Хавбек «Рубина» Абильгор перешел в «Комо». Казанцы получат процент от следующего трансфера
«Рубин» объявил об уходе Оливера Абильгора.
Датский полузащитник продолжит карьеру в «Комо», выступающем в итальянской Серии B.
По условиям соглашения «Рубин» получит право на процент от суммы следующего трансфера Абильгора.
Оливер Абильгор выступал за «Рубин» с 2020 года. Летом 2022 года датчанин на правах аренды перешел в «Селтик», а зимой 2023 года был арендован «Вероной».
Со статистикой выступлений Абильгора можно ознакомиться здесь.
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