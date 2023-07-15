Премьер-министр Испании о расизме на стадионах: «У нас толерантная страна, мы тоже были мигрантами в прошлом. Всегда найдутся безумцы, которые будут анонимно оскорблять»

Теги Ла Лига Политика дискриминация Футбол

Премьер-министр Испании ответил на вопрос о проявлениях расизма на футбольных матчах.

– Как решаются вопросы о случаях расизма, с которыми мы сталкивались в футболе? Выступаете ли вы за то, чтобы Силы государственной безопасности имели право останавливать матч за расистские выкрики?

– Прежде всего, возводить единичные случае в отдельную категорию – рискованно. Испания – толерантная страна, это открытая страна, это страна, которая принимает явление миграции как реальность. В прошлом мы тоже были мигрантами. И сейчас, в результате глобализации экономики, многие молодые люди уезжают и живут за пределами Испании.

Так что я бы сказал, что, во-первых, Испания – толерантная страна. Всегда найдутся безумцы, которые воспользуются анонимностью на большом стадионе, чтобы оскорблять. И мы должны вместе осудить этот тип расистского поведения.

Но, повторяю, Испания – толерантная страна. Сказав это, я считаю, что Силы государственной безопасности должны обеспечивать соблюдение закона, это их задача. И, во-вторых, я думаю, что все мы могли бы провести более самокритичный анализ того, как мы также можем прививать в школах уважение и терпимость к тем, кто отличается от других. В конце концов, часто дети проникаются тем, что видят у себя дома. И мы должны это исправить.

За границей Испания воспринимается как необычайно открытая и толерантная страна. Такое ощущение у меня возникало каждый раз, когда мне приходилось беседовать с лидерами стран. Даже некоторые случаи, которые мы наблюдали недавно, не сделали Испанию расистской страной в глазах общественности этих стран, – сказал Педро Санчес в интервью Marca.

Винисиус – судье по делу о расизме: «Меня оскорбляют, потому что я черный топ-футболист. Нельзя так вести себя с темнокожими, которых притесняли всю историю»

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9 комментариев

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Redmurza
Ето когда это последний раз испанцы были мигрантами, во времена Реконкисты?)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Redmurza
Ето когда это последний раз испанцы были мигрантами, во времена Реконкисты?)
Может он Готов имел ввиду?
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ЦСКА1960
Мы все мигранты, наш дом -Африка! Так что европейцы не колонизировали этот континент, а просто возвращались к своим исконным корням!
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
безумцы найдутся всегда. главное то что от них не избавишься
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Karl_Ivanovich
Это когда испанцы были мигрантами?
Министр что из марроканцев или мавров будет?
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Дмитрий
По этой логике все люди земли мигранты. Леваки друг с другом в маразме соревнуются. Кто глубже упадет
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Мукунку хороший
- Здравствуйте..
- Я Педро.. я анонимный расист..
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max bogomazov
А если человек не любит черных?
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Ихарь Окенфэйлов
Анонимно? Можно и в лицо
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