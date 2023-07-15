«Рубин» представил три комплекта формы от Jako на новый сезон: рубиновый, зеленый и белый
«Рубин» презентовал игровую форму на сезон-2023/24.
Выпуском экипировки для казанской команды занималась компания Jako.
15 июля на предсезонной встрече болельщиков с командой форму представили три новичка «Рубина»: защитники Мачей Рыбус и Игор Вуячич, форвард Мирлинд Даку.
Накануне в фотосессии на предприятии ПАО «Казаньоргсинтез», генерального спонсора клуба, приняли участие Александр Мартынович, Рустам Ашурматов и Игор Вуячич.
Фото: rubin-kazan.ru
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