Лапорта о возвращении Месси в «Барсу» в будущем: «Лучше у него спросить. Мы с Хави хотели, чтобы Лео вернулся, но этого не случилось. Отношения хорошие, но мы не общаемся»

Теги МЛС Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Интер Майами Футбол

Жоан Лапорта не уверен в том, что Лионель Месси когда-либо будет выступать за «Барселону».

– Какие у вас Месси отношения?

– Хорошие и корректные. Наше общение не продолжается. Мы желаем ему всего хорошего в Майами, и «Барселона» останется его домом.

Наши отношения закончились, когда он уехал в Париж, и затем возобновились [в этом году], но без успеха в том, чего мы хотели достичь.

– Что насчет матча в его честь?

– Мне кто-то сказал провести его в день 125-летия клуба, и было бы здорово, если бы все те, кто сделал «Барсу» великой за эти годы, собрались вместе.

– Можете ли вы представить, что он снова сыграет за «Барселону»?

– Мне кажется, все несколько сложнее, вам лучше спросить у него. Он думал о возвращении в этом году, мы хотели, чтобы он вернулся, в том числе Хави, я, правление. Но этого не случилось.

Лео хорошо следит за собой, он потрясающе талантлив и всегда способен себя проявить и внести решающий вклад, как это было на ЧМ-2022, но я не собираюсь в это ввязываться, – сказал президент «Барселоны».

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17 комментариев

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Дмитрий Крутенко
У меня тоже хорошие отношения с Месси. Мы с ним не общаемся каждый день.
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ЧИКО
Я думаю, что лучше будет если он прекратит говорить на эту тему. Всех раздражает и все понимают, он сделал своё, потому и говорит так. Он сказал, что контракт был согласован… Враньё!!! даже предложения официального не было и тянул время, зная, что Лео не доверится ему второй раз. А сейчас говорит, что он всё сделал, а Лео ушёл. Этого он и хотел. Однажды Лео даст ему ответ….
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Eden Hazard
Моуриньо собирал перед важным матчем весь негатив на себя, чтоб команду никто не трогал. А Лапорта просто так, ежедневно, растит число подписчиков в хейтограме какими то тупыми высказываниями. Ему просто нравится нести чушь У нас хорошие отношения, мы не общаемся. Копии 6 млн на регистрацию Гави, завтра купим Брозовича и Бернарду. У нас лучший состав в мире, но нам надо усилиться не скажу кем.
Моуриньо теперь вспомни)
Я Особенный. Фергюссон просто не заметил как постарел, он ровесник футбола же, да? Венгер вуайерист, он получает удовольствие, подглядывая за моей командой, хотя стоило бы посмотреть на свою. Я в принципе не знаю, что там сказал Бенитес, не слежу за командами которые ниже моей в таблице.

Вот и сравни высказывания Жозе и Лапорты))) Вообще разное ощущение)
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Вадим Слуцкий
Отношения хорошие, но мы не общаемся// - Как у тебя отношения с соседями? - Хорошие, но они отравили мою собаку. - Что серьёзно? - Ну да, а я в отместку спалил их машину. - Отличные отношения! - Ну, я же говорю.
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ljolik888
Хватит спрашивать на эту тему . Месси вернётся в Барселону , но не в качестве игрока . Прощальный матч со всеми звёздами того времяни это было бы супер . Открытие КампНоу и такая вывеска наверняка соберёт полный стадион !
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Игорь Климов
В этом вопросе Лапорте нет веры от слова совсем.
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HellLight
отношения хорошие, мы не общаемся, просто переводим деньги
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Vitamin_B
все так обычно говорят после развода )
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Взвешенный вомбат Китая
Месси вроде закрыл тему, но толстый все продолжает. Стремно, ей богу
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Iamliam
Опять отмазывается. Были бы хорошие отношения, Месси бы уже давно подписали бы в это ТО.
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