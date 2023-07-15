Малком: «ЦСКА выбивает мяч, многие команды превосходят их. «Спартак» и «Ростов» лучше, стараются играть зрелищно»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Малком Футбол

Малком не включил ЦСКА в число главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне.

– Можно ли сказать, что ЦСКА – главный конкурент в следующем сезоне?

– По моему личному мнению, есть много команд, которые лучше, чем ЦСКА. Не думаю, что они наши главные конкуренты.

Армейцы много играют на вторых мячах. Смотрел последние игры: они выбивают мяч и дальше стараются за него зацепиться. Поэтому не могу сказать, что они наши главные конкуренты. На мой взгляд, есть много команд, которые их превосходят.

– Кто для вас главные конкуренты?

– Назову «Спартак» и «Ростов». Эти команды стараются играть в зрелищный футбол. Это хорошо для российского чемпионата, который часто критикуют за зрелищность игры.

Говорят, что здесь очень силовой футбол, сплошная борьба. А «Спартак» и «Ростов» очень здорово строят игру. Поэтому для меня они лучше, – сказал полузащитник «Зенита».

Материалы по теме

63 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Нормально накинул
+46
-1
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ goodok
Алло, вас весь матч возили и вы еле по пенальти выиграли за счет того, что у вас бочка бездонная и 3 состава практически равноценных, а у ЦСКА Набабкин почти 40летний и молодежка на банке сидит.
Ну наконец-то. У нас теперь не два состава, а три.
Спасибо на добром слове.
+44
-16
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ApocalypsePlease
Ответ Данко Лазович
Ну наконец-то. У нас теперь не два состава, а три. Спасибо на добром слове.
Ага, Родригао на полгода вылетел, Вендел капризничает, Кузяев ушёл, в запасе мега-игроки Сутормин, Ерохин и мелкий Васильев, а у этих по-прежнему "у зенита три равноценных состава".
Клиника.
+27
-6
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goodok
Алло, вас весь матч возили и вы еле по пенальти выиграли за счет того, что у вас бочка бездонная и 3 состава практически равноценных, а у ЦСКА Набабкин почти 40летний и молодежка на банке сидит.
+63
-45
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
ЦСКА пока на самом деле одни за последний год, кто смог целиком нейтрализовать Зенит.
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
Зенит сегодня играл вообще? Вроде 0 ударов в створ
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Пупкин
Ответ Sinister Kid
Приятно, конечно про Спартак. Но есть ли конкуренты у Зенита?
Ну если зенит так же, как сегодня будет играть, то найдутся.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Приятно, конечно про Спартак. Но есть ли конкуренты у Зенита?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Иванов
Поэтому у Зенита ни одного удара в створ в матче с ЦСКА
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ganibale
Ответ Sinister Kid
Приятно, конечно про Спартак. Но есть ли конкуренты у Зенита?
Не хочется сглазить, все таки хочется борьбы и Спартак приучил что лучше про него молчать, ну по ощущению если Аббаскаль не начнёт мудрить и подъедут Санчес с Рожерио может быть конкуренция хотя бы поинтереснее прошлого сезона
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hammers
и это говорит человек, у которого даже Чалов с легкостью отбирал сегодня мяч. абсолютно некорректное интервью, после того, как выиграли только благодаря вратарю, не нанеся ни одного удара в створ.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Sinister Kid
Приятно, конечно про Спартак. Но есть ли конкуренты у Зенита?
В этом сезоне Локо будет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Ответ goodok
Алло, вас весь матч возили и вы еле по пенальти выиграли за счет того, что у вас бочка бездонная и 3 состава практически равноценных, а у ЦСКА Набабкин почти 40летний и молодежка на банке сидит.
А что не 15 составов? Сутормин, Васильев, Сергеев с Кассьеррой, Адамов, Алип. Боги футбола просто, Винисиус и Мбаппе плачут кровавыми слезами.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Ответ goodok
Алло, вас весь матч возили и вы еле по пенальти выиграли за счет того, что у вас бочка бездонная и 3 состава практически равноценных, а у ЦСКА Набабкин почти 40летний и молодежка на банке сидит.
Бери выше, 5 составов равноценных. По аналитике получится примерно как у Малкома.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Snag
Ответ Дмитрий Иванов
Поэтому у Зенита ни одного удара в створ в матче с ЦСКА
и 3 всего))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Ответ LevK
Сегодня отскочили и понеслось
Ну и 4 сезона с титулами до этого
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Snag
Ответ elMORRO
все по делу сказал, атакующие команды всегда больше уважают, потому что атакующий футбол поставить сложнее, чем парковать автобус
А что сегодня было с парковкой у Зенита?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Ответ Всеволод Бобров
а игра тут при чем?)
При том, что твои удары в створ и xg сегодня ничего не стоили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Snag
Ответ elMORRO
спокойно выиграли сыграв на 2% из 100, это называется класс
А, так и запишем. Значит атакующий футбол Зенита - это 0 ударов в створ, три удара всего, 0 голевых моментов и отсутствие комбинационной игры. А ЦСКА просто мяч выносил и случайно в Кержакова попадал. Ну все понятно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
У ЦСКА Заболотный в атаке. Как им еще играть?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Pivovarov
Не очень адекватно по отношению именно к ЦСКА.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Товарищ Наркотик
ЦСКА единственная команда на данный момент, кто может переигрывать Зенит в очной встрече (последние 2 игры как доказательство). Но на дистанции ЦСКА не вывезет, а Спартак может, усилились неплохо
Вы так говорите про «дистанцию», как будто бы трансферное окно уже закрывается завтра и никаких покупок у ЦСКА не будет.
Обычно в ЦСКА подписывают игроков в августе, хотя могли бы и раньше.

Да и в прошлом сезоне у ЦСКА была неровная первая половина, но выдали отличный весенний отрезок, обыграв как раз Зенит у себя дома.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kipriot
Ну и для лудоманов они лучшие
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Прокофьев
Ответ goodok
Алло, вас весь матч возили и вы еле по пенальти выиграли за счет того, что у вас бочка бездонная и 3 состава практически равноценных, а у ЦСКА Набабкин почти 40летний и молодежка на банке сидит.
У ЦСКА последний решающий пенальти выходит бить Никита Ермаков, просто никакущий пацан из дубля, какие ещё вопросы могут быть по составу? Медину им не жалко, а у самих теперь в атаке Мухин потеет, которого Агузаров впихнул через сборную Черчесова...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Не переживай, фармы на чистых мячах тебе дадут сыграть, а кб привозы обеспечат😅
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий