Михаил Кержаков о победе в Суперкубке: «Атмосфера – главное сегодня. Ну, после моей игры»

Теги ЦСКА Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков прокомментировал победу над ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти выиграл «Зенит» – 5:4, Кержаков отразил два удара.

– Это просто моя работа. Эмоции? Не знаю, пока немного устал. Это лучше, чем проигрыш. Мы рады, счастливы.

Сегодня была потрясающая атмосфера. Были мурашки по коже на разминке. Это настоящая футбольная атмосфера, она всегда должна быть такой.

– То есть, если выделять главное сегодня, то это атмосфера?

– Ну, после моей игры (смеется), – сказал вратарь «Зенита».

Кержаков отразил два пенальти в матче за Суперкубок. 19-летний Ренан принес «Зениту» победу ударом паненкой

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12 комментариев

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ЛексЛютый
За неделю больше пенальти отразил, чем за всю карьеру.
Сегодня провел топовую игру.
+35
-1
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Кот болотный
Ответ Spaten
Бывают дни когда сворачиваешь горы
И коней на скаку останавливаешь
+23
-1
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группа Последний День Недели
Миша недурно сыграл, на самом деле. Объективно, зенит пустил бы без его куража. Осталось понять - это действительно форма набрана или только кураж.
+15
-2
+13
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Spaten
Бывают дни когда сворачиваешь горы
+6
0
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Александр Жердин
Ну если Зенит не проставится Кержаков у, это будет не правильно . Миша сегодня был лучшим из всех, кто был на поле! Браво!
+6
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Данко Лазович
лютый топарь на воротах зенита сегодня был
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Британский шпион
Кержаков — молодец, без него тяжко было бы сбг—2 мертвяка вытащил в игре, ну и матч на славу вышел, обидно, но зато вновь отлично и как минимум на равных сыграли с гегемоном, зенит с победой от фана ЦСКА! Даст бог — будет интрига в этом сезоне
+4
0
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therealgreenman
Понравился момент как он отреагировал на отбитый пенальти Игоря, а так с победой, лучшего в матче явно заслужил, не только в серии пенальти…
+2
0
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Boris Kacher
Достоен вызова в сборную!
+1
0
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