«Вест Хэм» хочет арендовать Магуайра. Защитник верит, что способен вернуться в основу «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия возможные трансферы Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр может оказаться в «Вест Хэме».

Как сообщает The Telegraph, после продажи хавбека Деклана Райса «Арсеналу» «молотобойцы» намерены попробовать договориться о переходе защитника «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер лондонцев Дэвид Мойес высоко оценивает навыки футболиста сборной Англии. При этом «Вест Хэм» предпочел бы арендовать 30-летнего игрока, а не покупать.

Сам Магуайр доволен тем, что находится в «МЮ», и верит, что сможет вернуть себе место в основном составе.

«МЮ» стало сложнее продать Магуайра после выхода в ЛЧ из-за роста зарплаты защитника

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11 комментариев

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ОлегГуннар
Очень интересно откуда у него вера
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Леонид Ботвинник
Я бы на месте Варана и Мартинеса очень внимательно относился к еде . Слишком уж Мага уверен ))
+2
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Ivan Balashov
Ответ ОлегГуннар
Очень интересно откуда у него вера
В холодильнике вера дольше сохраняется.
+2
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Сергей Ксенофонтов
вера и надежда умирают последними...
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Алексей Петров
Думают что Магуайер в полузащите весь свой потенциал наконец-то раскроет!!!)
+1
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GuruFutbola
Надеюсь останется и по завершению карьеры войдет в зал славы легенд мю)
+3
-3
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Dm Kznts
с какого перепою??
пусть выкупают если он им нужен.
Арс им кучу бабла насыпал.
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Almatinets
Мага если и верит в себя, то в него уже давно многие болельщики не верят. Уйди и не мешай, Мага, плз....
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Fooler
19 клубов АПЛ тоже верят, что он сможет вернуться в основу
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Dm Kznts
Ответ GuruFutbola
Надеюсь останется и по завершению карьеры войдет в зал славы легенд мю)
👊
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