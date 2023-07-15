«Рубин» представил три комплекта формы от Jako на новый сезон: рубиновый, зеленый и белый

«Рубин» презентовал игровую форму на сезон-2023/24.

Выпуском экипировки для казанской команды занималась компания Jako.

15 июля на предсезонной встрече болельщиков с командой форму представили три новичка « »: защитники и Игор Вуячич, форвард .

Накануне в фотосессии на предприятии ПАО «Казаньоргсинтез», генерального спонсора клуба, приняли участие , и Игор Вуячич.

Фото: rubin-kazan.ru