«МЮ» стало сложнее продать Магуайра после выхода в ЛЧ из-за роста зарплаты защитника
Выход «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов повлиял на шансы клуба продать Харри Магуайра.
Как отмечает The Guardian, попадание команды на групповой этап еврокубкового турнира привело к тому, что зарплата капитана, как и остальных футболистов, значительно выросла.
Клуб мог бы продать защитника за 30-40 миллионов фунтов, но теперь найти ему новое место станет сложнее из-за того, что разница между нынешней и предлагаемой зарплатами может оказаться слишком велика.
В АПЛ-2022/23 Магуайр провел 16 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Человек Магуайр 2
Человек Магуайр 3: Враг на скамейке
Удивительный Человек Магуайр
Удивительный Человек Магуайр: Высокое Напряжение
Человек Магуайр: Возвращение на скамейку
Человек Магуайр: Вдали от Поля
Человек Магуайр: Нет пути на поле
Юрген
Ну продадут не за 40, а за 35. Или не за 35, а за 30 - делов-то