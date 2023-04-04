Митрович отстранен на 8 матчей и оштрафован на 75 тысяч фунтов за толчок судьи в игре с «МЮ»

Александар Митрович отстранен на 8 матчей за толчок судьи в Кубке Англии

На 70-й минуте четвертьфинальной игры вингер «Манчестер Юнайтед» нанес удар, а полузащитник « » отбил его, находясь на линии ворот. Главный арбитр матча Крис Кавана изучил повтор данного эпизода и показал футболисту лондонцев красную карточку за игру рукой.

После этого начал выражать недовольство и тоже получил красную карточку за то, что толкнул судью.

После этого независимая комиссия приняла решение, что серб должен быть дисквалифицирован на 8 игр во всех внутренних турнирах, а также оштрафован на 75 тысяч фунтов.

Форвард сможет выйти на поле не раньше 13 мая – тогда «Фулхэм» выступит в гостях у «Саутгемптона».