Чалов толкнул врача «Зенита», задевшего контейнером спину Гайича. Федор и Клаудиньо получили по желтой после стычки команд
Федор Чалов толкнул сотрудника «Зенита» во время игры за OLIMPBET Суперкубок России.
В добавленное к первому тайму время представитель медштаба петербуржцев контейнером с бутылками задел спину сидящего на газоне защитника московского клуба Милана Гайича.
Чалов, заметив это, шлепнул представителя «Зенита» по руке, а затем, выражая возмущение, толкнул в грудь, что привело к спору между футболистами команд.
Главный судья Сергей Карасев по итогам эпизода показал желтую карточку форварду ЦСКА, а также хавбеку «Зенита» Клаудиньо.
Во-вторых, пихнул он в спину Гайча контейнером откровенно не случайно.
Мерзость врача очевидна в том моменте.