Виллиана и Митровича удалили при счете 1:0 в матче с «МЮ» – серб толкнул судью. «Фулхэм» пропустил два мяча за две минуты после этого

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Кубок Англии Виллиан Крис Кавана Александар Митрович Джейдон Санчо Футбол

«Фулхэм» остался вдевятером после двух удалений в матче с «Манчестер Юнайтед».

Команды проводят четвертьфинальный матч Кубка Англии.

На 70-й минуте футболист манкунианцев Джейдон Санчо нанес удар, а Виллиан, подоспевший на линию ворот, отбил его.

Главный арбитр матча Крис Кавана изучил видеопросмотр данного эпизода и показал игроку «Фулхэма» красную карточку за игру рукой.

После этого Александар Митрович начал выражать недовольство и тоже получил красную карточку за то, что толкнул арбитра.

Все это произошло при счете 1:0 в пользу «Фулхэма». Бруну Фернандеш реализовал пенальти за нарушение Виллиана, а спустя две минуты Марсель Забитцер вывел «Манчестер Юнайтед» вперед.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм».

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28 комментариев

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Stivi M.D.
Думал манюшные в очередной раз дефают судью там, где им помогли и чморят низачто, когда против них сыграли, но нет, глянув повторы в этот раз все нормально. Так что ждем новый скулеж про «нас убили судьи»
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Dmitry__HiLL
Ответ Zakir Hanseidov
Митрович прежде всего мужчина.
Не удивлён. Понятны твои критерии "мужчины". Хотя у ваших земляков это обычное дело. Толпой на одного, с другой ножом в спину исподтишка - это типа мужчины. Ну ну.
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Mikas7
Ответ sintenced
...простой махачкалинский...
он там и года не прожил ,скорее уже Донецкий ...
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Dmitry__HiLL
Там ещё третья красная была, Силве. Так что и главный тренер психанул.
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MU4evainmyheart!!!
Ответ fellx
"повезло")) В матче с Сити тоже повезло. Хех
Тут вопрос к судьям АПЛ, которые принимают дурацкие решения практически во всех матчах. Но сегодня все было заслуженно. Нечего спорить.
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sintenced
Ответ Очки Дани Алвеса
Мир дрогнул, когда узнал имя наследника Суареса…этим счастливцем стал…
...простой махачкалинский...
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SegaYasch
Ответ Zakir Hanseidov
Ты вряд-ли поймёшь. Ты не на его месте.
Ну судя по твоим комментариям у вас с Митровичем одинаковое количество серого вещества) Неудивительно что людям с куда большим количеством этого вещества вас сложно понять
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sintenced
Я совсем не понимаю, на что рассчитывают игроки в эпоху ВАР выносящие мяч из ворот руками. Равно как не понимаю, чего хотят добиться игроки, толкающие судью, который принял совершенно очевидное решение.
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<~Inter~>
Ответ Андрей Хенто
Митрович мог стать героем, а стал антигероем. Просто феерический. Еще и дисквалификацию получит скорее всего за то, что толкнул арбитра, неадекватное и неспортивное поведение.
Так он всегда таким был. Его характер не позволяет ему выйти на самый высокий уровень и это продолжается не первый год
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Abu Ibrahim
Ответ Azizbek Jamalov
Я не понял митровича. И без этого судья не изменит решение? Зачем толкать судью? Могли бы сохранить ничью. Ну эмоции... серьезно подставил команду.
При том что удаление Вилиана и пенка чистейшие . Митрович просто тупанул
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kaviknat
Ответ Zakir Hanseidov
Митрович прежде всего мужчина.
В чем заключается его мужское - напасть на судью?
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fellx
Ответ MU4evainmyheart!!!
Митрович вообще клоун. Подставил команду на ровном месте. К слову, Бруну очень повезло в том матче, где он пихал бокового. Ведь тоже должны были удалять.
"повезло")) В матче с Сити тоже повезло. Хех
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Андрей Хенто
Ответ Zakir Hanseidov
Митрович прежде всего мужчина.
Что в этом поступке мужского? Заступаться надо за партнера, когда его атакуют игроки соперника, а не когда судья показывает на точку и заслуженную красную карточку за игру рукой. А Митрович потерял в этом моменте рассудок, толкнул арбитра, начал оскорблять его, что в этом мужского? Подставил всю команду.
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Ksandvankneshas
Ответ Zakir Hanseidov
Митрович прежде всего мужчина.
А как он по-мужски нырнул в первом тайме. Глаз не нарадуется смотреть на этого брутала.
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Zakir Hanseidov
Ответ Azizbek Jamalov
Я не понял митровича. И без этого судья не изменит решение? Зачем толкать судью? Могли бы сохранить ничью. Ну эмоции... серьезно подставил команду.
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-18
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Очки Дани Алвеса
Мир дрогнул, когда узнал имя наследника Суареса…этим счастливцем стал…
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Мистер Робот
Сказка лож, да в ней намёк, злым Митровичам урок!
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Zakir Hanseidov
Ответ Андрей Хенто
Митрович мог стать героем, а стал антигероем. Просто феерический. Еще и дисквалификацию получит скорее всего за то, что толкнул арбитра, неадекватное и неспортивное поведение.
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-24
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los merengues
Ответ Zakir Hanseidov
Судя сученек...
судить печенегов? что?
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Azizbek Jamalov
Я не понял митровича. И без этого судья не изменит решение? Зачем толкать судью? Могли бы сохранить ничью. Ну эмоции... серьезно подставил команду.
+15
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MU4evainmyheart!!!
Митрович вообще клоун. Подставил команду на ровном месте. К слову, Бруну очень повезло в том матче, где он пихал бокового. Ведь тоже должны были удалять.
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Arman FCSM
Интересно, чего ожидал Митрович, когда решил толкнуть судью. Что судья извинится и изменит решение? Не в Грозном же играют, да и Митрович не за "Ахмат" играет.
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Zakir Hanseidov
Ответ Streetbor
Судья на редкость последователен. Обе красных без вопросов.
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yesp
Ещё и тренера Фулхэма удалил во время просмотра момента
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munkz
Ща понабегут болельщики клубов, которые смотрят матчи чисто по отчётам о нем)
+22
-2
+20
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