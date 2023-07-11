«Рубин» подписал лучшего бомбардира «Муры» Даку. Контракт – на 3 года

«Рубин» объявил о трансфере Мирлинда Даку.

Нападающий подписал контракт на три года. Последние полтора сезона он провел в составе «Муры» и забил 19 голов за 28 игр в чемпионате Словении.

Сообщалось, что казанский клуб заплатит около 1,5 млн евро.

Со статистикой 25-летнего Даку, ставшего лучшим бомбардиром своей команды в сезоне-2022/23, можно ознакомиться здесь.

Изображение: rubin-kazan.ru