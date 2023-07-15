Акинфеев впервые проиграл серию пенальти в составе ЦСКА. Было 5 побед

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA OLIMPBET Суперкубок России Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев впервые проиграл серию пенальти на клубном уровне.

В восьмой раз в карьере Акинфеев стал участником серии пенальти.

В шести случаях он играл в воротах ЦСКА, еще дважды – сборной России в плей-офф чемпионата мира-2018. Неудача в матче за OLIMBET Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пенальти – 4:5) стала для него второй в карьере и первой на клубном уровне.

Ранее он проиграл серию пенальти только сборной Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира. Стоит отметить, что во всех восьми случаях Акинфеев отражал минимум один 11-метровый, а в матчах против Испании и «Краснодара» он справился с двумя ударами соперников.

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36 комментариев

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Evgenosss
Ответ Mihei4
Интересно, а зенитовцы, которые сейчас намеренно называют Игоря "лигендой", припоминают Корею и т.д. - вы когда он отбивал пенальти в матче с Испанией не радовались победе? Или это другое? Ни на одной ветке не увидел оскорбления Кержакова, Миша провел отличный матч. Но по достижениям он не сравнится с Акинфеевым. Питер такой Питер, что стыдно.
Игорь в любом случае легенда, какие бы дурачки что про него не писАли. Говорю, как болельщик Зенита с 25-летним стажем.
+43
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Stefen
Это больше привет руководству, из-за которых к точке подходят такие игроки как Гайич и Ермаков
+25
-4
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Rave_
Выиграть кубок без ударов в створ ворот ещё и в серии пенальти против Акинфеева - двойное комбо Зенита!
+14
-3
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Давид Agabekyan
Ответ Stefen
Это больше привет руководству, из-за которых к точке подходят такие игроки как Гайич и Ермаков
А насчёт Гайича какие претензии? Хороший же игрок
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Кирилл
Результат, достойный уважения.
Не знаю другого такого вратаря в российской истории, который был бы так хорош в сериях пенальти на постоянной основе.

Жаль, что сегодня не повезло..
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ breezy
Очень серьезное достижение, теория вероятности плачет в сторонке.
вероятностей
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EKSPERT
Игорь шикарен,не повезло
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мутятя
Просто не повезло на этот раз.
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Вова Пупкин
Уважение Акинфееву запредельное! Игорь, действительно легенда российского футбола. Но рано или поздно всё хорошее заканчивается. Жаль конечно, но победитель должен быть один. И сегодня это не Игорь.🤷
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Кирилл
Ответ Stefen
Это больше привет руководству, из-за которых к точке подходят такие игроки как Гайич и Ермаков
Ну не совсем согласен с вами - именно тут вопрос к тренерскому штабу, который выставил бьющих именно в таком порядке.
Видимо, очень сильно понадеялись на Игоря и дали Ермакову бить так рано.
+2
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Vagner01
Ответ Бухгалтер2021
у него рекорд в лиге чемпионов
А у тебя где? В поедании борща?
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Константин Эсперов
Этот не в счёт , он тащил всё что мог физически .
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Alex_07.
Ответ Rave_
Выиграть кубок без ударов в створ ворот ещё и в серии пенальти против Акинфеева - двойное комбо Зенита!
Скорее двойной отскок
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Владислав Брехов
С кем не бывает
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Доктор Верховцев
Ну у Игоря и не такие серии заканчивались!
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Veni-Vidi-Vici
Ответ Stefen
Это больше привет руководству, из-за которых к точке подходят такие игроки как Гайич и Ермаков
Да это не от хорошей жизни, надо полагать. Денег, видимо, совсем нет.
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Рома Емельченков
Ответ Давид Agabekyan
А насчёт Гайича какие претензии? Хороший же игрок
Не хороший. Он плох и в атаке(остроты не создаёт), и в обороне(регулярные позиционные ошибки). Только за счёт объёма беговой работы и какой-никакой силовой доминантности вывозит.
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Mihei4
Интересно, а зенитовцы, которые сейчас намеренно называют Игоря "лигендой", припоминают Корею и т.д. - вы когда он отбивал пенальти в матче с Испанией не радовались победе? Или это другое? Ни на одной ветке не увидел оскорбления Кержакова, Миша провел отличный матч. Но по достижениям он не сравнится с Акинфеевым. Питер такой Питер, что стыдно.
+15
-15
0
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analogia
Ответ Evgenosss
Игорь в любом случае легенда, какие бы дурачки что про него не писАли. Говорю, как болельщик Зенита с 25-летним стажем.
Если бы твой стаж был бы 5 лет, то не считалось бы
+1
-1
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Mihei4
Интересно, а зенитовцы, которые сейчас намеренно называют Игоря "лигендой", припоминают Корею и т.д. - вы когда он отбивал пенальти в матче с Испанией не радовались победе? Или это другое? Ни на одной ветке не увидел оскорбления Кержакова, Миша провел отличный матч. Но по достижениям он не сравнится с Акинфеевым. Питер такой Питер, что стыдно.
Странно в чем то винить болел из СПб, после Газпролиги и прочего Московского нытья
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Светлана Агейкина
Ответ мутятя
Просто не повезло на этот раз.
Нет, ему сложнее было. Ему бразилы били.
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-1
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Вова Пупкин
Ответ Xm.md
Легенда#43
Читай внимательно - легенда российского футбола! #43 - это я понимаю, ты про еврокубки?
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Юрий Тюмин
Ответ Markus 812
Поздравляю Игоря, с почином!!!
Кержакова чини
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Юрий Тюмин
Ответ Markus 812
Поздравляю Игоря, с почином!!!
По сезону узнаем кого поздравить
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