«Рубин» подписал лучшего бомбардира «Муры» Даку. Контракт – на 3 года
«Рубин» объявил о трансфере Мирлинда Даку.
Нападающий подписал контракт на три года. Последние полтора сезона он провел в составе «Муры» и забил 19 голов за 28 игр в чемпионате Словении.
Сообщалось, что казанский клуб заплатит около 1,5 млн евро.
Со статистикой 25-летнего Даку, ставшего лучшим бомбардиром своей команды в сезоне-2022/23, можно ознакомиться здесь.
Изображение: rubin-kazan.ru
В чем ваша претензия?
Игроки химок вообще церковь на стадион вызывают после матчей.
По сравнению с прошлыми окнами где никакой Рубин или Нижний не мог себе и близко позволить подписать какого-либо ведущего игрока из нераскрученной лиги. А сейчас, это начинает опять проявляться, что было в хорошие годы для РПЛ.
гы гы гы
да ещё за такие бабки...
В литовском чемпе аналогичный игрок, Oyewusi, стоит 0,35 млн. В финском чемпе Radulovic за 0,3 млн. В азербайджанской лиге Shuaibu за 0,4 млн. Причём я бы сказал, что эти игроки будут даже получше.
Но вместо всех них берут какой-то мусор и за 1,5 ляма. Распил на легионерском хламе.