Митрович отстранен на 8 матчей и оштрафован на 75 тысяч фунтов за толчок судьи в игре с «МЮ»
Александар Митрович отстранен на 8 матчей за толчок судьи в Кубке Англии
На 70-й минуте четвертьфинальной игры вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо нанес удар, а полузащитник «Фулхэма» Виллиан отбил его, находясь на линии ворот. Главный арбитр матча Крис Кавана изучил повтор данного эпизода и показал футболисту лондонцев красную карточку за игру рукой.
После этого Митрович начал выражать недовольство и тоже получил красную карточку за то, что толкнул судью.
После этого независимая комиссия приняла решение, что серб должен быть дисквалифицирован на 8 игр во всех внутренних турнирах, а также оштрафован на 75 тысяч фунтов.
Форвард сможет выйти на поле не раньше 13 мая – тогда «Фулхэм» выступит в гостях у «Саутгемптона».
А Бруну ничего не дали за гораздо более дикое действие
Мда, позор Юнайтеду
Позорная лига - одним на колени становятся, других всячески выживают!
вот так дела делаются, если ты из манчестера)