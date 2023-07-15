«Рубин» представил три комплекта формы от Jako на новый сезон: рубиновый, зеленый и белый

Теги Рубин Александр Мартынович Мачей Рыбус Игор Вуячич игровая форма Рустам Ашурматов стиль Мирлинд Даку Футбол

«Рубин» презентовал игровую форму на сезон-2023/24.

Выпуском экипировки для казанской команды занималась компания Jako.

15 июля на предсезонной встрече болельщиков с командой форму представили три новичка «Рубина»: защитники Мачей Рыбус и Игор Вуячич, форвард Мирлинд Даку.

Накануне в фотосессии на предприятии ПАО «Казаньоргсинтез», генерального спонсора клуба, приняли участие Александр Мартынович, Рустам Ашурматов и Игор Вуячич.

Фото: rubin-kazan.ru

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5 комментариев

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Мартинелли
Каждый сезон одна и та же форма? Просто вся зеленая, просто вся белая и просто вся рубиновая
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-1
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Красная стрела
Классика 😁хоть что-то в этой жизни постоянное.
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Бухгалтер2021
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вот кто чемпион росиии
+2
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Казанский парень
Ответ Мартинелли
Каждый сезон одна и та же форма? Просто вся зеленая, просто вся белая и просто вся рубиновая
Видел эскиз черной формы с картой Казани на груди, но, к сожалению, это так и осталось эскизом(
+1
0
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Серёга Злобин
Ответ Красная стрела
Классика 😁хоть что-то в этой жизни постоянное.
стабильность))))
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