Райс сегодня перейдет в «Арсенал» из «Вест Хэма» (Флориан Плеттенберг)
Деклан Райс перейдет из «Вест Хэма» в «Арсенал».
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сделку закроют сегодня.
Сумма трансфера оценивается в 120 млн фунтов – в эту сумму входят возможные бонусы.
Со статистикой выступлений Деклана Райса можно ознакомиться здесь.
По факту может оказаться что просто красиво осушили бюджет конкурента своим интересом
«Ман Сити» купил Грилиша у «Астон Виллы» за 100 млн фунтов и подписал на 6 лет. Он самый дорогой британский игрок в истории «Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с полузащитником Джеком Грилишем. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на 6 лет.
Райс возьмет 41, думаю
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Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн не перейдет в «Манчестер Юнайтед». Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, стороны не смогли договориться о трансфере.
Итальянская сторона затребовала 100 миллионов евро за датского футболиста. В стане «красных дьяволов» заявили, что не готовы платить такие деньги. Манкунианцы рассчитывали приобрести Расмуса за 50 миллионов.
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«Ливерпуль» может помешать лондонскому «Челси» провернуть трансфер Мойсеса Кайседо из «Брайтона». По информации от Liverpool Echo, команда Юргена Клоппа может вмешаться в гонку за опорным полузащитником «чаек» в ближайшее время.
Для того, чтоб побороться за трансфер Кайседо, «Ливерпулю» сперва необходимо продать двух полузащитников – Фабиньо Энрике и капитана Джордана Хендерсона, которыми интересуются клубы из Саудовской Аравии. Отметим, что за обоих игроков «Ливерпуль» в сумме может выручить свыше 50 миллионов евро.