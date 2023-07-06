Пике о Месси в МЛС: «С самого начала думал, что он перейдет. В Майами много латиноамериканцев, хорошая жизнь, адаптация будет легкой»

Жерар Пике прокомментировал решение Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».

«Я с самого начала думал, что он перейдет в « ». Но ему предлагали астрономические суммы, и был также вариант возвращения в «Барселону», который, я думаю, он рассматривал.

Но я думаю, что самым естественным вариантом было открыть американский рынок. В Майами много латиноамериканцев, адаптация будет легкой, жизнь там хорошая, и это поможет расти.

Кажется, ему было трудно вернуться в «Барсу». Я не знаю всех цифр клуба, но, судя по тому, что говорится в прессе, это был сложный трансфер, и он не состоялся. У меня нет информации о том, было ли это осуществимо», – сказал бывший защитник «Барселоны».