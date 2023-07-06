«МЮ» стало сложнее продать Магуайра после выхода в ЛЧ из-за роста зарплаты защитника

Выход «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов повлиял на шансы клуба продать Харри Магуайра.

Как отмечает The Guardian, попадание команды на групповой этап еврокубкового турнира привело к тому, что зарплата капитана, как и остальных футболистов, значительно выросла.

Клуб мог бы продать защитника за 30-40 миллионов фунтов, но теперь найти ему новое место станет сложнее из-за того, что разница между нынешней и предлагаемой зарплатами может оказаться слишком велика.

В АПЛ-2022/23 провел 16 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.