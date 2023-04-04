Митрович отстранен на 8 матчей и оштрафован на 75 тысяч фунтов за толчок судьи в игре с «МЮ»

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Кубок Англии дисквалификации происшествия судьи Виллиан Крис Кавана Александар Митрович Джейдон Санчо Футбол

Александар Митрович отстранен на 8 матчей за толчок судьи в Кубке Англии

На 70-й минуте четвертьфинальной игры вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо нанес удар, а полузащитник «Фулхэма» Виллиан отбил его, находясь на линии ворот. Главный арбитр матча Крис Кавана изучил повтор данного эпизода и показал футболисту лондонцев красную карточку за игру рукой.

После этого Митрович начал выражать недовольство и тоже получил красную карточку за то, что толкнул судью.

После этого независимая комиссия приняла решение, что серб должен быть дисквалифицирован на 8 игр во всех внутренних турнирах, а также оштрафован на 75 тысяч фунтов.

Форвард сможет выйти на поле не раньше 13 мая – тогда «Фулхэм» выступит в гостях у «Саутгемптона».

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11 комментариев

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Naneva
Ответ TrueGooner
Бруну просто по-дружески ткнул бокового. Они же с первого класса вместе.
Ахах
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jSH
Ответ King_X
Лол А Бруну ничего не дали за гораздо более дикое действие Мда, позор Юнайтеду
Ну это же враньё. Просто посмотреть на уровень агрессии в действиях Митровича и Бруну. Зачем так бессовестно врать про "более дикое действие"? Позор вам.
0
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King_X
Лол
А Бруну ничего не дали за гораздо более дикое действие
Мда, позор Юнайтеду
+3
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Zakir Hanseidov
Судейство решила окончательно добить Фулхем.
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Салман Алиев
почему его топ команды не берут вроде статистика 👌
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Бухгалтер2021
все верно..веди себя на поле как мужик а не как мужчинка
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TrueGooner
Ответ DolJun
а бруну после нападения на бокового просто помахал руками и все) вот так дела делаются, если ты из манчестера)
Бруну просто по-дружески ткнул бокового. Они же с первого класса вместе.
+2
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Inside 88 LW
Надо было не толкать а в бороду дать!
Позорная лига - одним на колени становятся, других всячески выживают!
+1
-4
-3
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DolJun
а бруну после нападения на бокового просто помахал руками и все)
вот так дела делаются, если ты из манчестера)
+12
-7
+5
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Александр Зубков
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Жестокое наказание. Если я не ошибаюсь, сейчас Фулхэм конкурент Ливерпулю и Челси, а вдруг...
Матча 3 вполне хватило бы.
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Жестокое наказание. Если я не ошибаюсь, сейчас Фулхэм конкурент Ливерпулю и Челси, а вдруг...
+10
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