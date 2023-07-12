Дзагоев покинет «Рубин» свободным агентом: «Контракт Алана продлен не будет. Это решение тренера, все вопросы к нему»

Теги ЦСКА Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Алан Дзагоев Александр Айбатов Матч ТВ Футбол

«Рубин» не продлит контракт с Аланом Дзагоевым.

Уход Дзагоева на правах свободного агента подтвердил генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов.

– Контракт Алана закончился и продлен не будет.

– Почему решили расстаться? Связано это ли с его травматичностью?

– Нет‑нет. Это больше вопросы к главному тренеру. Он классный футболист с богатейшим опытом, но это решение тренера, – сказал Айбатов.

Главным тренером казанского клуба в апреле стал Рашид Рахимов.

Алан Дзагоев перешел в «Рубин» в сентябре прошлого года после 14 лет в ЦСКА. Соглашение полузащитника с казанским клубом было рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Первой лиги Дзагоев провел в составе «Рубина» 20 матчей, в которых отметился тремя голами. Подробная статистика 33-летнего полузащитника доступна здесь.

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19 комментариев

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Денис Ширинов
Вместо Медины, пхах
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Overkiller
Там в ЦСКА уже скоро на лавке не то что место освободится, там вольготно лежать можно будет.
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alexsem69
Думаю к Бердыеву пойдет
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naxerger
Для Балтики был бы полезен...да и рпл хочется поглядеть на него еще
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Евгений Матыцын
Алану пора заканчивать, жаль конечно но травмы не дают,,, Футболист классный 👍а, если решение Рахимова не связано с травмами Дзагоева, то это непонятно тогда! Считаю, что Рахимов не отработает весь сезон и его уволят 🤔 посыпиться Рубин
+3
-3
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Спартак Гордость России
Днарь
+4
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nurgali.akzigitov9@gmail.com
Может к Игнашевичу?
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Eden Hazard
Алания ждет.
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Артём Назмутдинов
пусть в ЦСКА идет, там игроки заканчиваются
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