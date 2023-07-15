Премьер-министр Испании о расизме на стадионах: «У нас толерантная страна, мы тоже были мигрантами в прошлом. Всегда найдутся безумцы, которые будут анонимно оскорблять»

Премьер-министр Испании ответил на вопрос о проявлениях расизма на футбольных матчах.

– Как решаются вопросы о случаях расизма, с которыми мы сталкивались в футболе? Выступаете ли вы за то, чтобы Силы государственной безопасности имели право останавливать матч за расистские выкрики?

– Прежде всего, возводить единичные случае в отдельную категорию – рискованно. Испания – толерантная страна, это открытая страна, это страна, которая принимает явление миграции как реальность. В прошлом мы тоже были мигрантами. И сейчас, в результате глобализации экономики, многие молодые люди уезжают и живут за пределами Испании.

Так что я бы сказал, что, во-первых, Испания – толерантная страна. Всегда найдутся безумцы, которые воспользуются анонимностью на большом стадионе, чтобы оскорблять. И мы должны вместе осудить этот тип расистского поведения.

Но, повторяю, Испания – толерантная страна. Сказав это, я считаю, что Силы государственной безопасности должны обеспечивать соблюдение закона, это их задача. И, во-вторых, я думаю, что все мы могли бы провести более самокритичный анализ того, как мы также можем прививать в школах уважение и терпимость к тем, кто отличается от других. В конце концов, часто дети проникаются тем, что видят у себя дома. И мы должны это исправить.

За границей Испания воспринимается как необычайно открытая и толерантная страна. Такое ощущение у меня возникало каждый раз, когда мне приходилось беседовать с лидерами стран. Даже некоторые случаи, которые мы наблюдали недавно, не сделали Испанию расистской страной в глазах общественности этих стран, – сказал Педро Санчес в интервью Marca.

Винисиус – судье по делу о расизме: «Меня оскорбляют, потому что я черный топ-футболист. Нельзя так вести себя с темнокожими, которых притесняли всю историю»