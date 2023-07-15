Советник Лапорты о лишнем весе у президента: «Стресс в «Барсе» огромен. Я говорю Жоану не пить кока-колу, забираю у него сладости. Мы вместе занимаемся спортом»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Здоровье Футбол

Советник Жоана Лапорты объяснил проблемы президента «Барселоны» с лишним весом.

«Многие люди говорят: «Посмотрите, какой толстый…» Но стресс с тех пор, как он пришел в клуб, огромен. Рычаги, команда, которая была в нескольких световых годах от победы в Ла Лиге… Это порождает тревогу…

Когда я рядом, я многое контролирую. Я говорю ему, чтобы он не пил кока-колу, и забираю у него сладости… Я веду себя так же строго, как вел бы с моим отцом, потому что у нас [с Жоаном] прекрасные личные отношения. Я стараюсь заботиться о нем. Я говорю ему гулять, мы вместе занимаемся спортом», – сказал Энрик Масип.

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50 комментариев

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Ник Ник
Не поешь сладкого - не подёргаешь рычаг (с) Испанская пословица.
+75
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+67
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razoblachitel
советник Лапорты о лишнем весе у президента Барселоны: глупости не комментируем. он худее меня в три раза
+40
-1
+39
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angliiskiilion
Ответ Руслан Узденов
Ох, эта стрессовая жизнь миллионеров. Хоть бы разок на себе испытать это бремя.
у них всё же большая ответственность, а это всегда давит очень сильно, люди со слабой психикой вряд ли справятся
+28
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+28
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Dark.Babysitter
это Джейсон Стэтхем сказал)))
А ещё с большими рычагами приходят большие ответственности.
+21
-3
+18
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Dark.Babysitter
Ответ Ник Ник
Не поешь сладкого - не подёргаешь рычаг (с) Испанская пословица.
это Джейсон Стэтхем сказал)))
+19
-2
+17
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Ник Ник
Ответ Ник Ник
Не поешь сладкого - не подёргаешь рычаг (с) Испанская пословица.
Рычагов бояться - за трансферами не ходить
+10
-1
+9
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Артём Сергеев
Ответ charly_54
А что вы ещё вместе делаете?
рычаги дёргают,попиваю кока-колу
+16
-7
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Очки Дани Алвеса
«…посмотрите хотя бы на Марио Фернандеса»
+9
0
+9
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yulay
Советник Лапорты: но медосмотр в Зените мы не проваливали
+8
-1
+7
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Ник Ник
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А ещё с большими рычагами приходят большие ответственности.
Рычаг рычагу рознь
+7
-1
+6
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......... корты Бублика
Ответ Ник Ник
Не поешь сладкого - не подёргаешь рычаг (с) Испанская пословица.
наоборот- не подергаешь за рычаг, не поешь сладкого
+4
0
+4
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Ник Ник
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Дайте мне рычаг, и я переверну мир! ©
😁😁
+4
-1
+3
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Lindeman
Ответ Руслан Узденов
Ох, эта стрессовая жизнь миллионеров. Хоть бы разок на себе испытать это бремя.
Ох уж этот стереотип, что у миллионеров не может быть стресса. У них стресса поболее чем у обычных людей
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ник Ник
Рычаг рычагу рознь
Дайте мне рычаг, и я переверну мир! ©
+6
-3
+3
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iegord
Ответ Руслан Узденов
Ох, эта стрессовая жизнь миллионеров. Хоть бы разок на себе испытать это бремя.
Чтобы стать миллионерами люди прикладывают кучу усилий, берут на себя огромную ответственность, работают себе во вред. Поэтому нередко по итогу убивают и физическое, и психологическое здоровье.
Хотите попробовать, приложите столько же усилий, потратьте несколько десятков лет, может и у вас получится
+3
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Руслан Узденов
Ох, эта стрессовая жизнь миллионеров. Хоть бы разок на себе испытать это бремя.
так стань миллионером
+5
-2
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Andrey Yaroslavtsev
Да, сегодня о жирных.
+3
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Рискну предположить
Ответ Руслан Узденов
Ох, эта стрессовая жизнь миллионеров. Хоть бы разок на себе испытать это бремя.
Так кто вам мешает? Просто станьте хотя бы генеральным директором средней компании, где хотя бы 200-500 сотрудников)
+1
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Dark.Babysitter
Ответ Ник Ник
Рычагов бояться - за трансферами не ходить
Рычаг рычага видит издалека
+1
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Nate
Массажист Кокорина был, ну теперь Советник Лапорты еще появился в рядах мемов sports
+2
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Пароль Логинов
мы вместе занимаемся с.....
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Dark.Babysitter
Лишний вес сегодня в новостном тренде
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Raindrop Drop Top
Главное, чтобы в Азара не превратился 🤣
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charly_54
А что вы ещё вместе делаете?
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krealpmoney
>команда, которая была в нескольких световых годах от победы в Ла Лиге

не ну как бы конечно завернул чел от души
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