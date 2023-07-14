«Рома» арендовала у «Лидса» защитника сборной Дании Кристенсена

«Рома» объявила о трансфере Расмуса Кристенсена.

Защитник покинул « » и присоединился к итальянской команде на правах аренды. Он будет выступать под 43-м номером.

Датчанин провел в английском клубе один сезон, а до этого выступал за «Ред Булл Зальцбург».

В АПЛ-2022/23 принял участие в 26 матчах и забил 3 гола. Подробно со статистикой игрока сборной Дании можно ознакомиться здесь.

Фото: asroma.com