsev
Пусть помечтает. Кто запрещает?
+3
-3
0
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Markus 812
Без Венделе и Кузяева, будет сложно пройти без поражений. А с Касьерой в основе победить будет тяжеловато. Почему не покупают еще одного нападающего не понятно
+1
-1
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vceppesh
с такой игрой? удачи
+1
-1
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prus_3
Иди-ка ты лучше, Ваня, пендали тренируй, а не болтай попусту.
+1
-1
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Фут.Боль
Чистякову только не говорите об этом.
+2
-2
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Recreated
С такими судьями это возможно!
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Святослав Лис
мьІ хотим всем рекордам, наши звонкие дать имена
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s_kapa
Хотеть можно чего угодно. Зенит скорее проиграет чемпионат, чем пройдет его без поражений
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Boat
опять, значит, повторится эта позорная история, когда Чистякова за ошибки начал публично топить собственный клуб
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