Малком: «ЦСКА выбивает мяч, многие команды превосходят их. «Спартак» и «Ростов» лучше, стараются играть зрелищно»
Малком не включил ЦСКА в число главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне.
– Можно ли сказать, что ЦСКА – главный конкурент в следующем сезоне?
– По моему личному мнению, есть много команд, которые лучше, чем ЦСКА. Не думаю, что они наши главные конкуренты.
Армейцы много играют на вторых мячах. Смотрел последние игры: они выбивают мяч и дальше стараются за него зацепиться. Поэтому не могу сказать, что они наши главные конкуренты. На мой взгляд, есть много команд, которые их превосходят.
– Кто для вас главные конкуренты?
– Назову «Спартак» и «Ростов». Эти команды стараются играть в зрелищный футбол. Это хорошо для российского чемпионата, который часто критикуют за зрелищность игры.
Говорят, что здесь очень силовой футбол, сплошная борьба. А «Спартак» и «Ростов» очень здорово строят игру. Поэтому для меня они лучше, – сказал полузащитник «Зенита».
Спасибо на добром слове.
Клиника.
Обычно в ЦСКА подписывают игроков в августе, хотя могли бы и раньше.
Да и в прошлом сезоне у ЦСКА была неровная первая половина, но выдали отличный весенний отрезок, обыграв как раз Зенит у себя дома.