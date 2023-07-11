«Милану» и «Роме» предложили Тареми. «Порту» хочет 25 млн евро за форварда

Мехди Тареми может перейти в «Милан».

« » и «Роме» предложили услуги нападающего «Порту», сообщает Sky Sport. Португальский клуб оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро, что может помешать переходу иранца в состав «россонери».

Отмечается, что главными трансферными целями «Милана» на позицию форварда являются из « » и из « ». Сейчас клуб не может себе позволить подписание этих игроков.

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Тареми забил 22 мяча, став лучшим бомбардиром турнира. Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.