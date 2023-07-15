Малком: «ЦСКА выбивает мяч, многие команды превосходят их. «Спартак» и «Ростов» лучше, стараются играть зрелищно»

Малком не включил ЦСКА в число главных конкурентов «Зенита» в новом сезоне.

– Можно ли сказать, что – главный конкурент в следующем сезоне?

– По моему личному мнению, есть много команд, которые лучше, чем ЦСКА. Не думаю, что они наши главные конкуренты.

Армейцы много играют на вторых мячах. Смотрел последние игры: они выбивают мяч и дальше стараются за него зацепиться. Поэтому не могу сказать, что они наши главные конкуренты. На мой взгляд, есть много команд, которые их превосходят.

– Кто для вас главные конкуренты?

– Назову «Спартак» и « ». Эти команды стараются играть в зрелищный футбол. Это хорошо для российского чемпионата, который часто критикуют за зрелищность игры.

Говорят, что здесь очень силовой футбол, сплошная борьба. А « » и «Ростов» очень здорово строят игру. Поэтому для меня они лучше, – сказал полузащитник « ».