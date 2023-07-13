Хавбек «Рубина» Абильгор перешел в «Комо». Казанцы получат процент от следующего трансфера

Теги Рубин высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Россия трансферы Верона Д2 Италия Комо Оливер Абильгор Футбол

«Рубин» объявил об уходе Оливера Абильгора.

Датский полузащитник продолжит карьеру в «Комо», выступающем в итальянской Серии B.

По условиям соглашения «Рубин» получит право на процент от суммы следующего трансфера Абильгора.

Оливер Абильгор выступал за «Рубин» с 2020 года. Летом 2022 года датчанин на правах аренды перешел в «Селтик», а зимой 2023 года был арендован «Вероной».

Со статистикой выступлений Абильгора можно ознакомиться здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий