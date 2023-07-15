Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на новый сезон Мир РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Организация РПЛ Вендел Футбол

«Зенит» не внес Вендела в заявку клуба на новый сезон Мир РПЛ.

Бразильский хавбек отсутствует в списке игроков сине-бело-голубых на официальном сайте Премьер-лиги.

Клубы РПЛ могут вносить изменения в заявки до 14 сентября, когда закроется трансферное окно в России.

Сообщалось, что «Зенит» может отдать Вендела в аренду без обязательного выкупа.

Сегодня петербуржцы сыграют в Казани с ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

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41 комментарий

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Новый тренер ФК Спартак
Вендел освобожденный получается
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Okaka
поднял бабла, теперь можно и в футбол поиграть
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IceBear27
Ответ Барсик Юрана
Единственный бразилец с мозгами в Зените
Интересные у тебя понятия о наличии мозгов. Показать потенциальным работодателям, что ты товарищ, мягко говоря, ненадёжный и капризный - это говорит о мозговитости?)
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Дэни Леви Де Лаурентис
Ответ Дмитрий9779
Это логично по меньшей мере,раз ему разрешили искать новую команду,но и внести его в заявку ещё далеко не поздно.
Ваш комментарий от позавчера :
13 июля, 10:08 | К новости Гендиректор «Зенита» на вопрос о давлении на Вендела: «Игрок под контрактом обязан находиться в команде»+56
Так и есть,подписал контракт-выполняй,к нему итак санкции в клубе не применяют.
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Ковш Сосновый
Жаль. Очень жаль.
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IceBear27
Вендел сам себе создаёт антирекламу. Игрока с таким отношением к делу точно не захотят видеть в Европе. А продавать в Бразилию за банку персиков его никто не собирается. Не вернётся к тренировкам - сделает себе же хуже)
+6
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Мексиканская песня
Что ещё раз доказывает, что деньги и подворотня ещё ничего не дают.
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Igor Pivovarov
Ответ IceBear27
Вендел сам себе создаёт антирекламу. Игрока с таким отношением к делу точно не захотят видеть в Европе. А продавать в Бразилию за банку персиков его никто не собирается. Не вернётся к тренировкам - сделает себе же хуже)
Не он первый, не он последний, кто уходит из клуба с какими-то напрягами. Долларуме не помешала тягомотина с повышенным контрактом оказаться в ПСЖ. Мало ли кто конфликтует с клубом или плохо расстается. Вендел зарекомендовал себя на протяжении прошлого сезона, ничего сверхотвратительного пока не сделал - не сравнить же с помоями, что Рон публично вылил на МЮ.
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Себастьян Перейра негоциант
Ответ Удар Кержакова
Вендел и Малком уйдут до конца лета.
малком не собирается,во вторых у него отступные 60 лямов,мало кто потянет,а вендел вообще никуда не может уйти,разве что в бан от ФИФА,ибо он в прошлом году подписал контракт новый и тем самым на него не распространяется разрешение на уход без согласия клуба,поэтому решать явно будет клуб а не он,а в аренду его не отпустят,пусть покупают за 15.
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Катя_СПб
Ответ Mega• Battman
по лицу вендела видно что он хочет играть тут, он просто пришел ради еврокубков что бы потом перейти более сильный чемп. но он осталься на год из за зарплаты, а теперь и зп ему не надо. хочет в условный сасуолу играть за млн
Вы физиогномист высочайшего уровня.
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Андрей Долгов
Это потеря потерь
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Igor Pivovarov
Ответ Ветер
Ни на что не намекаю, но ассоциация с крысами и кораблем, напрашивается сама собой.
А то что корабль тонущий - включено в метафору? Почему-то об этом часто забывают.
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Катя_СПб
Ответ Ветер
Ни на что не намекаю, но ассоциация с крысами и кораблем, напрашивается сама собой.
Это правильная ассоциация. Сколько их сбежало за последние годы, и тренеров, и игроков. Причем сбежавшие игроки становились лучшими бомбардирами, а сбежавшие тренера неплохо проявляли себя в Европе.
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Барсик Юрана
Единственный бразилец с мозгами в Зените
Почему большинство персофанов Месси имеют странные причинно-следственные связи?
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Удар Кержакова
Вендел и Малком уйдут до конца лета.
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FeNs
Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
Ваш комментарий от позавчера : 13 июля, 10:08 | К новости Гендиректор «Зенита» на вопрос о давлении на Вендела: «Игрок под контрактом обязан находиться в команде»+56 Так и есть,подписал контракт-выполняй,к нему итак санкции в клубе не применяют.
переиграл и уничтожил
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korysh
Медведев же говорил, что он в дороге в Питер
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Mega• Battman
по лицу вендела видно что он хочет играть тут, он просто пришел ради еврокубков что бы потом перейти более сильный чемп. но он осталься на год из за зарплаты, а теперь и зп ему не надо. хочет в условный сасуолу играть за млн
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Мексиканская песня
Победы ЦСКА!
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Ветер
Ни на что не намекаю, но ассоциация с крысами и кораблем, напрашивается сама собой.
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2vdhrvmmzf
Московские журналисты уже взломали заявку Зенита лишь бы что то плохое им сделать, Ай Ай Ай
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Агитатор
ничего страшного! там новая баржа уже из Рио-де-Жанейро плывёт! там таких Венделов пол контейнера!
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