«Вест Хэм» недоволен «Арсеналом», еще не оформившим документы о трансфере Райса за 105 млн фунтов. Хавбек уже прошел медосмотр

«Вест Хэм» недоволен работой «Арсенала» над трансфером Деклана Райса.

Как сообщает , у руководства «молотобойцев» растет раздражение из-за того, что «канониры» до сих пор не закрыли сделку.

Переход за 100+5 млн фунтов был согласован больше недели назад, но документы до сих пор не подписаны. Задержка вызвана тем, что юристы « » проверяют бумаги.

Насколько известно источникам внутри « », Райс уже прошел медосмотр.

«Арсенал» подпишет Райса до начала турне в США. Тимбер уже прошел медосмотр