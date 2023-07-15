Семак об усталости от побед: «У «Зенита» в генах стараться побеждать. Вы же не устали есть и пить»
Сергей Семак назвал стремление «Зенита» бороться за трофеи генетически обусловленным.
– Вы не устали выигрывать трофеи? Каждый раз спрашиваем – и вы каждый раз говорите, что от этого невозможно устать. Куда уж больше?
– Вы же не устали есть и пить.
– Это биологическая необходимость.
– Вот и у нас в генах есть такое: стараться побеждать. Не всегда будет получаться, но мы будем пытаться, – сказал главный тренер «Зенита» после победы в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
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