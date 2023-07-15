Чалов толкнул врача «Зенита», задевшего контейнером спину Гайича. Федор и Клаудиньо получили по желтой после стычки команд

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Сергей Карасев Милан Гайич Федор Чалов Футбол

Федор Чалов толкнул сотрудника «Зенита» во время игры за OLIMPBET Суперкубок России.

В добавленное к первому тайму время представитель медштаба петербуржцев контейнером с бутылками задел спину сидящего на газоне защитника московского клуба Милана Гайича.

Чалов, заметив это, шлепнул представителя «Зенита» по руке, а затем, выражая возмущение, толкнул в грудь, что привело к спору между футболистами команд.

Главный судья Сергей Карасев по итогам эпизода показал желтую карточку форварду ЦСКА, а также хавбеку «Зенита» Клаудиньо.

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15 комментариев

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Serge Vendino
Ответ Lindeman
Некрасиво Федя себя повёл
Ну скорее всего ему показалось, что Гайича специально ударили. Заступился за одноклубника, без чрезмерной агрессии. Все нормально.
+34
-11
+23
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Павел Романов
И правда выглядело так как-будто намеренно сделал это доктор.
+36
-16
+20
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Snag
Во-первых, этот представитель Зенита стоял и высказывал над лежащим игроком ЦСКА явно не комплименты.
Во-вторых, пихнул он в спину Гайча контейнером откровенно не случайно.
+19
-9
+10
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Lindeman
Некрасиво Федя себя повёл
+22
-16
+6
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Spaten
Похоже специально в спину долбанул чемоданом
+10
-7
+3
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Veden
Доктор зло
+5
-3
+2
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.ru
опять Карасёв не уследил... как врач Зенита нарушил клятву Гиппократа
+2
0
+2
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RembaXXX
Ну и в чем Чалов не прав? Еще вполне себе культурно возмутился, представляю что сделал бы условный Рой Кин, Бартон или Ибра.
+4
-3
+1
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dreamstep
Врач Зенита неправ, чего вообще подскочил к игроку ЦСКА?
+5
-5
0
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С.В.Д.
Ответ Lindeman
Некрасиво Федя себя повёл
Зло надо наказывать! А желтую конечно не надо было получать!
Мерзость врача очевидна в том моменте.
0
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