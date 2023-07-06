Райс пройдет медосмотр для «Арсенала» в пятницу. Хавбека «Вест Хэма» покупают за 105 млн фунтов

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» запланировал медосмотр Деклана Райса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитника «Вест Хэма» обследуют в пятницу. После этого будут проверены все документы, сопровождающие сделку, и в течение суток стороны их подпишут.

Сообщалось, что «канониры» выплатят «молотобойцам» 100 млн фунтов тремя платежами. Еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

Со статистикой выступлений Райса можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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corazón blanco
Венгер завидует Артете)
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Хан Сахан
Ответ corazón blanco
Венгер завидует Артете)
Боюсь представить, кого бы купил Венгер, имея такие финансы в свое время. Учитывая, что он интересовался Роналду, Месси, Зиданом и т.д. ))
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angliiskiilion
Ответ Хан Сахан
Боюсь представить, кого бы купил Венгер, имея такие финансы в свое время. Учитывая, что он интересовался Роналду, Месси, Зиданом и т.д. ))
дед Арсен по сути 20 лет из 22 в Арсенале тащил клуб в Лигу Чемпионов с меньшими возможностями, чем у МЮ, Челси и МС, только последние свои 2 сезона уже не вывозил, Артета чистыми (с учётом продаж) за 3 года потратил больше, чем Венгер за 22 года, дедушка просто легенда
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Дмитрий
Я на субботу записался
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NIRVANA
Фанаты Челси когда-то ждали и были уверены в трансфере Райса, как аргумент он дружит с Маунтом и является фанатом синих (так оно и есть). Но в реальности: Райс ушел в Арсенал, Маунт ушел в Манчестер, в Челси пришел Мудрик)). Жизнь штука жестокая
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Сижу на факсах Барселоны
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Tiestorzn17
И почему Челси не выкупил назад воспитанника 🤷‍♂️ редкий случай когда стоило это сделать
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gninnur esrever*
Британский паспорт стоит лям фунтиков.
Но если его прикрепить к полену....
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Mykytka
Ответ CriminalJoint62
Чувак без опыта игры в АПЛ зачем вообще его брали, еще за такую сумму 🤦‍♂️. Если АСРЕнал не попадет в ЛЧ с таким составом нужно расформировать этот клубишко 😭
Ты пишешь такую несусветную чушь, чтобы набрать рекорд дизлайков?)
Больше причин не вижу…
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angliiskiilion
Ответ NIRVANA
Фанаты Челси когда-то ждали и были уверены в трансфере Райса, как аргумент он дружит с Маунтом и является фанатом синих (так оно и есть). Но в реальности: Райс ушел в Арсенал, Маунт ушел в Манчестер, в Челси пришел Мудрик)). Жизнь штука жестокая
когда то не было войны и всё было прекрасно, но потом народ огня развязал войну
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