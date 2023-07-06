Пике о Месси в МЛС: «С самого начала думал, что он перейдет. В Майами много латиноамериканцев, хорошая жизнь, адаптация будет легкой»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Жерар Пике Ла Лига Интер Майами Футбол

Жерар Пике прокомментировал решение Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».

«Я с самого начала думал, что он перейдет в «Интер Майами». Но ему предлагали астрономические суммы, и был также вариант возвращения в «Барселону», который, я думаю, он рассматривал.

Но я думаю, что самым естественным вариантом было открыть американский рынок. В Майами много латиноамериканцев, адаптация будет легкой, жизнь там хорошая, и это поможет МЛС расти.

Кажется, ему было трудно вернуться в «Барсу». Я не знаю всех цифр клуба, но, судя по тому, что говорится в прессе, это был сложный трансфер, и он не состоялся. У меня нет информации о том, было ли это осуществимо», – сказал бывший защитник «Барселоны». 

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9 комментариев

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Oleg
Лео не так давно был в Майами, что там творилось на улицах можно глянуть.
Это была массовая истерия, Лео собирал улицы. Американские сми пестрили заголовками что Месси это Майкл Джексон в футболе.
Самое примечательное что Лео нравится идти в толпу)
Когда он выходил из ресторана в Майами, на улице были тысячи фанатов, у Месси был вариант выйти спокойно через доп.выход на случай подобных ситуаций, что ему и предлагала охрана, но он пошел в толпу) Он кайфовал от того обожания, которое ему оказывали фанаты. Когда его буквально несла на руках служба безопасности через беснующихся от эйфории людей, Лео улыбался, ему это нравится, он знает и понимает что идол для людей по всему миру.
Спортс ру скидывал кстати видео Месси из Майами, из Аргентины и тд.
Икона для миллиардов, Чемпион Мира, герой нации - Месси уже выше футбола, он культурное, историческое явление.
+5
-5
0
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Хулио Тебенадо
Пике был закулисным инициатором ухода Месси из Барсы два года назад. Ск....а
+1
-1
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Seoul Candy
Ответ Oleg
Лео не так давно был в Майами, что там творилось на улицах можно глянуть. Это была массовая истерия, Лео собирал улицы. Американские сми пестрили заголовками что Месси это Майкл Джексон в футболе. Самое примечательное что Лео нравится идти в толпу) Когда он выходил из ресторана в Майами, на улице были тысячи фанатов, у Месси был вариант выйти спокойно через доп.выход на случай подобных ситуаций, что ему и предлагала охрана, но он пошел в толпу) Он кайфовал от того обожания, которое ему оказывали фанаты. Когда его буквально несла на руках служба безопасности через беснующихся от эйфории людей, Лео улыбался, ему это нравится, он знает и понимает что идол для людей по всему миру. Спортс ру скидывал кстати видео Месси из Майами, из Аргентины и тд. Икона для миллиардов, Чемпион Мира, герой нации - Месси уже выше футбола, он культурное, историческое явление.
Жестко же тебя дергает
+3
-3
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Oleg
Ответ Seoul Candy
Жестко же тебя дергает
Фанат бездаря с 0+0 в плей офф ЧМ за 20 лет?)
+2
-2
0
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Билли Херрингтон
Ответ Seoul Candy
Жестко же тебя дергает
Это один из главных культистов на сайте. Будь с ним осторожнее, эти люди свои семьи продают ради своей иконы. У них есть ежедневный распорядок, который начинается не со стакана воды или заправленной постели, а с молитвы
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AnMe
Ответ Rolemodel
"не дорогой спортс" прошу не писать Интер или в заголовках писать Интер Майами, водите в заблуждение! Я как болельщик Интера Милана пишу!!
Сначала думал, что видел тут тоже интер и хотел согласиться, а сейчас посмотрел и, вроде, пишут полностью или млс.
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