«Вест Хэм» недоволен «Арсеналом», еще не оформившим документы о трансфере Райса за 105 млн фунтов. Хавбек уже прошел медосмотр
«Вест Хэм» недоволен работой «Арсенала» над трансфером Деклана Райса.
Как сообщает Sky Sports, у руководства «молотобойцев» растет раздражение из-за того, что «канониры» до сих пор не закрыли сделку.
Переход за 100+5 млн фунтов был согласован больше недели назад, но документы до сих пор не подписаны. Задержка вызвана тем, что юристы «Арсенала» проверяют бумаги.
Насколько известно источникам внутри «Вест Хэма», Райс уже прошел медосмотр.
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