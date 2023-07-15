«Вест Хэм» хочет арендовать Магуайра. Защитник верит, что способен вернуться в основу «МЮ»
Харри Магуайр может оказаться в «Вест Хэме».
Как сообщает The Telegraph, после продажи хавбека Деклана Райса «Арсеналу» «молотобойцы» намерены попробовать договориться о переходе защитника «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер лондонцев Дэвид Мойес высоко оценивает навыки футболиста сборной Англии. При этом «Вест Хэм» предпочел бы арендовать 30-летнего игрока, а не покупать.
Сам Магуайр доволен тем, что находится в «МЮ», и верит, что сможет вернуть себе место в основном составе.
«МЮ» стало сложнее продать Магуайра после выхода в ЛЧ из-за роста зарплаты защитника
пусть выкупают если он им нужен.
Арс им кучу бабла насыпал.