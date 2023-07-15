Михаил Кержаков о победе в Суперкубке: «Атмосфера – главное сегодня. Ну, после моей игры»

Михаил Кержаков прокомментировал победу над ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти выиграл «Зенит» – 5:4, отразил два удара.

– Это просто моя работа. Эмоции? Не знаю, пока немного устал. Это лучше, чем проигрыш. Мы рады, счастливы.

Сегодня была потрясающая атмосфера. Были мурашки по коже на разминке. Это настоящая футбольная атмосфера, она всегда должна быть такой.

– То есть, если выделять главное сегодня, то это атмосфера?

– Ну, после моей игры (смеется), – сказал вратарь « ».

Кержаков отразил два пенальти в матче за Суперкубок. 19-летний Ренан принес «Зениту» победу ударом паненкой