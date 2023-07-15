Чалов толкнул врача «Зенита», задевшего контейнером спину Гайича. Федор и Клаудиньо получили по желтой после стычки команд

Федор Чалов толкнул сотрудника «Зенита» во время игры за OLIMPBET Суперкубок России.

В добавленное к первому тайму время представитель медштаба петербуржцев контейнером с бутылками задел спину сидящего на газоне защитника московского клуба .

, заметив это, шлепнул представителя «Зенита» по руке, а затем, выражая возмущение, толкнул в грудь, что привело к спору между футболистами команд.

Главный судья по итогам эпизода показал желтую карточку форварду , а также хавбеку « » Клаудиньо.