Сергеев о «Зените»: «Хотим поставить рекорд РПЛ – пройти сезон без поражений»

Иван Сергеев хочет, чтобы «Зенит» провел чемпионат без поражений.

– Какой следующий рекорд побьет «Зенит»?

– Дальше чемпионат и – будем надеяться, что выиграем [и их]. Каждый хочет побеждать, от игры к игре и от сезона к сезону.

Хотим поставить рекорд : пройти сезон без поражений. Потом посмотрим на статистику, – сказал форвард «Зенита».

«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти