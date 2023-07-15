Акинфеев впервые проиграл серию пенальти в составе ЦСКА. Было 5 побед
Игорь Акинфеев впервые проиграл серию пенальти на клубном уровне.
В восьмой раз в карьере Акинфеев стал участником серии пенальти.
В шести случаях он играл в воротах ЦСКА, еще дважды – сборной России в плей-офф чемпионата мира-2018. Неудача в матче за OLIMBET Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пенальти – 4:5) стала для него второй в карьере и первой на клубном уровне.
Ранее он проиграл серию пенальти только сборной Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира. Стоит отметить, что во всех восьми случаях Акинфеев отражал минимум один 11-метровый, а в матчах против Испании и «Краснодара» он справился с двумя ударами соперников.
Не знаю другого такого вратаря в российской истории, который был бы так хорош в сериях пенальти на постоянной основе.
Жаль, что сегодня не повезло..
Видимо, очень сильно понадеялись на Игоря и дали Ермакову бить так рано.