Райс сегодня перейдет в «Арсенал» из «Вест Хэма» (Флориан Плеттенберг)

Деклан Райс перейдет из «Вест Хэма» в «Арсенал».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сделку закроют сегодня.

Сумма трансфера оценивается в 120 млн фунтов – в эту сумму входят возможные бонусы.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.