«Милану» и «Роме» предложили Тареми. «Порту» хочет 25 млн евро за форварда
Мехди Тареми может перейти в «Милан».
«Милану» и «Роме» предложили услуги нападающего «Порту», сообщает Sky Sport. Португальский клуб оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро, что может помешать переходу иранца в состав «россонери».
Отмечается, что главными трансферными целями «Милана» на позицию форварда являются Джонатан Дэвид из «Лилля» и Фоларин Балогун из «Арсенала». Сейчас клуб не может себе позволить подписание этих игроков.
В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Тареми забил 22 мяча, став лучшим бомбардиром турнира. Подробную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
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