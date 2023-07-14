«Рома» арендовала у «Лидса» защитника сборной Дании Кристенсена

Теги Рома серия А Италия трансферы Лидс чемпионшип Расмус Кристенсен Футбол

«Рома» объявила о трансфере Расмуса Кристенсена.

Защитник покинул «Лидс» и присоединился к итальянской команде на правах аренды. Он будет выступать под 43-м номером.

Датчанин провел в английском клубе один сезон, а до этого выступал за «Ред Булл Зальцбург».

В АПЛ-2022/23 Кристенсен принял участие в 26 матчах и забил 3 гола. Подробно со статистикой игрока сборной Дании можно ознакомиться здесь.

Фото: asroma.com

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2 комментария

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Spaten
Вперёд 🐺!
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Toffiti
Хм, интересно:) Пишут, что он может сыграть и справа, и слева, и в центре защиты, и даже в полузащите - в качестве вингера. В таком случае, Моуриньо должен быть доволен, он любит таких универсальных игроков.
Походу Расмус очень хочел в римский клуб, так как:
а) когда только-только начали "курсировать" новости по поводу переговоров (но до финальной стадии предстояло ещё добраться), Кристенсен уже подписался на Рому в соцсетях;
б) так хотел поскорее присоединиться к своей новой команде, что купил авиабилет до Рима на свои деньги и вылетел в Италию уже в среду вечером, объявив клубу о своём приезде всего за несколько часов до этого😁

А мне нравится стремление этого парня к желто-красной футболке:)
Добро пожаловать в стаю, Расмус!
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