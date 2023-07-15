Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на новый сезон Мир РПЛ
«Зенит» не внес Вендела в заявку клуба на новый сезон Мир РПЛ.
Бразильский хавбек отсутствует в списке игроков сине-бело-голубых на официальном сайте Премьер-лиги.
Клубы РПЛ могут вносить изменения в заявки до 14 сентября, когда закроется трансферное окно в России.
Сообщалось, что «Зенит» может отдать Вендела в аренду без обязательного выкупа.
Сегодня петербуржцы сыграют в Казани с ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
13 июля, 10:08 | К новости Гендиректор «Зенита» на вопрос о давлении на Вендела: «Игрок под контрактом обязан находиться в команде»+56
Так и есть,подписал контракт-выполняй,к нему итак санкции в клубе не применяют.