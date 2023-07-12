Лапорта о возвращении Месси в «Барсу» в будущем: «Лучше у него спросить. Мы с Хави хотели, чтобы Лео вернулся, но этого не случилось. Отношения хорошие, но мы не общаемся»
Жоан Лапорта не уверен в том, что Лионель Месси когда-либо будет выступать за «Барселону».
– Какие у вас Месси отношения?
– Хорошие и корректные. Наше общение не продолжается. Мы желаем ему всего хорошего в Майами, и «Барселона» останется его домом.
Наши отношения закончились, когда он уехал в Париж, и затем возобновились [в этом году], но без успеха в том, чего мы хотели достичь.
– Что насчет матча в его честь?
– Мне кто-то сказал провести его в день 125-летия клуба, и было бы здорово, если бы все те, кто сделал «Барсу» великой за эти годы, собрались вместе.
– Можете ли вы представить, что он снова сыграет за «Барселону»?
– Мне кажется, все несколько сложнее, вам лучше спросить у него. Он думал о возвращении в этом году, мы хотели, чтобы он вернулся, в том числе Хави, я, правление. Но этого не случилось.
Лео хорошо следит за собой, он потрясающе талантлив и всегда способен себя проявить и внести решающий вклад, как это было на ЧМ-2022, но я не собираюсь в это ввязываться, – сказал президент «Барселоны».
Моуриньо теперь вспомни)
Я Особенный. Фергюссон просто не заметил как постарел, он ровесник футбола же, да? Венгер вуайерист, он получает удовольствие, подглядывая за моей командой, хотя стоило бы посмотреть на свою. Я в принципе не знаю, что там сказал Бенитес, не слежу за командами которые ниже моей в таблице.
Вот и сравни высказывания Жозе и Лапорты))) Вообще разное ощущение)