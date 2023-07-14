Райс сегодня перейдет в «Арсенал» из «Вест Хэма» (Флориан Плеттенберг)

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Футбол

Деклан Райс перейдет из «Вест Хэма» в «Арсенал».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сделку закроют сегодня.

Сумма трансфера оценивается в 120 млн фунтов – в эту сумму входят возможные бонусы.

Со статистикой выступлений Деклана Райса можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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Любезный Коссутий
походу, крупнейший трансфер в истории АПЛ. и от того, от кого вообще не ждали
+13
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Великолепный Пеп
Ответ войд
Райс выбрал клуб с историей,а не пластиковый проект,респект)
Сити сами сказали что не будут платить 105 млн

По факту может оказаться что просто красиво осушили бюджет конкурента своим интересом
+11
-5
+6
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Великолепный Пеп
Ответ Луизао фром мексика
Комментарий удален модератором
Артур настолько хорош что в ливерпуле с кризисной полузащитой (где порой со старта играли 18 летние пацаны с нулевым опытом на таком уровне) сыграл аж 13 минут за прошлый сезон
+3
0
+3
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ман сити фейк
Ответ Born is the King
122,6 млн евро. Новый рекорд АПЛ
Грилиш стоял 127 если не ошибаюсь
+3
0
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ML26
Ответ Attikus
Салиба уже номер с 4 на 2 поменял.
У него 12 был kekw
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Люблю спортс
Ответ ман сити фейк
в фунтах
Нее, в фунтах 100 млн.

«Ман Сити» купил Грилиша у «Астон Виллы» за 100 млн фунтов и подписал на 6 лет. Он самый дорогой британский игрок в истории «Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с полузащитником Джеком Грилишем. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на 6 лет.
+2
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ман сити фейк
Ответ Люблю спортс
117.5 млн за Грилиша отдали.
в фунтах
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Ruslan Shulz
в следующем сезоне уже будут до предпоследнего тура лидировать, может быть!
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Morning Again
Долгожданный трансфер. Приветствую Райса в составе канониров. И честно говоря я рад, что эта сага с милионом новостей о ней заканчивается)
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Люблю спортс
Ответ ман сити фейк
Грилиш стоял 127 если не ошибаюсь
117.5 млн за Грилиша отдали.
+1
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Eden Hazard
Ответ Morning Again
Долгожданный трансфер. Приветствую Райса в составе канониров. И честно говоря я рад, что эта сага с милионом новостей о ней заканчивается)
ну ещё примерно 10 осталось. Райс вот-вот подпишет, Скоро Райс подпишет, Райс почти подписал, Скоро объявят о переходе. Арсенал вот-вот сообщит, Источник сообщил что Райс подписал, Источник 2 опроверг, Арсенал берет Райса в турне, Сообщается что Райс выберет такой то номер после подписания. И вот только потом Райс подписал контракт с Арсеналом. Ну и через час ещё Арсенал сообщит что тоже подписали)
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Луизао фром мексика
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Re{FRIGE}r@toR
Ответ Attikus
Салиба уже номер с 4 на 2 поменял.
4 у Вайта
Райс возьмет 41, думаю
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Акира_1
Ответ войд
Райс выбрал клуб с историей,а не пластиковый проект,респект)
Очевидно же, что Сити специально навязал конкуренцию Арсеналу, чтоб те больше накинули. А сами за копейки взяли Кову, который гораздо опытнее и универсальнее, плюс есть Филипс.
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Arima Baki
Ответ Born is the King
122,6 млн евро. Новый рекорд АПЛ
Энцо стоил больше
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Born is the King
Ответ Любезный Коссутий
походу, крупнейший трансфер в истории АПЛ. и от того, от кого вообще не ждали
122,6 млн евро. Новый рекорд АПЛ
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Люблю спортс
Ответ Лёха Жданчик
вот такие трансферы в будущем и раздувают рынок до такого что за Кайседо требуют 100млн за 1-2 года проф футбола....и за Хьелунда 85млн за 9 голов в Серии А
«Манчестер Юнайтед отказался от покупки Хёлунна из-за высокой цены. «Ливерпуль» может включиться в борьбу за Кайседо, если продаст Хендерсона и Фабинью.

———
Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн не перейдет в «Манчестер Юнайтед». Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, стороны не смогли договориться о трансфере.

Итальянская сторона затребовала 100 миллионов евро за датского футболиста. В стане «красных дьяволов» заявили, что не готовы платить такие деньги. Манкунианцы рассчитывали приобрести Расмуса за 50 миллионов.

———

«Ливерпуль» может помешать лондонскому «Челси» провернуть трансфер Мойсеса Кайседо из «Брайтона». По информации от Liverpool Echo, команда Юргена Клоппа может вмешаться в гонку за опорным полузащитником «чаек» в ближайшее время.

Для того, чтоб побороться за трансфер Кайседо, «Ливерпулю» сперва необходимо продать двух полузащитников – Фабиньо Энрике и капитана Джордана Хендерсона, которыми интересуются клубы из Саудовской Аравии. Отметим, что за обоих игроков «Ливерпуль» в сумме может выручить свыше 50 миллионов евро.
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ман сити фейк
Ответ Лёха Жданчик
вот такие трансферы в будущем и раздувают рынок до такого что за Кайседо требуют 100млн за 1-2 года проф футбола....и за Хьелунда 85млн за 9 голов в Серии А
В отличии Хейлунда Райс показывает стабильность уже четвертый сезон. Топовый трансфер для Арсенала
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Isa Babaev
120 млн за бритишкора, Райс и близко не играет на такую сумму
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Konstar
Какие ещё 120 млн фунтов?! Вроде же 100+5 было
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llolishe
Афера века
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Attikus
Салиба уже номер с 4 на 2 поменял.
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