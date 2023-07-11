«Рубин» подписал лучшего бомбардира «Муры» Даку. Контракт – на 3 года

Теги Рубин премьер-лига Россия высшая лига Словения трансферы Мура Мирлинд Даку Футбол

«Рубин» объявил о трансфере Мирлинда Даку.

Нападающий подписал контракт на три года. Последние полтора сезона он провел в составе «Муры» и забил 19 голов за 28 игр в чемпионате Словении.

Сообщалось, что казанский клуб заплатит около 1,5 млн евро.

Со статистикой 25-летнего Даку, ставшего лучшим бомбардиром своей команды в сезоне-2022/23, можно ознакомиться здесь.

Изображение: rubin-kazan.ru

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24 комментария

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Filipp Gorski
Рубин подписал Пименова
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Пепси пеналдувич
Ответ За Валенсию с 1999
Исламисты даже тут свою мечеть впихнули
Татарстан это такой же Исламский регион, как Чечня и Дагестан.
В чем ваша претензия?
Игроки химок вообще церковь на стадион вызывают после матчей.
+20
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+19
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Gonzoo
Косовар в Татарстане, ловко они придумали)
+8
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ivannumber1
Честно, вот радует меня это ТО в РПЛ. Видно, что по чуть-чуть возвращаются и достаточные интересные трансферы в РПЛ. Пусть и за небольшие деньги, но тем не менее.

По сравнению с прошлыми окнами где никакой Рубин или Нижний не мог себе и близко позволить подписать какого-либо ведущего игрока из нераскрученной лиги. А сейчас, это начинает опять проявляться, что было в хорошие годы для РПЛ.
+6
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+6
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Faust Doc
Ответ Filipp Gorski
Рубин подписал Пименова
Похож похож!
гы гы гы
+3
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Сергей Орлов
Это помесь Денисова и Пименова)
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Balt
Ответ Фан Рубина
Какой-то потенциал в нём рассмотрели?
Тот самый.
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TY-214
Ответ Фан Рубина
Какой-то потенциал в нём рассмотрели?
По нынешним ценам 1.5 млн - это копейки. Вроде парень крепкий, если на замене несколько голов забьёт, то уже норм.
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Пепси пеналдувич
Ответ ltkmaby
Исламский ли, в Татарстане большое количество православных, да и других религий хватает. Мусульманство конечно основная, но всем дышится свободно.
Посыл был в том, что Мечеть, как один из символов региона.
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Jonny_Evans
Ответ LaffyTaffy
Брат Патсона Даки из Лестера?
Похож
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Balt
Ответ Сергей Орлов
Это помесь Денисова и Пименова)
Денименов.
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Серый
Ответ За Валенсию с 1999
Исламисты даже тут свою мечеть впихнули
а ты впихнул свою тупость
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counsel
Ответ Пепси пеналдувич
Татарстан это такой же Исламский регион, как Чечня и Дагестан. В чем ваша претензия? Игроки химок вообще церковь на стадион вызывают после матчей.
Татарстан ни разу не такой же исламский регион как Чечня и Дагестан, особенно учитывая, что большинство населения вообще-то русские. И вообще какие исламские регионы могут быть в светском государстве ?
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CCKostjan
Ответ Пепси пеналдувич
Посыл был в том, что Мечеть, как один из символов региона.
Ну и игрок скорее всего мусульманин
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ltkmaby
Ответ Пепси пеналдувич
Татарстан это такой же Исламский регион, как Чечня и Дагестан. В чем ваша претензия? Игроки химок вообще церковь на стадион вызывают после матчей.
Исламский ли, в Татарстане большое количество православных, да и других религий хватает. Мусульманство конечно основная, но всем дышится свободно.
+2
-2
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counsel
Ответ Gonzoo
Косовар в Татарстане, ловко они придумали)
Главное, чтобы игра выходцы из Муры не оказалась мурой
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Balt
Ответ Filipp Gorski
Рубин подписал Пименова
Или Денисова? Тут как-то не всё так однозначно. )
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Fox Pyromaniac
Согласно данным в профиле, его статистика - 19 голов в 38 матчах, а не в 28. Разница довольно ощутимая.
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LaffyTaffy
Брат Патсона Даки из Лестера?
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"Iron"
А что по Дзагоеву?
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Neodim
ну зачем такой мусор в РПЛ везут только.
да ещё за такие бабки...
В литовском чемпе аналогичный игрок, Oyewusi, стоит 0,35 млн. В финском чемпе Radulovic за 0,3 млн. В азербайджанской лиге Shuaibu за 0,4 млн. Причём я бы сказал, что эти игроки будут даже получше.

Но вместо всех них берут какой-то мусор и за 1,5 ляма. Распил на легионерском хламе.
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