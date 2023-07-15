Федотов об ударе Ермакова с пенальти «Зениту»: «Раньше в 18 уже отрядами руководили. Сколько можно быть молодым? И мировые звезды не всегда справляются с давлением»

Теги ЦСКА Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Владимир Федотов Никита Ермаков Футбол

Владимир Федотов объяснил, почему 20-летний Никита Ермаков бил пенальти «Зениту».

ЦСКА уступил петербуржцам в серии одиннадцатиметровых в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Удар Ермакова был парирован голкипером Михаилом Кержаковым.

– Ермаков пошел бить в порядке очереди. Парни его поддержали.

Мировые звезды первой величины не всегда могут справиться с давлением и пробить. Хотел бы отметить хорошую игру Михаила Кержакова.

– Почему не пошел бить кто-то постарше?

– Раньше в 18 лет уже отрядами руководили. Сколько можно быть молодым? Он год уже с нами. У него поставленный удар, мы его хорошо знаем.

Задним числом просто говорить. Знал бы – соломинку бы подстелил. В этой лотерее есть много всего по чуть-чуть: и психология, и уверенность, – сказал главный тренер ЦСКА.

«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти

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33 комментария

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podolsk_001
Да никто не хейтит его за пенальти. Это просто была точка кипения уже. Ты бы объяснил за какие заслуги он постоянно выходит. Почему Карраскаль доказал свою состоятельность, но не выходит когда не в форме? Почему Гайч не выходит? Почему никто не получает столько времени, а этот днарь вышел почти во всех матчах? ЗА ЧТО???
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RSI
Не верю я, что Ермаков достоин играть в этом ЦСКА. Его класс на 2 порядка ниже общекомандного.
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Serge Vendino
Да и Гайич - сомнительный выбор на 5 удар, честно говоря
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hammers
Ответ Serge Vendino
Да и Гайич - сомнительный выбор на 5 удар, честно говоря
тут да... показали крупным планом его лицо перед ударом, и я по глазам понял - не забьет...
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Валерий Рытов
Кто-кто, а уж тренер ЦСКА должен понимать, что в таком возрасте раскрываются единицы, только самые яркие таланты. Обычно 20-летние игроки еще играют в молодежках и мечтают о дебюте за основную команду, а тут серия пенальти в Суперкубке.
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Катя_СПб
Ответ hammers
тут да... показали крупным планом его лицо перед ударом, и я по глазам понял - не забьет...
Как и я поняла - Сергеев не забьет.
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Nick Crosier
В 20 вон паненкой забивают. Так что возраст всего лишь цифра.
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Любитель побеждать
Правильно. Чалов раньше бил как урод, а сейчас на пеналях топ. Когда учиться, как не в молодости.
+3
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Катя_СПб
Как и я поняла - Сергеев не забьет.
А я думал, Бакаев не забьёт.
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Катя_СПб
Ответ добрый грек
причем тут Гайдар?
А Гайдар шагает впереди.
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FilinMD
Ответ Любитель побеждать
Правильно. Чалов раньше бил как урод, а сейчас на пеналях топ. Когда учиться, как не в молодости.
Чалов в его возрасте другого уровня игру показывал. Глупое сравнение
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Andrey Yaroslavtsev
Так это у Федотова надо спросить: "Сколько можно быть молодым?"
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RBChannel
Да было видно, что он сильно нервничает. И пробил плохо. Пенальти - нервы. Сделает выводы. Повзрослеет. Парню дают столько шансов во взрослом футболе, которые более талантливые игроки в других клубах не получат никогда. Главное, чтобы его окружение донесло до него эту мысль
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RembaXXX
Больше всего возмущает, что профессионал не может как следует по мячу ударить, вот Гайч пробил, сразу видно, что футболист, не берущийся пушечный удар, а Ермаков как по п.. ладошкой погладил, ну что это такое, во дворе люди лучше бьют. Потому хейт в его адрес оправдан, получает серьезное бабло, обязан уметь бить пенальти.
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raio
Ермаков плохо бьет, да и Гайич неуверенно. Но выбор у ЦСКА не велик. Меня например удивило как Набабкин уверенно забил
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Владислав88
Молодец, Валентиныч, хорошо сказал, а то у нас одни до 30 лет в молодых и подающих надежды ходят с бездарной игрой, но место в основе, а других до 24 лет к основе за пушечный выстрел не подпускают, рассказывая про молодость.
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RembaXXX
Ответ raio
Ермаков плохо бьет, да и Гайич неуверенно. Но выбор у ЦСКА не велик. Меня например удивило как Набабкин уверенно забил
У Набабкина мяч свалился по сути, случайно так залетел) Но суть такова, что он хотя бы приложился от души, так и надо бить пенальти, не попал бы, никто не осудил бы.
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ASPush
Ответ RBChannel
Да было видно, что он сильно нервничает. И пробил плохо. Пенальти - нервы. Сделает выводы. Повзрослеет. Парню дают столько шансов во взрослом футболе, которые более талантливые игроки в других клубах не получат никогда. Главное, чтобы его окружение донесло до него эту мысль
Не повзрослеет. Это просто не уровень. С каждым его выходом на поле начинается мандраж. Это ЦСКА, а не шоу мы ищем таланты.
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воробей джек
ЦСКА не заметил потери бойца...видимо,чтобы побороться за чемпионство нам надо продать еще 3-5 игрока.
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Chernoy
А в Африке или Азии лет с 7-8 автомат уже держат, и чё теперь? Задолбали уже этими сравнениями.
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Veni-Vidi-Vici
Вообще ничего удивительного. Как по мне, это просто слабый футболист без особой перспективы, получающий игровые минуты не от хорошей жизни, а просто потому что больше выпустить некого. Много этот "талант" с коровьими глазами пользы принёс до этого момента, играя за ЦСКА? Честно говоря, по-моему, нисколько. Ещё и нервами проблемы, вон какой потерянный был. Тут было бы гораздо удивительнее, если бы он забил.
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IlyaGrain
Почему Гаич не играет ???!!!! Уж точно лучше Зе будет !
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Bdv68
Какой фееричный оратор... отрядами, соломинку 🙈🤬☝️🧐
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мутятя
Бывает.
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Александр Каретников
что он сказал то какими нафиг отрядами))
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