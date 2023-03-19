Виллиана и Митровича удалили при счете 1:0 в матче с «МЮ» – серб толкнул судью. «Фулхэм» пропустил два мяча за две минуты после этого

«Фулхэм» остался вдевятером после двух удалений в матче с « ».

Команды проводят четвертьфинальный матч Кубка Англии.

На 70-й минуте футболист манкунианцев нанес удар, а Виллиан, подоспевший на линию ворот, отбил его.

Главный арбитр матча Крис Кавана изучил видеопросмотр данного эпизода и показал игроку «Фулхэма» красную карточку за игру рукой.

После этого начал выражать недовольство и тоже получил красную карточку за то, что толкнул арбитра.

Все это произошло при счете 1:0 в пользу « ». Бруну Фернандеш реализовал пенальти за нарушение Виллиана, а спустя две минуты Марсель Забитцер вывел «Манчестер Юнайтед» вперед.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм».

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