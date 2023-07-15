Вендел отсутствует в заявке «Зенита» на новый сезон Мир РПЛ

« » не внес в заявку клуба на новый сезон Мир РПЛ.

Бразильский хавбек отсутствует в списке игроков сине-бело-голубых на официальном сайте Премьер-лиги.

Клубы РПЛ могут вносить изменения в заявки до 14 сентября, когда закроется трансферное окно в России.

Сообщалось, что «Зенит» может отдать Вендела в аренду без обязательного выкупа.

Сегодня петербуржцы сыграют в Казани с ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.