Семак об усталости от побед: «У «Зенита» в генах стараться побеждать. Вы же не устали есть и пить»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак назвал стремление «Зенита» бороться за трофеи генетически обусловленным.

– Вы не устали выигрывать трофеи? Каждый раз спрашиваем – и вы каждый раз говорите, что от этого невозможно устать. Куда уж больше?

– Вы же не устали есть и пить.

– Это биологическая необходимость.

– Вот и у нас в генах есть такое: стараться побеждать. Не всегда будет получаться, но мы будем пытаться, – сказал главный тренер «Зенита» после победы в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

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28 комментариев

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Алексей Ненахов
Когда в генах Зенита не было Газпрома ,было 1 чемпионство за 60 лет
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CriminalJoint62
Открыт новый персонаж: ДНК Зенита
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Dr. J 24
До Газпрома не помню такого качества у Зенита - побеждать🙄
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24april
Ответ Алексей Ненахов
Когда в генах Зенита не было Газпрома ,было 1 чемпионство за 60 лет
Когда у Спартака не было профсоюзных взносов всей страны, он был Пищевиком. ЦСКА с МО и их собратьев из МВД.... Привыкла Москва в стародавние времена к победам ведомственных министерств, а сейчас ноют и ноют.
+8
-1
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Казанский парень
Ответ superbro
Сергей Семак: «У «Зенита» в генах стараться покупать. Вы же не устали есть и пить»
Кого они купили в этом матче?) Ермакова, который промахнулся?
+8
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SMART789
Ответ Алексей Ненахов
Когда в генах Зенита не было Газпрома ,было 1 чемпионство за 60 лет
Да когда зарплату в ФК Зенит платят ботинками то легко козырять трофеями, имея под попой патронаж всех государственных ведомств от МВД до армии
+8
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Алексей Ненахов
Ответ Алексей Ненахов
Когда в генах Зенита не было Газпрома ,было 1 чемпионство за 60 лет
Точнее 79 лет
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Faust Doc
И выделять после поесть это!
гы гы гы
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Enotic
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24april
Говорим Зенит, подразумеваем Победа и наоборот 💪
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Гудман Сол
не знаю, некоторые устали даже страной руководить и ушли
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Двоечник
В каких генах? в крокодилах что ли?
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свинья в лесу
Ответ 24april
Когда у Спартака не было профсоюзных взносов всей страны, он был Пищевиком. ЦСКА с МО и их собратьев из МВД.... Привыкла Москва в стародавние времена к победам ведомственных министерств, а сейчас ноют и ноют.
запомни, Спартак, каждое десятилетие был чемпионом своих стр
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