«Милану» и «Роме» предложили Тареми. «Порту» хочет 25 млн евро за форварда

Теги Лилль Рома Милан высшая лига Португалия Порту серия А Италия Арсенал возможные трансферы Мехди Тареми Джонатан Дэвид Фоларин Балогун Футбол

Мехди Тареми может перейти в «Милан».

«Милану» и «Роме» предложили услуги нападающего «Порту», сообщает Sky Sport. Португальский клуб оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро, что может помешать переходу иранца в состав «россонери».

Отмечается, что главными трансферными целями «Милана» на позицию форварда являются Джонатан Дэвид из «Лилля» и Фоларин Балогун из «Арсенала». Сейчас клуб не может себе позволить подписание этих игроков. 

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Тареми забил 22 мяча, став лучшим бомбардиром турнира. Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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7 комментариев

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artem-lstik@mail.ru
про милан - явно утка, там и так со слотами игроков не из ЕС напряг
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lyosha1786
На пару сезонов вполне себе вариант. Тареми в Порту показывает стабильную игру уже несколько лет, плюс имеет приличный еврокубковый опыт.
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За Валенсию с 1999
Ответ Алекс Мелкумян
Классический форвард-первый парень на деревне, у Порту таких сколько было не считая Фалькао, и Джексон Мартинез, и Силва, и Марега и т.д., португальская лига это их уровень, чисто игроки для локального пользования. Их покупают за копейки чтобы дырку за предыдущим заткнуть, они в сыгранной и сильной команде в слабом чемпионате забивают, потом укатывают либо на заработки в Китай/Аравию, либо сначала в топ чемпионат-проваливаются там и потом уже за деньгами куда угодно.
Дальше анализа игры Араратов и Урарту не лезь. Не твоё
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Владимир Владимир
Да зачем им этот столб, когда есть свои)
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Amalfitano
Тареми это реинкарнация условного Доста или Слимани. В Португалии он супер форвард, в любом другом чемпионате это форвард ниже среднего. Так что ни в коем разе не стоит его покупать.
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