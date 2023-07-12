Дзагоев покинет «Рубин» свободным агентом: «Контракт Алана продлен не будет. Это решение тренера, все вопросы к нему»

«Рубин» не продлит контракт с Аланом Дзагоевым.

Уход Дзагоева на правах свободного агента подтвердил генеральный директор « » Александр Айбатов.

– Контракт Алана закончился и продлен не будет.

– Почему решили расстаться? Связано это ли с его травматичностью?

– Нет‑нет. Это больше вопросы к главному тренеру. Он классный футболист с богатейшим опытом, но это решение тренера, – сказал Айбатов.

Главным тренером казанского клуба в апреле стал Рашид Рахимов.

перешел в «Рубин» в сентябре прошлого года после 14 лет в . Соглашение полузащитника с казанским клубом было рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Первой лиги Дзагоев провел в составе «Рубина» 20 матчей, в которых отметился тремя голами. Подробная статистика 33-летнего полузащитника доступна здесь.