Акинфеев впервые проиграл серию пенальти в составе ЦСКА. Было 5 побед

Игорь Акинфеев впервые проиграл серию пенальти на клубном уровне.

В восьмой раз в карьере Акинфеев стал участником серии пенальти.

В шести случаях он играл в воротах , еще дважды – сборной России в плей-офф чемпионата мира-2018. Неудача в матче за OLIMBET Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пенальти – 4:5) стала для него второй в карьере и первой на клубном уровне.

Ранее он проиграл серию пенальти только сборной Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира. Стоит отметить, что во всех восьми случаях отражал минимум один 11-метровый, а в матчах против Испании и «Краснодара» он справился с двумя ударами соперников.