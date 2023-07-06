Райс пройдет медосмотр для «Арсенала» в пятницу. Хавбека «Вест Хэма» покупают за 105 млн фунтов
«Арсенал» запланировал медосмотр Деклана Райса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитника «Вест Хэма» обследуют в пятницу. После этого будут проверены все документы, сопровождающие сделку, и в течение суток стороны их подпишут.
Сообщалось, что «канониры» выплатят «молотобойцам» 100 млн фунтов тремя платежами. Еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
Со статистикой выступлений Райса можно ознакомиться здесь.
Но если его прикрепить к полену....
Больше причин не вижу…