Советник Лапорты о лишнем весе у президента: «Стресс в «Барсе» огромен. Я говорю Жоану не пить кока-колу, забираю у него сладости. Мы вместе занимаемся спортом»
Советник Жоана Лапорты объяснил проблемы президента «Барселоны» с лишним весом.
«Многие люди говорят: «Посмотрите, какой толстый…» Но стресс с тех пор, как он пришел в клуб, огромен. Рычаги, команда, которая была в нескольких световых годах от победы в Ла Лиге… Это порождает тревогу…
Когда я рядом, я многое контролирую. Я говорю ему, чтобы он не пил кока-колу, и забираю у него сладости… Я веду себя так же строго, как вел бы с моим отцом, потому что у нас [с Жоаном] прекрасные личные отношения. Я стараюсь заботиться о нем. Я говорю ему гулять, мы вместе занимаемся спортом», – сказал Энрик Масип.
Хотите попробовать, приложите столько же усилий, потратьте несколько десятков лет, может и у вас получится
не ну как бы конечно завернул чел от души