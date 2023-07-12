«Вест Хэм» недоволен «Арсеналом», еще не оформившим документы о трансфере Райса за 105 млн фунтов. Хавбек уже прошел медосмотр

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Sky Sports Деклан Райс Футбол

«Вест Хэм» недоволен работой «Арсенала» над трансфером Деклана Райса.

Как сообщает Sky Sports, у руководства «молотобойцев» растет раздражение из-за того, что «канониры» до сих пор не закрыли сделку.

Переход за 100+5 млн фунтов был согласован больше недели назад, но документы до сих пор не подписаны. Задержка вызвана тем, что юристы «Арсенала» проверяют бумаги.

Насколько известно источникам внутри «Вест Хэма», Райс уже прошел медосмотр.

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10 комментариев

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Трент Резнор
Любишь за 105 млн продавать, люби и Арсенал
+21
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Даулет Калмагамбет
Ответ Nacho13
Будут ли хейтить Арсенал как Барселону с трансфером Роке - вот в чём вопрос.
А разве были новости, что у Арсенала денег нет? Все приколы про Барсу из-за того, что несмотря на финансовые трудности они лезут в еще большие долги на трансферы с риском
+9
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Marcellu _
так с вест хэмом и надо.
+7
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Потолковый Лампонюх™
Документы проверять надо. Респект юристам Арсенала.
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очумелый
бабки серьезные,надо проверять
+3
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Фанат спорта01
Ответ Nacho13
Будут ли хейтить Арсенал как Барселону с трансфером Роке - вот в чём вопрос.
как это вообще связано?
+4
-1
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закрыт по беспределу
Ответ Трент Резнор
Любишь за 105 млн продавать, люби и Арсенал
Любишь борзеть - люби и динамо.
+3
-1
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Дмитрий Иванов
Ответ Marcellu _
так с вест хэмом и надо.
За Влашича ?
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