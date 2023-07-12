Дзагоев покинет «Рубин» свободным агентом: «Контракт Алана продлен не будет. Это решение тренера, все вопросы к нему»
«Рубин» не продлит контракт с Аланом Дзагоевым.
Уход Дзагоева на правах свободного агента подтвердил генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов.
– Контракт Алана закончился и продлен не будет.
– Почему решили расстаться? Связано это ли с его травматичностью?
– Нет‑нет. Это больше вопросы к главному тренеру. Он классный футболист с богатейшим опытом, но это решение тренера, – сказал Айбатов.
Главным тренером казанского клуба в апреле стал Рашид Рахимов.
Алан Дзагоев перешел в «Рубин» в сентябре прошлого года после 14 лет в ЦСКА. Соглашение полузащитника с казанским клубом было рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне Первой лиги Дзагоев провел в составе «Рубина» 20 матчей, в которых отметился тремя голами. Подробная статистика 33-летнего полузащитника доступна здесь.
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