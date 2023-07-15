Семак об усталости от побед: «У «Зенита» в генах стараться побеждать. Вы же не устали есть и пить»

Сергей Семак назвал стремление «Зенита» бороться за трофеи генетически обусловленным.

– Вы не устали выигрывать трофеи? Каждый раз спрашиваем – и вы каждый раз говорите, что от этого невозможно устать. Куда уж больше?

– Вы же не устали есть и пить.

– Это биологическая необходимость.

– Вот и у нас в генах есть такое: стараться побеждать. Не всегда будет получаться, но мы будем пытаться, – сказал главный тренер « » после победы в матче за .