«МЮ» стало сложнее продать Магуайра после выхода в ЛЧ из-за роста зарплаты защитника

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Харри Магуайр деньги Футбол

Выход «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов повлиял на шансы клуба продать Харри Магуайра.

Как отмечает The Guardian, попадание команды на групповой этап еврокубкового турнира привело к тому, что зарплата капитана, как и остальных футболистов, значительно выросла.

Клуб мог бы продать защитника за 30-40 миллионов фунтов, но теперь найти ему новое место станет сложнее из-за того, что разница между нынешней и предлагаемой зарплатами может оказаться слишком велика.

В АПЛ-2022/23 Магуайр провел 16 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikhad
Тот факт, что Магваер получает почти столько же, сколько Кейн, показывает ситуацию в маню
+35
-7
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Человек Магуайр

Человек Магуайр 2

Человек Магуайр 3: Враг на скамейке

Удивительный Человек Магуайр

Удивительный Человек Магуайр: Высокое Напряжение

Человек Магуайр: Возвращение на скамейку

Человек Магуайр: Вдали от Поля

Человек Магуайр: Нет пути на поле
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Только ради избавления от него, стОит пожертвовать еврокубками следующем скзоне5
+28
-5
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
City 100 points
Кто это пригордное полено за 30-40 лямов бы взял?
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ Fooler
Челси
Челси даже Маунту меньшую личку не дал, за такое полено только Глейзеры бабки отвалят
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Ответ corazón blanco
Я понимаю, когда такие бонусы в контракте прописывают клубы уровня Вест Хэма для которых попадание в Лигу Чемпионов сродни победе, но когда такие бонусы прописывают в Юнайтед, который по определению и статусу обязан играть в каждом розыгрыше Лиге Чемпионов и это для них должна быть задача минимум.
Так то в АПЛ команд,которые вроде как планируют играть в Лиге Чемпионов больше чем путевок в эту самую Лигу Чемпионов,это тебе не Испания где каждый год в четверку попадают Реал,Барселона,Атлетико и кто-то еще!Место в четверке не гарантировано никому,за исключением наверное Сити(теже Ливерпуль и Челси в этом сезоне это доказали) и в таких условиях такие пункты в контрактах абсолютно логичны!Как минимум это дополнительная мотивация для игроков попасть в топ-4,во-вторых «финансовая подушка безопасности» для клубов!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Я понимаю, когда такие бонусы в контракте прописывают клубы уровня Вест Хэма для которых попадание в Лигу Чемпионов сродни победе, но когда такие бонусы прописывают в Юнайтед, который по определению и статусу обязан играть в каждом розыгрыше Лиге Чемпионов и это для них должна быть задача минимум.
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Макгавр стал слишком элитным лавочником.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BlackBart
Ответ Манковский
Комментарий удален модератором
попробуй меньше курить по четвергам хотя бы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lindeman
Дорогие нынче холодильники
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Человек Магуайр Человек Магуайр 2 Человек Магуайр 3: Враг на скамейке Удивительный Человек Магуайр Удивительный Человек Магуайр: Высокое Напряжение Человек Магуайр: Возвращение на скамейку Человек Магуайр: Вдали от Поля Человек Магуайр: Нет пути на поле
🔥🔥🔥
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ corazón blanco
Я понимаю, когда такие бонусы в контракте прописывают клубы уровня Вест Хэма для которых попадание в Лигу Чемпионов сродни победе, но когда такие бонусы прописывают в Юнайтед, который по определению и статусу обязан играть в каждом розыгрыше Лиге Чемпионов и это для них должна быть задача минимум.
Ну последние годы МЮ и является командой уровня Вест Хэма
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
приходит Магуайр к тен Хагу и говорит: "если никто не потянет мою ЗП, я буду сидеть на банке в лиге чемпионов и получать по 200к фунтов в неделю. Пока"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Холодильник без ручки :))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
i love it
Я не болел МЮ конечно,но жаль что не могут избавиться от этого холодильника
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SpainFan
Бартомеу еще и в МЮ забежал что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arsen
Англия - место, где растет самая дорогая древесина а мире!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
thesuperdrum
«Меняю место в ЛЧ на удовольствие продать Харри в другой клуб на выгодных условиях»
Юрген
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BillShen
В году 52 недели - если даже он получит + 50k это где-то 2,6 мультов чтобы покрыть вилку в 10 мультов нужно повышение на 200k. Скорее всего повышение гораздо меньше.
Ну продадут не за 40, а за 35. Или не за 35, а за 30 - делов-то
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ City 100 points
Кто это пригордное полено за 30-40 лямов бы взял?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liverpool-fan
а продать арабам тоже не получится?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buba
Ответ City 100 points
Кто это пригордное полено за 30-40 лямов бы взял?
Легенда пригорода должен остаться и стать символом нового возрожденного маню, поэтому о продаже даже и речи быть не может.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Любезный Коссутий
Макгавр стал слишком элитным лавочником.
Не элитным, а просто сверхдорогим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Мага всё богатеет и богатеет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ corazón blanco
Я понимаю, когда такие бонусы в контракте прописывают клубы уровня Вест Хэма для которых попадание в Лигу Чемпионов сродни победе, но когда такие бонусы прописывают в Юнайтед, который по определению и статусу обязан играть в каждом розыгрыше Лиге Чемпионов и это для них должна быть задача минимум.
Это не бонусы, наоборот. Это его настоящий контракт, у них в контрактах всех игроков вроде пункт, что на 25% зп понижается, если не попадают в ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий