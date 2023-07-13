Хавбек «Рубина» Абильгор перешел в «Комо». Казанцы получат процент от следующего трансфера

«Рубин» объявил об уходе Оливера Абильгора.

Датский полузащитник продолжит карьеру в «Комо», выступающем в итальянской Серии B.

По условиям соглашения «Рубин» получит право на процент от суммы следующего трансфера Абильгора.

Оливер Абильгор выступал за «Рубин» с 2020 года. Летом 2022 года датчанин на правах аренды перешел в «Селтик», а зимой 2023 года был арендован «Вероной».

Со статистикой выступлений Абильгора можно ознакомиться здесь.