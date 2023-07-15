Федотов об ударе Ермакова с пенальти «Зениту»: «Раньше в 18 уже отрядами руководили. Сколько можно быть молодым? И мировые звезды не всегда справляются с давлением»

Владимир Федотов объяснил, почему 20-летний Никита Ермаков бил пенальти «Зениту».

ЦСКА уступил петербуржцам в серии одиннадцатиметровых в матче за . Удар Ермакова был парирован голкипером Михаилом Кержаковым.

– Ермаков пошел бить в порядке очереди. Парни его поддержали.

Мировые звезды первой величины не всегда могут справиться с давлением и пробить. Хотел бы отметить хорошую игру .

– Почему не пошел бить кто-то постарше?

– Раньше в 18 лет уже отрядами руководили. Сколько можно быть молодым? Он год уже с нами. У него поставленный удар, мы его хорошо знаем.

Задним числом просто говорить. Знал бы – соломинку бы подстелил. В этой лотерее есть много всего по чуть-чуть: и психология, и уверенность, – сказал главный тренер .

«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти