Райс пройдет медосмотр для «Арсенала» в пятницу. Хавбека «Вест Хэма» покупают за 105 млн фунтов

«Арсенал» запланировал медосмотр Деклана Райса.

Как сообщает инсайдер , полузащитника « » обследуют в пятницу. После этого будут проверены все документы, сопровождающие сделку, и в течение суток стороны их подпишут.

Сообщалось, что «канониры» выплатят «молотобойцам» 100 млн фунтов тремя платежами. Еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.