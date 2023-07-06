Пике о Месси в МЛС: «С самого начала думал, что он перейдет. В Майами много латиноамериканцев, хорошая жизнь, адаптация будет легкой»
Жерар Пике прокомментировал решение Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».
«Я с самого начала думал, что он перейдет в «Интер Майами». Но ему предлагали астрономические суммы, и был также вариант возвращения в «Барселону», который, я думаю, он рассматривал.
Но я думаю, что самым естественным вариантом было открыть американский рынок. В Майами много латиноамериканцев, адаптация будет легкой, жизнь там хорошая, и это поможет МЛС расти.
Кажется, ему было трудно вернуться в «Барсу». Я не знаю всех цифр клуба, но, судя по тому, что говорится в прессе, это был сложный трансфер, и он не состоялся. У меня нет информации о том, было ли это осуществимо», – сказал бывший защитник «Барселоны».
Это была массовая истерия, Лео собирал улицы. Американские сми пестрили заголовками что Месси это Майкл Джексон в футболе.
Самое примечательное что Лео нравится идти в толпу)
Когда он выходил из ресторана в Майами, на улице были тысячи фанатов, у Месси был вариант выйти спокойно через доп.выход на случай подобных ситуаций, что ему и предлагала охрана, но он пошел в толпу) Он кайфовал от того обожания, которое ему оказывали фанаты. Когда его буквально несла на руках служба безопасности через беснующихся от эйфории людей, Лео улыбался, ему это нравится, он знает и понимает что идол для людей по всему миру.
Спортс ру скидывал кстати видео Месси из Майами, из Аргентины и тд.
Икона для миллиардов, Чемпион Мира, герой нации - Месси уже выше футбола, он культурное, историческое явление.